Yeni geliştirilen LG UP programı ile LG akıllı telefonlarımıza Stock Rom KDZ yükleme işlemi nasıl yapılır? Bunu bir yükleme rehber ile size anlatacağız.. LG FlashTool’dan daha sade ve daha hızlı yükleme işlemine sahip. LG UP ile telefonu kapatmadan telefon açıkken yükleme işlemi yapan bir program. Bu şu anlama geliyor; Telefonu download moda almamıza gerek kalmadan Stock Kdz yükleme işle yapabiliyoruz.

  LG UP Dosyalar:

  LG Stock Rom KDZ Yazılımı İndir

Telefon modelinize ait Stock kdz dosyalarını aşağıdaki bağlantılara tıklayıp telefon modelinize göre seçip indirebilirsiniz.

 

  LG UP Stock ROM KDZ Yükleme Rehberi

  • Telefon açık yada Download mod da bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.
  • LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca ilk resinde görülen “UPGRADE” tikini işaretleyin.
  • Yine 1. resimde görülen BIN file solundaki işareti kaldırın.
  • 3 nolu işlem BIN file karşısındaki butonuna (çarpının solundaki) tıklayın.
  • Gelen pencerede yükleyeceğiniz kdz dosyasını seçin.
  • “REFURBISH” i işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

NOT: Yükleme esnasında telefonun bağlantısını kesmeyin. Şarj %50 üzerinde olsun.

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Not : Yükleme sırasında Unknow Model hatası alıyorsanız, Program Ekle/Kaldır ‘ dan kaldırın aşağıda verilen düzenlenmiş dosyaları indirip tekrar kurun.

LG UP & LG UP Dll Files (Fixed) —> Download

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Zafer AVKIRAN
LGDestek.Net| LG G3 - G4 - V - K Serisi Kategori Editörü & Yazılım Geliştirme

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  • çağlar

    sayın admin çareyi kendim keşfettim. arkadaşlara duyurulur!
    6.0 dan 5.0 a geçemeyenler cihazınızı rootlayın sonra flash tool ile geçiş yapın. ben bu şekilde 5.0 lollipop versiyona geçiş yapabildim çok şükür. Galiba 6.0 da güvenlik koymuşlar onun için versiyon geçişlerine erişim sağlayamadık. Umarım sizlerde de işe yarar.

    • Zafer AVKIRAN

      6.0 için kullandığınız rootlama yönteminide açıklarsanız iyi olur, nedeni 6.0 cihazı rootlamaya çalışıp cihazı brick yapan çok kullanıcı var. Unknow model hatası kullanılan bilgisayar ile ilgili bir sorun başka bir nedeni olduğunu düşünmüyorum. Eğer aygıt yöneticisinde modemde LGE Mobile USB Modem görünüyorsa üzerine çift tıklanıp, modemi tanıla denildiğinde tanılama penceresinde telefon modeli LG Electronic D855 şeklinde görünüyorsa bağlantı sorunu değil kullanılan bilgisayarın programlar arası iletişimsizliğinden kaynaklanır.

    • Cihazı rootlayıp Flash tool ile geçmek derken? Biraz açar mısın? Burada anlatılan gibi yapmayı mı kastettin roottan?

  • çağlar

    Lütfen buraya yoğunlaşabilir miyiz? Aynı sorunu yaşayan bir hayli kardeşlerimiz var. eklediğim resimde belirtdiğim gibi bu sorunları alıyoruz. Ben aynen buradaki 6.0 romu indirdim ve sorunsuz bir şekilde kurdum. Lakin yine bu sayfadaki tarif gibi 5.0 a geri dönmeyi denedim olmadı. Pc telefonu normalde görüyor. Nereden biliyorum? Normal bağlantıyı yapıyorum direk görüyor ve hatta dosyalarıma erişebiliyorum. Ancak LG up programıyla geri dönüş yapmak istediğimde resimdeki hatayı alıyorum. Nasıl versiyon bilinmiyor diyebiliyor? Çözümü ne ola ki? Gerekli driverları sildim tekrar yükleme yaptım bir şey değişmedi.

    Bu genel sorunmuz idi. Birde benim ayrıca bir sorunum var:

    Yukarıdaki linkten cihazımıza uygun kdz yi bulmak için imei girdiğim sayfada d855 21 a versiyonu gösterdi. sağdaki download a tıkladığımda sayfa açılmıyor bulunamadı diyor. Bende başka yerden bulayım dedim ancak kim ne link vermişse aynı adresteki sayfaya yönlendiriyor. daha ben d855 21a.kdz versiyonu indiremedim pc me. Başka yerden 20a.kdz buldum onu yuklemeye çalışıyorum ama onuda yukleyemedim yukarıda bahsettiğim malum sorundan dolayı.

    Telefonum made in korea ithalatçı firmadan aldım. d855 32 gb. Ne dersiniz var mıdır bunun çaresi?

