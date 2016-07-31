LG V10 ‘da Ghost Screen sorunu orataya çıktı!!

LG’nin Premium akıllı telefonu LG V10 modelinde de Ghost Screen sorunu orta çıktı. Daha önce ilk kez LG G4 ile ortaya çıkan bu sorun, geçtiğimiz günlerde LG G5 Modelinde de ortaya çıkmıştı.

LG’nin kullandığı IPS ekranlar’da artık kesin olarak görünmeye başladı bu sorun. Hayalet ekran (ghost screen) veya ekran yanması (screen brun) olarak da adlandırılıyor. Şuan kullandığım LG V10 modelinde ciddi anlamda bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Daha önce Amoled ekran kullanan Samsung cihazlarda da ortaya çıkmıştı.

(Ghost Screen için kısa sürede ekran görüntüleri yazıya eklenecektir)

LG V10 Ghost Screen Testi

Kullandığınız akıllı telefonda Ghost Screen olduğunu öğrenmek için bir kaç test yapmanız gerekiyor. ilk önce yapmanız gereken, ekran ışığını en yüksek seviyeye getirmelisiniz. Telefonunuzda yüklü bir oyun varsa, telefonun ısınması için uzun süre oyun oynayabilirsiniz. Burada amacımız telefonun ekranını biraz ısıtmak olacak.

Ekran sıcaklığı arttığında, bildirim panelini aşağıya doğru kaydırıp bakabilirsiniz. Aşağıda eklediğimiz resimlerden Ghost Screen olan bölgelere bakabilirsiniz.

Ghost Screen ve Yapılması Gerekenler

Ghost Screen yani hayalet ekran olan telefonlarda yapmanız gerekenler telefonu servise göndermek olacak.  LG daha önce yaptığı açıklama ile ücretsiz sıfır cihaz değişimi yaptığını belirtmişti. Değişim süreci uzun sürse de göndermenizi tavsiye ediyoruz. İleride ekranınızda daha fazla sorunlar çıkmadan, ilk yapmanız gereken işlem servise göndermek. LG Türkiye garantisi kapsamında olmayan ithalat yolu ile gelen LG V10′lar için, çok nadir olsa da sıfır cihaz değişimi yapılmaktadır. Genelde ithalatçı firmalar ekran değişimi yaptığını da belirtelim.

LG Kaç Aylık Cihazlar’da Değişim Yapıyor

Genelde internet üzerinde fatura tarihinden itibaren 6 ayı geçtik’den sonra LG, telefonları yenisi ile değiştirmediği anlatılıyor. Bu düşünce tamamen yalnış! Daha önce biz 19 aylık ve 23 aylık  telefonları yeni cihaz ile değişim aldık. Fatura tarihinden itibaren telefonunuz 24 ay boyunca garanti kapsamında’dır.

İthalatçı firma garantili telefonlar da durum biraz farklı oluyor. Ülkemizde bir kaç tane ithalat ürünlerin garanti servisine bakan firmalar var. Her firmaya göre garanti durumu değişiyor. Bazı firmalar yeni cihaz ile değişim yaparken diğer firma ekran değişimi yapıyor. Şunu da belirtmekte yarar olduğunu düşünüyorum, Ghost Screen sorununu bazı firmalar hiç bir çözüm üretmeden geri gönderdiğini de söyleyebilirim.

Ghost Screen Sorunu Çözümü!

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  • Sedat

    Lg v10 kullanıyorum 5 aydır ve şuan 1 2 aydır Ghost Screen hatası meydana gelmekte. Garantiye vereceğim acaba değişim veya para iadesi yaparlar mı ?

  • Furkan şahin

    Merhaba bende bu yaz(temmuz 2016 civarı) v10 telefonumu aldım. Almadan evvel inceleme videoları vs. Ve Fiyatının segmentine göre uygun olması cezbetti. Pil sorununu hızlı şarjın çok iyi olmasıyla göz ardı edince baya severek kullanıyorum cihazı. Ghost screen olayını tesadüfen öğrendim. BB TAN oyununu oynarken farkettim ilk kez. Oyunla alakalı diye düşünüp onu bırakınca bitti sandım fakat aynı şekilde silik arkada watsapp ekranını görünce (üstelik köşelerde değil klavye vs hepsi gözüküyor) bu sayfada buldum kendimi. En yakın vakitte garantiye gideceğim. Severek kullandığım için düzelmesini umuyorum. Size de faydalı forum için teşekkür ediyorum.

