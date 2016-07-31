LG V10 ‘da Ghost Screen sorunu orataya çıktı!!

LG’nin Premium akıllı telefonu LG V10 modelinde de Ghost Screen sorunu orta çıktı. Daha önce ilk kez LG G4 ile ortaya çıkan bu sorun, geçtiğimiz günlerde LG G5 Modelinde de ortaya çıkmıştı.

LG’nin kullandığı IPS ekranlar’da artık kesin olarak görünmeye başladı bu sorun. Hayalet ekran (ghost screen) veya ekran yanması (screen brun) olarak da adlandırılıyor. Şuan kullandığım LG V10 modelinde ciddi anlamda bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Daha önce Amoled ekran kullanan Samsung cihazlarda da ortaya çıkmıştı.

(Ghost Screen için kısa sürede ekran görüntüleri yazıya eklenecektir)

LG V10 Ghost Screen Testi

Kullandığınız akıllı telefonda Ghost Screen olduğunu öğrenmek için bir kaç test yapmanız gerekiyor. ilk önce yapmanız gereken, ekran ışığını en yüksek seviyeye getirmelisiniz. Telefonunuzda yüklü bir oyun varsa, telefonun ısınması için uzun süre oyun oynayabilirsiniz. Burada amacımız telefonun ekranını biraz ısıtmak olacak.

Ekran sıcaklığı arttığında, bildirim panelini aşağıya doğru kaydırıp bakabilirsiniz. Aşağıda eklediğimiz resimlerden Ghost Screen olan bölgelere bakabilirsiniz.

Ghost Screen ve Yapılması Gerekenler

Ghost Screen yani hayalet ekran olan telefonlarda yapmanız gerekenler telefonu servise göndermek olacak. LG daha önce yaptığı açıklama ile ücretsiz sıfır cihaz değişimi yaptığını belirtmişti. Değişim süreci uzun sürse de göndermenizi tavsiye ediyoruz. İleride ekranınızda daha fazla sorunlar çıkmadan, ilk yapmanız gereken işlem servise göndermek. LG Türkiye garantisi kapsamında olmayan ithalat yolu ile gelen LG V10′lar için, çok nadir olsa da sıfır cihaz değişimi yapılmaktadır. Genelde ithalatçı firmalar ekran değişimi yaptığını da belirtelim.

LG Kaç Aylık Cihazlar’da Değişim Yapıyor

Genelde internet üzerinde fatura tarihinden itibaren 6 ayı geçtik’den sonra LG, telefonları yenisi ile değiştirmediği anlatılıyor. Bu düşünce tamamen yalnış! Daha önce biz 19 aylık ve 23 aylık telefonları yeni cihaz ile değişim aldık. Fatura tarihinden itibaren telefonunuz 24 ay boyunca garanti kapsamında’dır.

İthalatçı firma garantili telefonlar da durum biraz farklı oluyor. Ülkemizde bir kaç tane ithalat ürünlerin garanti servisine bakan firmalar var. Her firmaya göre garanti durumu değişiyor. Bazı firmalar yeni cihaz ile değişim yaparken diğer firma ekran değişimi yapıyor. Şunu da belirtmekte yarar olduğunu düşünüyorum, Ghost Screen sorununu bazı firmalar hiç bir çözüm üretmeden geri gönderdiğini de söyleyebilirim.

# Ghost Screen Sorunu Çözümü!