    • MAHMUT

      ARKADAŞIM EĞER SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNÜ BULURSAN BURDADA PAYLAŞIRSAN SEVİNİRİM 2 GUNDUR BİR ÇÖZÜM BULAMADIM BEN CEVAPTA YOK

  • Emrah Özkan

    Meraba zafer bey You have to select a known model, please. bu hatayı alıyorum ben lgup uygulamasını ılkte actıktan sonra select butonuna tıkladıktan sonra

  • Kerem

    Zafer bey çok iyisiniz hoşsunuz da bu .. Icadini bi benmi yapamıyorum yada bendemi olmuyo tam 10 gündür üzerindeyim olmuyo. Flashtoll %4 de kalıyo. Bu konudaki zımbırtı listede kalıyo ben vodafonede çalışıyorum anlamadığım şey yok bi bunu yapamadm. Bana bi yardmcı olabilabilirseniz sevinirim yoksa direk satıp v10 alıcam faturama. Şimdiden teşekkur edrim.

    • Zafer AVKIRAN

      Facebook LG Türkiye Kullanıcıları grubumuzdan bana ulaşın yardımcı olurum.

  • batuhan

    abi yardım et Bİlgisayarımda herşey kurulu ama lgup açıyorum doluyor ama açılmıyor program windows 8.1 yardım edermisinn

  • HASAN

    Turkiye icin 6.0 neZAMAN GELECEK BIDE GERI 4.4.2 YUKLEYEMIYORUM SUAN 6.0 POLONYA NIN KI YUKLU SARZI HIZLI TUKETIYOR NE YAPMAMLAZIM YARDIMCI OLURMUSUNUZ

    • Zafer AVKIRAN

      LG firmware sitesinden v10 serisi kdz indirin lg up ile sorunsuz atacaktır.

  • yasin yılmaz

    yükleme yaparkende ilk resimdeki gibi bi hata veriyor. select e bastığım zamanda “you have to select a known model please” diye bi hata veriyor. telefonum paralel ithalattı ondan mı oluyor aceba? bu sorunu nasıl çözebilirim?

    • Zafer AVKIRAN

      LG Up dll files ve usb driverlari yeniden kurun kurulurken telefon açık ve bilgisayara bağlı olsun.

      • yasin yılmaz

        herşeyi kaldırıp aynen dediğiniz gibi yaptım ama yine olmadı.

      • yasin yılmaz

        hepsinide denedim fakat yine aynı hatayı veriyor. bunun başka bi çözümü yokmu aceba?

    • mahmut

      bu sorunu nasıl çözdünüz aynı hatayı bende alıyorum telefonu kıracam şimdi

      • Göktürk

        Dll dosyasini up programinin icine kopyala

  • yasin yılmaz

    KARDEŞİM ŞU DOSYALARI RİCA ETSEM BAŞKA Bİ UPLOAD SİTESİNE YÜKLERMİSİN. ORADAN İNDİREMEDİMDE BEN.

    • Zafer AVKIRAN

      Linkler sağlam reklam yok. Gelen sayfada ortada Download a tıkla insin.

  • Burak

    en basında lgup kucuk bır pencerede modelı goruyor ama modelde uplown yazıyor sec dıyorum sızın yukarıdakı gıbı buyuk pencere acılmıyor yardımcı olabılırmısınız.

    • Zafer AVKIRAN

      LG Up Dll files ve LG mobile driver ları tekrar kurup denermisiniz.

  • ufuk

    hocam merhabalar ben dediklerinizi yaptım ama current version is not avaiable for user. hatası ile karşılaşıyorum.Garantide bu sorun olur mu?

    • Zafer AVKIRAN

      Farklı bir kdz atmış olabilirmisiniz. Cihaz hangi ülke, tam model bilgisi nedir.

  • umut can korkut

    admin LGG3_LGUP_DLL Files.msi > Download bu linkide atabilir misin bunu kurmadan lg up çalışmadı link boş

    • Zafer AVKIRAN

      Linkler güncellendi. İlginize teşekkürler.

  • uğur

    Bu yöntemle sorunsuz 5.0 a döndüm fakat 6.0 a yükseltmeden önce 5.1.1 olan yazılımım için şu an son güncelleme olarak 5.0 görünüyor. telefondan veya pc suite uygulamasından güncelleme yok diyor. telefon modelim d855, linkten ımeı ile son sürüm bu görünüyor. konu hakkında bilgisi olan var mı?

    • Zafer AVKIRAN

      Resmi LG Destek sitesinde de D855 için son sürüm 5.0 dır. LG G3 lerin bazı modelleri 5.1.1 ile geldi bazıları 5.0 la geldi. Güncelleme son sürüm 5.0 gördüğü için imei niz ile 5.0 gelmiştir. yani 5.1.1 sürüm gelmez. Bundan sonra gelecek olan 6.0 dır.

      • Uğur

        o zaman yanlış anlamadıysam ileride 6.0 güncellemesı resmi olarak geldiğinde bu şekilde telefon üzerinden güncelleme almakta bir sıkıntı olmayacaktır. (yanlışım varsa düzeltin lütfen) Bilgi ve paylaşımlar için teşekkürler..

