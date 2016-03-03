LG V10 en  iyi özelliklerinden biride mükemmel fotograflar çekmesi. LG bi o kadar basit ve bir o kadar karmaşık kamera yazılımı ayarları yapmıştır.

Sadece odaklanma ve fotoğraf çekmek için dokunun, böylece Basit mod ile ekrandan tüm düğmeleri kaldırır. Otomatik mod’da  flaş, HDR, zamanlayıcı, ve daha fazlası için bir kaç hızlı ayarları yapmanız gerekir. Manuel mod ileri düzey kullanıcılar içindir. Odak, ISO, enstantane hızı, ve daha fazlası gibi şeyler için ayarları V10 Kamera Ayarları yapmanız lazım.

  • Kamerayı açın
  • İkinci ekranda tüm farklı modları göreceksiniz
  • Kullanmak istediğiniz birine dokunun
Lg v10 kamera ayarları nasıl yapılır
Lg v10 kamera ayarları nasıl yapılır

Slo-mo, Time Lapse, Panorama, veya Çoklu görünümüne geçmek için:

LG V10’a kamera ile yapabileceğiniz birkaç güzel özellik dahil etmiştir. Otomatik modda, farklı çekim modları listesini görmek için Mod simgesine dokunabilirsiniz. Bunlar size fotoğraf ve videolar ile bazı ilginç şeyler yapmanızı sağlayacaktır.

  • Time-lapse: kısa bir video ve uzun videolar için
  • Yavaş mod: yavaş çekimde video kaydetmek
  • Panorama: panorama çekim oluşturmak için
  • Multi-view: 3 fotoğraf çekmek ve bir kolaj haline getirmek için

lg v10

Selfie  çekmek için elinizi kullanın

V10 kamera özelliklerinden biri, kameraya açık elinizi tutarak bir yumruk yapın, denklanşöre dokunmadan selfie fotograflar çekin. özellik aslında çok iyi çalışıyor ve oldukça sık kullanışlı.  Varsayılan olarak etkindir, yani tüm yapmanız gereken bunu kullanmak.

  • Elinizin etrafında parantezler belirene kadar avcunuzu açık tutun.
  • Bir fotoğraf çekmek için bir kez yumruk yapın (3 saniyelik zamanlayıcı calışacaktır)
  • Aynı kareden bir kaç kez çekmek için yumruğunuzu arka arkaya kapatın.

lg v10 selfie ayarı

Fotoğraf çekmek için “peynir” deyin

Otomatik modda yapabileceğiniz başka bir şey ses ile deklanşörü etkinleştirmek. Bu özellik etkinken “peynir, gülümseme veya LG”  ile sesli fotoğraf çekebilirsiniz.

  • Otomatik modda dişli çark simgesine dokunun
  • Açılır menüden yüz simgesine dokunun

Otomatik mod çoğu insan için en iyi moddur. Otomatik modunda olduğunuzda, bu tür kurallar gibi birkaç kullanışlı özellikleri, açabilirsiniz. Kameranın üstünden çok hafif bir ızgara gösterecektir. Mükemmel fotograflar için her zaman kılavuz çizgileri kullanabilirsiniz.

  • Otomatik modda dişli çark simgesine dokunun
  • Açılır menüden ızgara simgesine dokunun

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Gamze

    Ben lg v10 kullanıyorum normal kamerası arka ve ön olmak üzere çok güzel retrica da da bu şekilde ama snapchatte ön kamera çok kötü v10 da 2 kamera var biri iyi biri kötü normal kamerada ikinci kameraya geçebiliyoruz snapchatte nası geçerim lütfen biken biri söylesin

    • Gulsah

      Merhaba ayni sorundan bende sikayetciyim acaba bi cozum bulabildiniz mi snapchat gibi uygulamalardan fotograf cekinemiyorum gercekten kotu cikiyor.

  • aylin

    Merhaba bugun lg v10 aldım kamerada bir tane fotoğraf bile çektiğimde kamera kısmı cok fazla aşırı ısınıyor acaba her modeldemi böyle yoksa cihazdami sorun vardır

    • Merhaba,

      Yeni alınan akıllı telefonların stabilleşmesi için 1 hafta bir süre geçmesi gereklidir. 1 haftalık süreden sonra ısınmalar azalır ve pilde stabilleşme oluşur.

  • ZİYA ÇAĞLAR

    merhaba, lg v10 kullanmaktayım arka kamerası çok kötü 5 mp kameralar bile bundan daha iyi çekim yapıyor. kamera puslu gibi gösteriyor acaba kamera bu şekildemi benim telefonummu bozuk.

    • LG V10 Kamerası çok iyi olmadığını söyliyebilirim. Kamera ayarlarınızı yinede bir kontrol etmenizde fayda var.

  • Gizem

    Merhaba iyi günler güzel bir yazı olmuş. Telefonu alalı 2 gün oldu ve bir sorunum var. Snapchat’in ön kamerasini açtığımda titrek bir ekran çıkıyor bu sorunu çözmenin bir yolu var mı?

    • ZİYA ÇAĞLAR

      merhaba gizem hanım benim telefonumunda arka kamerası puslu gibi gösteriyor acaba sizdede böyle problem varmı