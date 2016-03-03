LG V10 en iyi özelliklerinden biride mükemmel fotograflar çekmesi. LG bi o kadar basit ve bir o kadar karmaşık kamera yazılımı ayarları yapmıştır.

Sadece odaklanma ve fotoğraf çekmek için dokunun, böylece Basit mod ile ekrandan tüm düğmeleri kaldırır. Otomatik mod’da flaş, HDR, zamanlayıcı, ve daha fazlası için bir kaç hızlı ayarları yapmanız gerekir. Manuel mod ileri düzey kullanıcılar içindir. Odak, ISO, enstantane hızı, ve daha fazlası gibi şeyler için ayarları V10 Kamera Ayarları yapmanız lazım.

Kamerayı açın

İkinci ekranda tüm farklı modları göreceksiniz

Kullanmak istediğiniz birine dokunun

Slo-mo, Time Lapse, Panorama, veya Çoklu görünümüne geçmek için:

LG V10’a kamera ile yapabileceğiniz birkaç güzel özellik dahil etmiştir. Otomatik modda, farklı çekim modları listesini görmek için Mod simgesine dokunabilirsiniz. Bunlar size fotoğraf ve videolar ile bazı ilginç şeyler yapmanızı sağlayacaktır.

Time-lapse: kısa bir video ve uzun videolar için

kısa bir video ve uzun videolar için Yavaş mod: yavaş çekimde video kaydetmek

yavaş çekimde video kaydetmek Panorama: panorama çekim oluşturmak için

panorama çekim oluşturmak için Multi-view: 3 fotoğraf çekmek ve bir kolaj haline getirmek için

Selfie çekmek için elinizi kullanın

V10 kamera özelliklerinden biri, kameraya açık elinizi tutarak bir yumruk yapın, denklanşöre dokunmadan selfie fotograflar çekin. özellik aslında çok iyi çalışıyor ve oldukça sık kullanışlı. Varsayılan olarak etkindir, yani tüm yapmanız gereken bunu kullanmak.

Elinizin etrafında parantezler belirene kadar avcunuzu açık tutun.

Bir fotoğraf çekmek için bir kez yumruk yapın (3 saniyelik zamanlayıcı calışacaktır)

Aynı kareden bir kaç kez çekmek için yumruğunuzu arka arkaya kapatın.

Fotoğraf çekmek için “peynir” deyin

Otomatik modda yapabileceğiniz başka bir şey ses ile deklanşörü etkinleştirmek. Bu özellik etkinken “peynir, gülümseme veya LG” ile sesli fotoğraf çekebilirsiniz.

Otomatik modda dişli çark simgesine dokunun

Açılır menüden yüz simgesine dokunun

Otomatik mod çoğu insan için en iyi moddur. Otomatik modunda olduğunuzda, bu tür kurallar gibi birkaç kullanışlı özellikleri, açabilirsiniz. Kameranın üstünden çok hafif bir ızgara gösterecektir. Mükemmel fotograflar için her zaman kılavuz çizgileri kullanabilirsiniz.