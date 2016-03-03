LG V10 En iyi Kullanım Ayarları Nasıl Yapılır?

LG V10 Sahiplerinin bilmesi gereken ve en iyi kullanım ayarlarını sıralayacağım. Elinizde ki o canavarı daha iyi kullanmanız için bilmeniz gereken bir kaç ipucu.
Ayarlar Bölümünün Görünümünü Liste haline Getirme
Düzenlemelere başlamadan önce ayarları kolayca takip edebilmek için bütün seçenekleri liste görünümüne alalım. LG telefonların UI’sinde bu ayarlar menüsü sekme halinde gelmektedir.
-Ayarlara gidin
-Üç noktalı menü simgesine dokunun
-Liste görünümünü seçin
Hızlı erişim menülerini düzenleyin
Ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığınızda hızlı erişim menülerini göreceksiniz. Bu hızlı ayarlara bir çok kısayol ekli gelir. Bu kadar kısayolun içinde dilediğiniz hızlı ayarı ön plana alabilirsiniz.
Hızlı ayarlar menüsünü sağa doğru kaydırın
Düzenle mensüünü tıklayın
Etkinleştirmek ve devre dışı bıramak içins eçimlerinizi yapın ve öne çıkmasını istediğiniz kısayolları kaydırın.
V10 Kilit Ekranını Özelleştirin, Uygulamalar ekleyin
-Ayarlar > Kilit ekranı
-Aşağı doğru kaydırın ve kısayollara geçiş yapın
-Sadece bir kısayola dokunun ve listeden istediğiniz uygulamayı seçin
-Kilit ekranında hızlı bir şekilde seçtiğiniz uygulamaları açmak için hızlıca yukarı kaydırın.
Bu uygulamayı sadece ekran kilid yoksa veya kaydırma aktifse kullanabilrisiniz. Knock Code veya şifreli ekran kilidinde çalışmaz.
Uygulamaları arka tuşlarla başlatın
LG’nin telefonlarını diğer telefonlardan ayıran bir diğer özellik ise arka ikonik tuşları. Bu tuşlarla telefonu kilitleme ve ses açma kısma dışında farkı yetenekler atayabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde kamerayı başlatmak ve ekran kapalı olduğunda not almak için kullanabilirsiniz.
Ayarlar > Kısayol tuşları
Açık / kapalı ayarlarını yapın
Telefon ekranı kapalı konumdayken ses açma tuşuna iki kere bastığınızda not alma uygulama, ses kısma tuşuna iki kere tıkladığınzıda ise kamera aktifleşecek. LG G3 üzerinde ise tuşlara basılı tutarak bu işlemler gerçekleşiyordu.
Telefonunuzun akıllı ayarlarını kurun
LG cep telefonlarının yeni yazılım özelliklerinden birisi olan Akıllı Ayarlar müthiş bir özellik. Bu özellikler sayesinde otomatik olarak konuma ve aksesuara bağlı olarak telefon farklı davranışlar sergileyebilme yeteneğini kazanıyor. Örneğin iş yerinde bulunduğunuzda telefon otomatik olarak sessize geçebilir veya eve gittiğinizde Wifi otomatik olarak aktifleşebilir. Mutlaka kullanmak isteyeceğiniz özellikler.
Ayarlar > Akıllı Ayarlar
Ev, meşgul, aksesuarlar
Etkin veya değil olarak geri kalan seçenekleri tamamlayın
LG’ye özel KnockCode ile telefon kilidini ayarlayın
LG öncelikle G Pro 2 modeline KNOCK CODE’u getirdi. Şimdi bu KNOCK CODE LG G3, LG G4 ve LG V10 üzerinde de kullanılıyor. Ekran kilidi için telefonlarda güzel bir güvenlik sistemi olan KNOCK CODE mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Mantığı ise ekranda dörde bölünmüş alanda seçeceğiniz 3 ile 8 noktayı belirtiyorsunuz. Ekran kilidini açmak için seçtiğiniz noktalara tekrardan tıklamanız yeterli. Ekranı kapatmak yani kilitlemek içinde iki kere herhangi bir noktaya tıklamanız yeterli.