  • Ramazan Telli

    Merhaba arkadaşlar. Bende de LGV10 var ve bende aynı sorunu yaşıyorum. LG Genel Servisini aradım durumu anlattım fakat onlar bana telefon ısınınca ghost screen olup telefon soğuduktan sonra düzeliyorsa arıza olarak geçmiyor dediler. Bir kaç servis noktasını aradığımda onlarda aynı şeyi söylediler LG bize bunun arıza olarak geçmediğini söylediler dediler. Merkezde bu ekran sürekli öyle kalıyorsa arıza olarak geçer dediler. Telefonu bi süre kullanmamdan sonra hemen belli oluyor. Cihazım 10 aylık. Servise götürsem değişim mi yaparlar ekran mı değişirler. Bu sorunu yaşayıp çözüm için servise gidenler bi yardımcı olabilir misiniz ne yapmalıyım ?

  • Kadir CaN Yıldız (barikatdiss)

    ilk aldığım lg 10 ghost screen çıktı bende rootlayıp custom yazılım atayım dedim cihaz sustu o değil garantide gitti cihaz boşta duruyor jtahda olmuyormuș dediker bunlara bir çözümde bulamadık neyse 2. V10 aldım eșime verdim sonra gittim 3. V10 aldım kendime ve eșimde ki v10 ile bendekinde ghost screen çıktı Sıfır cihazlardı 1 ay sonra ikisindede çıktı bendeki daha hızlı ilerkedi ve dokunmatik tuşlar bile maruz kaldı soranlar vardı dokunmatik tușlarıda olmuyor galiba diye hayır bende oldu ve ileri seviyede yani bir birine girmiș durumda ve cihaz soğusada buz gibi olsada ghost screen ekranın tamamını teoesi yanlar içeri ortaya kadar ve alt tuşlar bölümü tamamen kapladı sadece ortada dairesel ufak bir bölüm kaldı orada gidecek belli inanılmaz biçimde rahatsız edici sapsarı okunmayan her şey birine girmiș izler kalan bir ekran okdu telefon çin malı telefonlardan beter oldu. Şimdi servise veriyorum 2. Defa bugün. Ben ilk aldım 2 haftadır sonra kulaklık yani ahize ile ghost screen için verdim servise onarıldı ekran değiști denildi evet ekranda çizik vardı oda gitmiș tertemiz olmuștu ekran değișmiș ama aldım 1 hafta sonra yine ghost screen ve bu sefer çok hızlı ilerkedi birden ekranı kapladı. Bugün yolluyorum değişim isteyeceğim bakalım ne olacak. Güncel durum oldugunda buradan yazacağım sizlere. Ama inanın bu işi halledeyim bir daha lg ye para vermem baktım netten herkesin başına geliyor bende yok demeyin sadece bu değil g5 g4 g3 g2 hatta diğer f veya g serileri herjesde ghost screen veya farklı kronik sorunlar var yetmez tv lerinde bile çok fazla sorunları oluo yardım destek arayan onlarca kişi gördüm forumlarda. V10 çok iyi ama lg bu sorunları yıllardır așamamıș onu anladım ve v20 dede aynı ekranı kulkanmıș.

    • Ismail Rıfkı Turan

      Kadir can bey ilk aldığınız lg 10 tel duruyormu Duryorsa o telefonu kullanmıyorsanız ben alabilirim.
      beni bilgilendirirmisiniz ismailrturan@gmail.com adresine mail atarsanız sevinirim

  • Recep yuksel

    Selamun aleykum… Benim de ayni sorunum var lg v10 h960ATR modelini kullanıyorum 5 aylik daha telefon. Garantiye yollucam değişim isticem fakat kulaklığım yok bundan ötürü para isterlermi… Ve ben sıfır cihaz istiyorum bunun için nasil talepte bulunmam lazim ? Ve kvk ya gondermek istiyorum… Tekirdag çorludayim evkurdan alınmış bir cihaz. Evkura gittim corluda Lgnin kendi bayisi varmış Caliskan elektronik diye bir yer varmis lgnin teknik servisi oraya versem güven olurmu yoksa istanbul bakırköy kvkyami yollamam lazim ?

