LG akıllı telefonlarına LG UP ile sürüm yükseltme ve sürüm düşürme işlemi yaparken “KDZ file is invalid” sorunu yaşayabilirsiniz. Bazı kullanıcılar yeni KDZ yükleme işlemlerinde “KDZ file is invalid” Geçersiz KDZ dosyası hatası alabiliyor. Bu sorunu ile karşılaşan kullanıcılar için makalemizde, Geçersiz KDZ dosyası sorununa çözüm üretmeye çalıştık. Böyle bir sorun ile karşılaşıyorsanız aşağıdaki çözümleri sırası ile yapınız.

LG UP ile Yükleme Yaparken “KDZ file is invalid” Hatası Çözümü

İndirdiğiniz KDZ dosyalarının orijinal olduğundan emin olun. Sitemizde bulamadığınız yazılımları LG’nin resmi sitesinden veya ”http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev” uzantılı dosyaları indirin. Telefon modelinizi kontrol ediniz ve model numaranıza göre KDZ dosyasını indirin. Bilgisayarınızdan LG Bridge ve diğer LG yazılımlarını kaldırınız. Bilgisayarınıza Yeni LG USB sürücülerini yükleyin. Telefonunuza uygun DLL dosyasını yükleyin.

Yukarıdaki işlemleri sırası ile doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Yükleme sırasında LG UP %16’da veya yarıda kalıyorsa ”LG UP %16’da Takılı Kalıyor Hatası Çözümü” makalemizi okuyunuz.

Bilgisayarınıza Stock Rom KDZ dosyası indirirken boş bir sayfa ile karşınıza çıkıyorsa ”LG KDZ İndirmeye Çalışırken Boş Sayfa Çözümü” makalemize göz atınız.