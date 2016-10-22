Amerika operatörü olan AT&T sağladığı işbirliği ile ABD’de LG V10 satışını yapmaktadır. Geçtiğimiz günlerde LG V10 H900 modeli için yazılım güncellemesi geldi ve güncelleme LG Bridge programı üzerinden sunuldu. LG V10 H900 için bir önceki yazılım güncellemesi 22 Agustos tarihinde yayımlanmıştı.

Android Güvenlik Güncellemesi

LG V10 H900 AT&T için yayımlanan güncelleme detaylarına baktığımızda, Android güvenlik yaması olduğunu görüyoruz. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 36 MB boyutunda olan güncellemenin detayları arasında 21w versiyonuna sahip olduğu gözlemleniyor. LG Bridge ile yapmak istemeyenler manuel kurulum aracı olan LG UP ile kurulumu yapabilirler.

Yeni Yazılım Güncelleme Detayları

Android sürümü: 6.0 Marshmallow

6.0 Marshmallow Yazılım Sürümü: H90021w

H90021w Bant Sürümü: MPSS.BO.2.5.c10.1-00024-M8992FAAAANAZM-1.55482.1.56599.1

MPSS.BO.2.5.c10.1-00024-M8992FAAAANAZM-1.55482.1.56599.1 Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: MRA58K

MRA58K Güvenlik Yaması : 2016/09/01

: 2016/09/01 Dosya Boyutu: 36.2 MB

V21w Yazılımını Güncellemek için

Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yeni yazılım başarıyla yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

LG V10 H900 V21w KDZ dosya indir

Dosya Boyutu : 1.94 GB

Versiyon : H90021w

İndirme Linki : H90021w.kdz