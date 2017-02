Son günlerde bilgisayarlara gelen güncelleme nedeni LG UP programı bazı kullanıcılarımızda Unknow Model hatası vermektedir. Konuyla ilgili olarak; Bilgisayarınızdan daha önce yüklemiş olduğunuz LG UP ve LG UP Dll Files programlarını Program Ekle/Kaldır ‘ dan kaldırın aşağıda verilen düzenlenmiş dosyaları indirip tekrar kurun. Daha önce yazmış olduğumuz konuda anlatıldığı şekilde KDZ yüklemelerinizi yapabilirsiniz.

LG UP & LG UP Dll Files (Fixed) —> Download