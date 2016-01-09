Yeni geliştirilen LG UP programı ile LG akıllı telefonlarımıza Stock Rom KDZ yükleme işlemi nasıl yapılır? Bunu bir yükleme rehber ile size anlatacağız.. LG FlashTool’dan daha sade ve daha hızlı yükleme işlemine sahip. LG UP ile telefonu kapatmadan telefon açıkken yükleme işlemi yapan bir program. Bu şu anlama geliyor; Telefonu download moda almamıza gerek kalmadan Stock Kdz yükleme işle yapabiliyoruz.

  LG UP Dosyalar:

LG UP DLL Dosyaları

  LG Stock Rom KDZ Yazılımı İndir

Telefon modelinize ait Stock kdz dosyalarını aşağıdaki bağlantılara tıklayıp telefon modelinize göre seçip indirebilirsiniz.

  LG UP Stock ROM KDZ Yükleme Rehberi

  • Telefon açık yada Download mod da bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.
  • LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca ilk resinde görülen “UPGRADE” tikini işaretleyin.
  • Yine 1. resimde görülen BIN file solundaki işareti kaldırın.
  • 3 nolu işlem BIN file karşısındaki butonuna (çarpının solundaki) tıklayın.
  • Gelen pencerede yükleyeceğiniz kdz dosyasını seçin.
  • “REFURBISH” i işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

NOT: Yükleme esnasında telefonun bağlantısını kesmeyin. Şarj %50 üzerinde olsun.

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Not : Yükleme sırasında Unknow Model hatası alıyorsanız, Program Ekle/Kaldır ‘ dan kaldırın aşağıda verilen düzenlenmiş dosyaları indirip tekrar kurun.

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