      • Zafer AVKIRAN

        Evet cihazınıza ait resmi sürümü tekrar yüklediğiniz takdirde güncellemeler açılacaktır.

  • deniz

    helal valla ya

  • ergun

    admin cok tesekkur ederim. uzun zamandir arastiriyordum ama bir turlu yapamamistim surum dusurme isini. sayende kurtuldum 😀

    • Zafer AVKIRAN

      İlginize biz teşekkür ederiz.

  • hakan kul

    romların olduğu linkler calısmıyor reklamlardan sonra sayfalar acılmıyor

    • Zafer AVKIRAN

      Sayfamızdaki linklerin tamamı reklamlardan arındırılma çalışması devam etmektedir. İlginize teşekkürler.

  • burak

    ben yapTIM AYNEN AMA HIC BSY DEĞIŞMEDİ

  • mehmet salih eryılmaz

    zaferavkıran hocam yarın cihazı garantiye yoollayacagım yapamadım lütfen team wier ile pc me girip yardımcı olabilir misiniz?

    • Zafer AVKIRAN

      Id ve şifrenizi verin

  • mehmet salih eryılmaz

    ve yukarıdaki indirme linki lg up falan kırık açılmıyıor
    lütfen acill yardım cihazı yarın garantiye göndereceğim

    • Zafer AVKIRAN

      Link çalışmakta. http://ge.tt/m/5LT5hAV2

      • mehmet salih eryılmaz

        hocan ben flash tool ile yükleme yapamadım yüzde 4 te kalıyor bu lgup ile yüklemeeye calışırken hata veriyor kablo değiştirdim halde ve driver yüklü halde lütfen acilll yardım

      • Zafer AVKIRAN

        Lg Up ne hata veriyor

      • ceyhun inan

        merhaba lg up programını indiriyoruz. fakat you have to select known model diye bir sorun çıkarıyor. nasıl yapabiliriz teşekkürler

  • yaman

    allah razı olsun 5.1.1 e düşürdüm g4 ümü ancak türk romunu yükledim franca romu da var onu yüklemeli miyim sizce

    • Zafer AVKIRAN

      Telefonunuz TR ise gerek yok

  • Mustafa Çakır

    allah razı olsun su an telefonu 21a ya geri donduruyorum..

  • eren

    bu lg g4 içinmi yardımcı olurmusunuz

    • Zafer AVKIRAN

      G4 içinde aynı programı aynı sekilde kullanabilirsiniz ama yazıda bulunan rom dosyaları g3 içindir. G4 için rom dosyalarını LG firmware sitesinden bulabilirsiniz.

  • osman

    yazılımda sorun yok tur olarak çıkıyor ama benım kasada çatlak çıktı servise verecem orada sorun çıkmaması için ugraşıyorum 🙂

    • Zafer AVKIRAN

      Radyo yu uygulamalardan kaldırın sadece güncelleme merkezinde görünür. O şekilde verirseniz sorun olmaz yazılım TUR olsun yeter ki.

  • osman

    bu romların hepsini oradan indirdim ama olmuyor hep radyo geliyor

    • Zafer AVKIRAN

      Yazılım bilgileri program versiyonunda TUR harici bir ülke kodu görüyorsanız radyo görmeniz mumkun. Radyo program olarak görülse bile sorun çıkmaz TR cihazlarda radyo çalışmaz.

  • Sinan

    Android 6.0 YÜKLEDIginde sonra konuşma sirasinda karşı tarafa ses kesik kesik gidiyor.

  • Osman

    telefonu lolipopa geri çevirdim ama yuklemeden sonra guncelleme merkezinde radyo cıktı orjınal radyosuz romu nasıl bulacagız acaba

  • burak

    bu ne için bilgisi olan var mı?

  • ALİ İHSAN

    arkadaşlar denedim işe aradı sürüm düşürmek için bunu kullanın yükseltmeye işe yaramıyor.. allah bin kere razı olsun site yöneticisinden emegi geçenlerden.. 6.0 sürümü benim telefonda ekran titreme hatası verdi vebatarya çok yiyor du.. lolipop sürümü harika geri döndüm çok seri calısıyor ve batarya uzun gitiyor… emegi geçen arkadaşlara çok tesekkür ederim… beni servise göndermekten kurtardınız…

    • Zafer AVKIRAN

      İlginize biz teşekkür ederiz.

  • ENVER

    SANIRIM SORUN ÇÖZÜLDÜ..FARKLI BİR SİTEDEN DLL FİLES BULUP KURDUĞUM ZAMAN TANIDI TELEFONUMU..YARDIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER..

    • Zafer AVKIRAN

      Geri bildiriminiz için teşekkürler. Sorunu çözmüşsünüz sadece şunu söylemek istiyorum Lg Up a telefonu alışkanlıktan download modda bağlayınca unknow model hatası veriyor.

    • MAHMUT

      hangi siteden buldunuz link verirmisiniz

  • Süleyman

    Kdz ler turkiye icinmi

  • tuncer

    kardeş işlem tamam ALLAH razı olsun

    • Süleyman

      Yuklediginiz kdz turkiye icinmi

 
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