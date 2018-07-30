LG V Serisi Daha Çok Yaşayacak!

Başlıkta bahsettiğimiz gibi LG V serisi için özel bir girişim altında bulundu. Firmanın ilk olarak 2015 yılında başlattığı bu seri, 2018 yılı itibarıyla son olarak LG Signature Edition serisi ile devam ediyor. Güney Koreli firmanın premium sınıf modellerine sahip olan V serisi için uzun vadeli bir plan yaptığı ortaya çıktı.

LG V Serisi, Uzun Vadeli Planlarla Devam Edecek

Firmanın her geçen yıl daha da özelleştirdiği V serisi için uzun vadeli planları yabancı kaynaklarca sızdırıldı. Özellikle MWC 2018 yılında LG V30s ThinQ serisiyle büyük bir adım atan firmanın bu yıl V40 akıllı telefonu merakla bekleniyor. Bu merakın içine bir merak daha sokmayı başaran firmanın bu serisi için çok uzun planları görüldü.

Birçok firma, yeni akıllı telefonu için önceden isim patenti alarak bu hakları kendinde saklar ve çalışmalarına başlar. LG firması, yapmış olduğu yeni girişimle birlikte V serisi modellerini daha çok yaşatacak gibi görünüyor. Firmanın yapmış olduğu patent başvurusuyla V90 isim hakları patentini aldığı ortaya çıktı. Firmanın her yıl çıkarmış olduğu V serisi akıllı telefonlarının düzenli bir şekilde tanıtılması ele alındığında V90 akıllı telefonu için tahmin edilen tanıtım tarihi 2023 yılı oluyor.

Firmanın bu yıl tanıtacağı akıllı telefonu V40 için belirtilen birkaç özelliğe bakıldığında Snapdragon 845 işlemcisi ile geleceği ve Android 9.0 P işletim sistemiyle piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Bu yıl da 4 GB RAM ile devamlılığını bozmayan firmanın V40 modeli için 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanları sunacağı bilgisi yer alıyor. Firmanın yeni amiral gemisini nerede tanıtacağı bilinmese de akıllara tanıtım yeri olarak IFA 2018 etkinliği geliyor.

Sizce firmanın V90 modeline kadar teknoloji alanında ne gibi yenilikler olur? Bizlere yorum olarak düşüncelerinizi iletebilirsiniz.