Ayarlar > Ekran > Kilit Ekranı
Dokunarak Knock Code’u etkinleştirin
Hatırlayacağınzı kolay bir desen seçin. 3 dokunuş ile 8 dokunuş arası bir şifre seçebilirsiniz
Devam edin ve aynı desenei onaylayın
Daha onsra Knock Code’unuzu unutursanız kurtarmanız için gereken şifreyi oluşturacaksınız
Hepsi bu kadar.
Telefonunuzu bekleme modundan çıkarmak için sadece ekranda seçtiğiniz Knock Code’u uygulamanız yeterli. Knock Code yanlış girilirse ekran açılacak fakat bu ekranın üzerinde kodunuzu girebileceiğiniz kare bir ekran karşılayacak.
Telefonunuzun kilidini açmak için parmak izi kullanın
LG V10 üzerinde parmak izinizi kullanabilmek için “parmak izinizi” eklemeniz gerekiyor.
Ayarlar > Parmak izi & Güvenlik
Parmak izlerini seçin
Kilit ekranı için (burada size güvenlik için form gösterecek)
Dokunarak parmak izinizi ekleyin
Parmağınızı nasıl taratacağınız konusunda yönergeleri izleyin
Kısayollara hızlı erişim için ikinci ekranı ayarlayın
LG V10 en önemli özelliği yeni “İkinci ekran” dır. Ana ekraranın üst kısmında bulunuyor. Zaman, tarih ve pil gösterimini yapar ve aynı zamanda ana ekran kapalıyken çalışmaya devam eder. Aynı zamanda ana ekran açıkken farklı bir konsepte bürünerek en sevdiğiniz uygulamaları rehber, müzik, mail ve daha fazlası için kısayol ekleyebilirsiniz.
Kısayollar ekleyin
Ayarlara gidin > İkinci ekranı seçin
Uygulama kısayolları ve dişli çark ikonuna tıklayın
Uygulamayı seçin sürükle bırak yöntemi ile kısayolları ayarlayın ve en sonra kaydetme işlemini yapın
Kişileri ekleme
Ayarlara gidin > İkinci ekranı seçin
Rehber kısayolu ve dişli çark ikonuna tıklayın
Kişi eklemek için yanındaki + ikonuna tıklayın
Sürükle ve bırak metoduyla ayrları yapın
“Kaydet” seçeneği ile çıkın
İkinci ekrana daha fazlasını ekleyin
Ayarlar > ikinci ekran ve ana ekran açıkken seçeneğini aktif edin
İmza: Bir kelime veya cümle ekleyebilirsiniz.
Son uygulamalar: Kullanılan son 5 uygulamayı gösterir
Müzik çalar: Dinlediğiniz müziği kontrol edin
Ajanda: Takvimden yaklaşan etkinlikleri ve notlarını görün
Ayrıca ana ekran kapalı durumdayken ikinci ekranda ne göstereceğiniz ayarlayın.
Ayarlar > İkinci ekran > Ana ekran kapalı: Tarih veya imza seçimi yapın.
5 Comments
V10 h900 telefonuma kulaklık taktıgımda ses gayet güzel fakat mikrofondan ses gitmiyor.program menüsünde ses kaydedici programı görünmüyor.yardımcı olabiirmisiniz.
Kulaklığın mikrofon yeri bozulmuş olabilir. Mağazamızı ziyaret edip orijinal kulaklık siparişi verebilirsiniz
https://magaza.lgdestek.net/
Kulaklıkla alakalı degil.Baska kulaklık taktgımdada aynı sorun oluyo hatta bluetooth kulaklıktada yapıyo.
2.ekrana kedi gözü nasıl koyulur ?
2. Ekrana resim ve harici görsel eklenmiyor.