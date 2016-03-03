LG V10 En iyi Kullanım Ayarları Nasıl Yapılır?

LG V10 Sahiplerinin bilmesi gereken ve en iyi kullanım ayarlarını sıralayacağım. Elinizde ki o canavarı daha iyi kullanmanız için bilmeniz gereken bir kaç ipucu.

Ayarlar Bölümünün Görünümünü Liste haline Getirme

Düzenlemelere başlamadan önce ayarları kolayca takip edebilmek için bütün seçenekleri liste görünümüne alalım. LG telefonların UI’sinde bu ayarlar menüsü sekme halinde gelmektedir.

-Ayarlara gidin

-Üç noktalı menü simgesine dokunun

-Liste görünümünü seçin



Hızlı erişim menülerini düzenleyin

Ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda hızlı erişim menülerini göreceksiniz. Bu hızlı ayarlara bir çok kısayol ekli gelir. Bu kadar kısayolun içinde dilediğiniz hızlı ayarı ön plana alabilirsiniz.

Hızlı ayarlar menüsünü sağa doğru kaydırın

Düzenle mensüünü tıklayın

Etkinleştirmek ve devre dışı bıramak içins eçimlerinizi yapın ve öne çıkmasını istediğiniz kısayolları kaydırın.

V10 Kilit Ekranını Özelleştirin, Uygulamalar ekleyin

-Ayarlar > Kilit ekranı

-Aşağı doğru kaydırın ve kısayollara geçiş yapın

-Sadece bir kısayola dokunun ve listeden istediğiniz uygulamayı seçin

-Kilit ekranında hızlı bir şekilde seçtiğiniz uygulamaları açmak için hızlıca yukarı kaydırın.

Bu uygulamayı sadece ekran kilid yoksa veya kaydırma aktifse kullanabilrisiniz. Knock Code veya şifreli ekran kilidinde çalışmaz.

Uygulamaları arka tuşlarla başlatın

LG’nin telefonlarını diğer telefonlardan ayıran bir diğer özellik ise arka ikonik tuşları. Bu tuşlarla telefonu kilitleme ve ses açma kısma dışında farkı yetenekler atayabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kamerayı başlatmak ve ekran kapalı olduğunda not almak için kullanabilirsiniz.

Ayarlar > Kısayol tuşları

Açık / kapalı ayarlarını yapın

Telefon ekranı kapalı konumdayken ses açma tuşuna iki kere bastığınızda not alma uygulama, ses kısma tuşuna iki kere tıkladığınzıda ise kamera aktifleşecek. LG G3 üzerinde ise tuşlara basılı tutarak bu işlemler gerçekleşiyordu.

Telefonunuzun akıllı ayarlarını kurun

LG cep telefonlarının yeni yazılım özelliklerinden birisi olan Akıllı Ayarlar müthiş bir özellik. Bu özellikler sayesinde otomatik olarak konuma ve aksesuara bağlı olarak telefon farklı davranışlar sergileyebilme yeteneğini kazanıyor. Örneğin iş yerinde bulunduğunuzda telefon otomatik olarak sessize geçebilir veya eve gittiğinizde Wifi otomatik olarak aktifleşebilir. Mutlaka kullanmak isteyeceğiniz özellikler.

Ayarlar > Akıllı Ayarlar

Ev, meşgul, aksesuarlar

Etkin veya değil olarak geri kalan seçenekleri tamamlayın

LG’ye özel KnockCode ile telefon kilidini ayarlayın

LG öncelikle G Pro 2 modeline KNOCK CODE’u getirdi. Şimdi bu KNOCK CODE LG G3, LG G4 ve LG V10 üzerinde de kullanılıyor. Ekran kilidi için telefonlarda güzel bir güvenlik sistemi olan KNOCK CODE mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Mantığı ise ekranda dörde bölünmüş alanda seçeceğiniz 3 ile 8 noktayı belirtiyorsunuz. Ekran kilidini açmak için seçtiğiniz noktalara tekrardan tıklamanız yeterli. Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıklamanız yeterli.

Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı

Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin

Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz

Devam edin ve aynı desenei onaylayın

Daha onsra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız

Hepsi bu kadar.

Telefonunuzu bekleme modundan çıkarmak için sadece ekranda seçtiğiniz Knock Code’u uygulamanız yeterli. Knock Code yanlış girilirse ekran açılacak fakat bu ekranın üzerinde kodunuzu girebileceiğiniz kare bir ekran karşılayacak.

Telefonunuzun kilidini açmak için parmak izi kullanın

LG V10 üzerinde parmak izinizi kullanabilmek için “parmak izinizi” eklemeniz gerekiyor.

Ayarlar > Parmak izi & Güvenlik

Parmak izlerini seçin

Kilit ekranı için (burada size güvenlik için form gösterecek)

Dokunarak parmak izinizi ekleyin

Parmağınızı nasıl taratacağınız konusunda yönergeleri izleyin

Kısayollara hızlı erişim için ikinci ekranı ayarlayın

LG V10 en önemli özelliği yeni “İkinci ekran” dır. Ana ekraranın üst kısmında bulunuyor. Zaman, tarih ve pil gösterimini yapar ve aynı zamanda ana ekran kapalıyken çalışmaya devam eder. Aynı zamanda ana ekran açıkken farklı bir konsepte bürünerek en sevdiğiniz uygulamaları rehber, müzik, mail ve daha fazlası için kısayol ekleyebilirsiniz.

Kısayollar ekleyin

Ayarlara gidin > İkinci ekranı seçin

Uygulama kısayolları ve dişli çark ikonuna tıklayın

Uygulamayı seçin sürükle bırak yöntemi ile kısayolları ayarlayın ve en sonra kaydetme işlemini yapın

Kişileri ekleme

Ayarlara gidin > İkinci ekranı seçin

Rehber kısayolu ve dişli çark ikonuna tıklayın

Kişi eklemek için yanındaki + ikonuna tıklayın

Sürükle ve bırak metoduyla ayrları yapın

“Kaydet” seçeneği ile çıkın

İkinci ekrana daha fazlasını ekleyin

Ayarlar > ikinci ekran ve ana ekran açıkken seçeneğini aktif edin

İmza: Bir kelime veya cümle ekleyebilirsiniz.

Son uygulamalar: Kullanılan son 5 uygulamayı gösterir

Müzik çalar: Dinlediğiniz müziği kontrol edin

Ajanda: Takvimden yaklaşan etkinlikleri ve notlarını görün

Ayrıca ana ekran kapalı durumdayken ikinci ekranda ne göstereceğiniz ayarlayın.

Ayarlar > İkinci ekran > Ana ekran kapalı: Tarih veya imza seçimi yapın.