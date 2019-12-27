LG UP Error Hatası Sorunu (Çözüm)

LG UP programıyla yüklediğimiz KDZ dosyaları bazen hata verebiliyor. Bununla ilgili olarak yapmış olduğum araştırmalarda programın bir dosyanın çok önemli olduğunu buldum. Programın yanında yüklediğimiz patch dosyalarından “common” dosyası güncel olmadığı zaman bu hataya maruz kalıyoruz. LG UP Error hatasıyla bizlerde sabır bırakmayan sorunun çözümünü sizler için derliyorum.

LG UP Error Hatası

Hatayla ilgili oluşan problemin ana kaynağı ana paragrafta da belirttiğimiz gibi “common” dosyasının güncel bir şekilde bulunmamasıdır. Birçok LG akıllı telefonu kullanıcısı için önemli konumda yer alan LG UP programının bu hatasıyla ilgili bulduğumuz dosya ile çözüme kavuşabileceğiz.

Yapılacak adımlardan ilki, LG UP programıyla ilgili tüm dosyaların hepsini sisteminizden kaldırmak olacaktır. Sildiğinizden emin olduktan sonra buraya tıklayarak tekrar gerekli yüklemeleri gerçekleştirin. Silip yükleyeceğiniz dosyalar şöyle sıralanıyor:

LG UP Ver. 1.14: LGUP_Install_Ver_1_14_3.msi

1.14: LGUP_Install_Ver_1_14_3.msi LG UP LAB Ver. 1.10: LGUP_Lab_Frame_Ver_1_10.msi

1.10: LGUP_Lab_Frame_Ver_1_10.msi LG UP Store Ver. 1.14: LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3.msi

1.14: LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3.msi LG Mobile Driver: WHQL_Ver_4.2.0.exe

Bu işlemleri tamamladıktan sonra sisteminizde Windows Güvenlik Duvarı ayarını devre dışı 10 dakikalık bir süreyle devre dışı bırakın. Daha sonra aşağıdaki linke tıklayarak common dosyasını indirin. İndirdiğiniz dosyayı RAR formatından herhangi oluşturduğunuz bir klasöre çıkarın. Çıkarttığınız dosyayı kopyalayıp C:\Program Files (x86)\LG Electronics\LGUP\model\common dizinine yapıştırın. Dosyanın adının LGUP_Common.dll adında olup olmadığını kontrol edin.

LG UP Error Fix with common file

Yorumlarda dosyayla ilgili çalışıp çalışmadığına dair bilgilerinizi eksik etmeyin. Hangi akıllı telefon modelinde denediğinizi eklemeyi unutmayın.