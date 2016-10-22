Amerika operatörü olan AT&T sağladığı işbirliği ile ABD’de LG V10 satışını yapmaktadır. Geçtiğimiz günlerde LG V10 H900 modeli için yazılım güncellemesi geldi ve güncelleme LG Bridge programı üzerinden sunuldu. LG V10 H900 için bir önceki yazılım güncellemesi 22 Agustos tarihinde yayımlanmıştı.

Android Güvenlik Güncellemesi

LG V10 H900 AT&T için yayımlanan güncelleme detaylarına baktığımızda, Android güvenlik yaması olduğunu görüyoruz. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 36 MB boyutunda olan güncellemenin detayları arasında 21w versiyonuna sahip olduğu gözlemleniyor. LG Bridge ile yapmak istemeyenler manuel kurulum aracı olan LG UP ile kurulumu yapabilirler.

Yeni Yazılım Güncelleme Detayları

  • Android sürümü: 6.0 Marshmallow
  • Yazılım Sürümü: H90021w
  • Bant Sürümü: MPSS.BO.2.5.c10.1-00024-M8992FAAAANAZM-1.55482.1.56599.1
  • Kernel Sürüm: 3.10.84
  • Yapın Numarası: MRA58K
  • Güvenlik Yaması: 2016/09/01
  • Dosya Boyutu: 36.2 MB

V21w Yazılımını Güncellemek için

  1. Cihazınız yeterince şarjı ve Wi-Fi bağlı olduğundan emin olun.
  2. Ayarlar> Genel sekmesinde dokunun Hakkında Telefon simgesine dokunun.
  3. Dokunun Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncelleme > Şimdi Kontrol.
  4. Açılan ekranda güncelleme detayları gelecektir, güncellemeyi indirmek ve yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.
  5. Yeni yazılım başarıyla yüklenirken telefonunuz bir kaç kez otomatik olarak yeniden başlatılır.

LG V10 H900 V21w KDZ dosya indir

Dosya Boyutu : 1.94 GB
Versiyon : H90021w
İndirme Linki : H90021w.kdz

 

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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis ile ilgili bilgilerim bulunmaktadır.
  • Serhat Aktürk

    H900 AT&t imei atılmamış, rom yüklenmemiş telefonu olan bi arkadaş varsa lütfen irtibata geçebilirmiyiz. bana sistem yedeği lazım. sarughan@gmail.com

  • muhammed sudupak

    Bende at&T h900 modeli var hala romlayamadım sorunu çözen varmı

  • Mehmet Ali Çeçen

    Slm lg v10 nezman gelcek 7.0 guncelleme

  • İsmail

    Selam bende imei atılmış bir h900 var fakat tüm dirverleri kurmama download moda almama rağmen ne lgup nede flash tool üzerinden format atıp temiz kurulum yapamadım.

    • Fehmi Kayacan

      yapabildin mi ? 25 gün geçmiş aradan bende imei atılmış h900 kullanıyorum da ondan sordum attıysan bilgi verirmisin

      • Türk Ismail Yıldız

        Malesef henüz yapamadım.

      • muhammed sudupak

        Kardeş sorunu çözebildin mi

  • Mehemt

    Telefona gelmedi daha öyle bi yazılım