  • Ömer Hayyam

    Merabalr arkadaşlar lg v10 vardı android 6a yükseltelim derken %99da hata verdi şu an susmuş durumda ne yapılabilir

  • Volkan Edebali

    Arkadaşlar bende v10 var screen ghsot hatası verdi çok net şekilde lcd testi yaptım telefondan beyaz üzerinden de gost hatası çıktı. ürün 1 yıllık değişime girer mi ?

  • Tahsin

    Bende de aynı sorun oldu. Ekran değişimi yaptılar. Servis hatalı montaj yapmıştı. kabul etmedim. Değişim icin tekrar geri yolladım.bekliyorum.

    • hakan

      bir sonuç aldın mı bendede ghost screen olayı oldu ekran değişti kasanın sağ üst kenarı tam yerine oturmamış kabarık duruyor

  • hwkan

    Lg v10 almayı duşunuyorum ghost ecreen ve kendini kapatma ve açılmama sorunları beni rahatsız ediyor hangi serilerde hu soun var ve hangi seri yi almalıym bu oonuda yardımcı olurmusunuz

    • Tahsin

      Sana lg den canı yanmış bir tüketici olarak diyorum ki:Lg den uzak dur.

  • Ahmet

    Bende de ekran sorunu ortaya cıktı lg servisine vereceğim bataryam da çok fena ölü yarım gün bile gitmiyor servise bataryada ölü desem ücretsiz değiştirirlermi?

    • Ahmet Dizdar

      Bataryayı test aşamasına sokarlar ve sorun tepspit edilirse ücretsiz değişir.

  • Burak

    Merhaba,değişim süreci kaç gün sürmektedir bu konu hakkında bilginiz var mı ?

    • Mustafa Deniz

      Merhaba, resmi olarak 20 iş günü olarak geçmektedir. Tabi bu süreç duruma göre değişim gösterebilir.

      • Burak

        anladım çok teşekkür ederim Mustafa Bey.

  • Selamlar..”Aşağıda eklediğimiz resimlerden Ghost Screen olan bölgelere bakabilirsiniz.”……….Aşağıda resim falan göremedim ? saygılar

    • Kerim Onaylar

      Resimler kısa sürede eklenecektir.

  • Ufuk

    Merhaba;

    Öncelikle yazı için teşekkür ederim…Telefonu incelediğimde bende de bu tarz bir sorun olduğunu farkettim.

    fakat telefonu alalı 8 ay olmuş. İşin aslı parça değişimi de yapılsın istemiyorum…Nasıl bir yol izleyebiliriz?

    • LG Türkiye garantili cihazlarda değişim yapılıyor genelde. Ithalatcı firmalarda bu durum degisebilir.

      • ufuk

        Kerim Bey Merhaba;

        Bendeki cihaz LG Türkiye garantili…cihazı verip bekleyecek miyim? yoksa bu cihazı değiştirmeleri gerektiğini mi söyleyeceğim. Lg cihazları değiştireceğini açıklamış diye bir cümle kurmuşsunuz…Bu açıklamayı bulabilir miyiz göstermek amaçlı? Yardımınız için teşekkür ederim.

      • Merhaba.
        LG yazılı bir açılama yapmadı. Yılım ilk aylarımda yabancı kaynaklar tarafından basına servis edilmiş bir söylem.
        Şimdiye kadar LG Türkiye %99 değişim yapmıştır.
        Siz servise gönderdiğiniz cihazı, servisim web sitesinden durumu talip edebilirsiniz. Sizin yapacağınız şuan bir durum yok. Sadece bekleyeceksiniz.

  • kaan

    bende diyordum bu ekranda bir sorun var , teşekkürler bilgilendirme için.
    lakin telefonu göndereceğim servis 6 ayı gçtiyse değişim olmayacağını söyledi. bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz.

    • 6 ayı geçtiyse öncelik parça değişimi olur eğer servis yapamazsa merkezden değişim onayı beklerler ondan sonra cihaz değişimi yaparlar

      • kaan

        aynende dediğin gibi servis gerekli bilgiyi verdi , şimdi sıra telefonu teslim edip beklemekte.
        kolay gelsin , teşekkürler

      • Rica ederim, iyi günler