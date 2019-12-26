LG UP DLL Hatası Nasıl Çözülür?

LG akıllı telefonlar için manuel yükleme programı olan LG UP uygulamasında kullanıcılar bazen sorunla karşılaşabiliyor. Bu sorunların en başında DLL hataları geliyor. Bu hatalar yüzünden çoğu akıllı telefon kullanıcısı, istedikleri KDZ dosyasını yükleyemiyor. Birkaç çözümle bu hatanın nasıl giderileceğini sizler için derledik.

LG UP DLL Hatası Çözümleri

LG UP programı sayesinde telefonlarımıza güncel versiyonların KDZ dosyasını bulup yükleyebiliyoruz. Özellikle ülkemiz modelleri için geç verilen güncellemeleri beklememek adına kullandığımız bu yöntem, bizi hem beklemekten kurtarıyor hem de telefonumuzu güncel tutmamızı sağlıyor. Bu yöntemle yapılan işlemlerin bazılarında akıllı telefon kullanıcı LG UP DLL hatası ile karşılaşıyor. Her ne kadar KDZ dosyasını doğru ve eksiksiz bir şekilde indirsek de bu sorunun önüne geçemiyoruz. Bununla ilgili olarak tüm adımları aşağıda sıralıyoruz:

1- LG UP Programlarını Baştan Kurmak

Bu adımın yapılma nedeni, hızlıca indirmelerini yapıp yüklemelerini gerçekleştirdiğimiz dosyaların doğru olup olmadığını sorgulamaktan geçiyor. Akıllı telefonlarımız için yükleme aracı olarak anılan LG UP ve dosyalarını silip baştan ve adım adım kurmayı deneyin. Bu konuyla ilgili olarak buraya tıklayarak uygulama hakkında bilgilere ve dosyalara ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak direkt aşağıdaki dosyaları da indirebilirsiniz.

LG UP Ver. 1.14: LGUP_Install_Ver_1_14_3.msi

LG UP LAB Ver. 1.10: LGUP_Lab_Frame_Ver_1_10.msi

LG UP Store Ver. 1.14: LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3.msi

2-LG USB Driver Güncellemesi Yapmak

Akıllı telefonunuza ait USB sürücülerini yüklemek için LG Mobile Support Tool uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamayla ilgili bilgilere ulaşmak için buraya tıklayın.

3-DLL Dosyalarında Değişiklik Yapmak

Bazı akıllı telefonlar için kurup direkt geçmek kolay olurken birkaç akıllı telefon modeli için bu yöntem istisnai oluyor. Örnek vermek gerekirse LG G6 veya LG G7 akıllı telefonu için kurulum yapmak isteyen bir kişi, direkt olarak DLL hatası ile karşı karşıya kalabiliyor.

LG V40 ThinQ için;

İndirme linki verilecek olan dosyayı indirip belirtilen yere attığınızda sorununuz yüksek olasılıkla çözülmüş olacak. Dosyayı indirmek için buraya tıklayın.

İndirilen dosyayı C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model\common dizinine kopyalayıp yapıştırın.

LG G5 için;

LG G5 akıllı telefonlar için DLL hatasını çözecek dosyayı indirmek için buraya tıklayın.

LG V30 için;

LG V30 akıllı telefonlar için paylaşılan dosyayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model\common dizinine kopyalayıp yapıştırın.

LG G4 için;

LG G4 akıllı telefonlar için paylaşılan dosyayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model\common dizinine kopyalayıp yapıştırın.