LG Teknik Servis İLETİŞİM

LG‘nin akıllı telefon sektöründe V serisinin ilk modeli olan LG V10 ile ilgili güncelleme haberleri birçok kez girmiştik. Ekim 2015‘te tanıtımı yapılıp satışa sunulan LG V10, iki ekran ve çift ön kamerası ile dikkat çekiyordu. Birçok kullanıcının sıklıkla bahsettiği “LG V10 Android 7.0 Nougat ne zaman gelecek?” sorusunun cevap buldu.

LG V10 F600S/K/L V30d Güncellemesi

LG V10 modelinin güncelleme tarihi konusunda ilk izlenimi piyasaya sürüldükten birkaç ay sonra Android 6.0 Marshmallow alması ile gerçekleşmişti. Kısa sürede yeni güncellemeye kavuşan akıllı telefon için belirli bir süre geçtikten sonra konu Android 7.0 Nougat olmaya başladı. İlk yazımızda LG G5 ve LG G4 modelleri ile birlikte güncelleme tarihlerini açıklamıştık ve bu tarihin LG V10 için 2016 yılının Kasım ayını gösteriyordu lakin güncelleme hala gelmemişti.

Uzun bir aradan sonra resmi açıklama gelmişti ve yazdığımız son haberde LG G4 ve LG V10‘un güncelleme tarihleri netlik kazanmıştı. Son makalemizde onaylanan yeni güncelleme LG V10 için 2.çeyrek olarak belirtiliyordu (Mayıs-Haziran 2017) ve belirttiğimiz gibi oldu. LG V10 Kore F600S/K/L modelleri için Android 7.0 Nougat güncellemesi OTA ve LG Bridge üzerinden yayımlandı. Henüz kodları verilmeyen Android 7.0 Nougat güncellemesinin kodlarını kısa sürede yayımlanacağını da belirtelim. Uluslararası model olan LG V10 H960 için 7.0 Nougat güncellemesinin Haziran ayının sonuna veya Temmuz ayının ilk haftalarında verileceğini tahmin ediyoruz.

LG V10 F600S/K/Y H870 V30D Yazılım Güncellemesi

LG V10 F600S/L/Y Android 7.0 Nougat yeni yazılım güncellemesi ile telefon versiyonu V30d olarak güncellendi. Android 7 ile tema özelliğine kavuşan akıllı telefon, yeni özellikleride beraberinde getirdi.

Android sürümü: 7.0 Nougat

Yazılım Sürümü: F600S/K/L

Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: NRD90U

Güvenlik Yaması : 01.05.2017

: 01.05.2017 Dosya Boyutu : ?

: ? LG V10 F600S: F600K30d_00_0510.kdz

LG V10 F600L: F600L30e_00_0517.kdz

LG V10 F600L: F600K30d_00_0510.kdz

LG V10 Android 7.0 Nougat Ekran Görüntüleri

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LG V10 Güncelleme Nasıl Yapılır?

LG V10 modelinizin Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edip güncellemeyi sorgulayabilirsiniz. Telefonunuzun faturasına yansımaması için Wi-Fi bağlantısı ile güncellemeyi yapmayı tercih ediniz.

Telefon üzerinden güncellemeyi alamayan kullanıcılar için LG UP adlı KDZ yükleme programını kullanabilir. “İndir” bölümünde verdiğimiz KDZ dosyasını indirip buraya tıklayarak LG UP ile manuel kurulum yapabilirsiniz.

Manuel kurulum yerine alternatif olarak güncelleme/yedekleme programı olan LG Bridge programını da kullanabilirsiniz. LG Bridge programını kullanmak için buraya tıklayarak nasıl indirilip kurulduğunu öğrenebilir ve güncellemeyi nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz.