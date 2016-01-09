Yeni geliştirilen LG UP programı ile LG akıllı telefonlarımıza Stock Rom KDZ yükleme işlemi nasıl yapılır? Bunu bir yükleme rehber ile size anlatacağız.. LG FlashTool’dan daha sade ve daha hızlı yükleme işlemine sahip. LG UP ile telefonu kapatmadan telefon açıkken yükleme işlemi yapan bir program. Bu şu anlama geliyor; Telefonu download moda almamıza gerek kalmadan Stock Kdz yükleme işle yapabiliyoruz.

  LG UP Dosyalar:

  LG Stock Rom KDZ Yazılımı İndir

Telefon modelinize ait Stock kdz dosyalarını aşağıdaki bağlantılara tıklayıp telefon modelinize göre seçip indirebilirsiniz.

  LG UP Stock ROM KDZ Yükleme Rehberi

  • Telefon açık yada Download mod da bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.
  • LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca ilk resinde görülen “UPGRADE” tikini işaretleyin.
  • Yine 1. resimde görülen BIN file solundaki işareti kaldırın.
  • 3 nolu işlem BIN file karşısındaki butonuna (çarpının solundaki) tıklayın.
  • Gelen pencerede yükleyeceğiniz kdz dosyasını seçin.
  • “REFURBISH” i işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

NOT: Yükleme esnasında telefonun bağlantısını kesmeyin. Şarj %50 üzerinde olsun.

lg_down1

lg_down2

lg_down3

Not : Yükleme sırasında Unknow Model hatası alıyorsanız, Program Ekle/Kaldır ‘ dan kaldırın aşağıda verilen düzenlenmiş dosyaları indirip tekrar kurun.

LG UP & LG UP Dll Files (Fixed) —> Download

  Older Comments
 
  • WRF

    Telefonumdaki işletim sistemi ile pek ilgilenen birisi değilim. Yayınlandıktan aylar sonra can sıkıntısından LG G2 telefonumu PC Suite ile Lollipop 5.0.1’e yükseltmiştim fakat hiç de beklediğim gibi çıkmadı. Biraz daha şans tanıdım, kullandım fakat Android 4.4.2’nin tadını vermedi bir türlü. Yukarıdaki yönergelerinizi izleyerek telefonumu tekrar hatasız bir şekilde Android 4.4.2’ye düşürebildim. Çok teşekkür ederim.

    NOT: Yükleme sırasında Unknown Model hatası aldığım için ekteki Fixed olan dosyaları kullandım. KDZ için “Europe OPEN D80220H_00 – 32GB” olan sürümü kullandım.

  • fatih vurgun

    https://uploads.disquscdn.com/images/2ecb56140e62b9098ed6a2421f089776422ee7982ba18f8ad2e9b3c7c11cb28c.jpg

    LG G5 telefonumla bağlantı yaptığımda bu hatayı almaktayım. LGUP cant load the model. Tüm herşeyi yaptım ama model dosya hatası gibi birşey veriyor. Destek olur musunuz

  • Abidin

    Cihazda H81520g sürümü yüklü ve LG UP açmaya çalıştığımda “LGUPDlg” şeklinde bir hata veriyor ve anladığım kadarı ile dll dosyasının uyumsuz olduğunu söylüyor fakat daha önce de kullandığım yazılımları kullandım. Sıkıntı ne olabilir?

    LGMobileDriver_WHQL_Ver_4.0.4
    LGUP_Store_Frame_Ver_1_14_3
    LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23

  • Fikret Yıldız

    hocam lg g4 cihazım %16 kaldı boot dosyasnı gecemıyor yardımcı olurmusunuz…

    • Sürüm düşürme işlemi yapıyorsanız, sürüm düşürme işlemi artık yapılamadığını belirtebiliriz.

      • Doğan Kuştekin

        Bende de aynı sorun var çözümü nedir yardım edin

 Older Comments
 