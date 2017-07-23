LG V10 H960 Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

LG V10 Android 7.0 Nougat güncellemesi Güney Kore, Türkiye ve Avrupa modelleri için geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. Hala güncelleme alamayan modeller ve ülkeler bulunuyor. Android 7.0 güncellemesi hala telefonunuza gelmediyse manuel olarak LG V10 H960 modeline yükleyebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere LG V10 F600S/K/L ve Avrupa modelleri olan H960 için Android 7.0 Yükleme rehberini anlatmaya çalışacağız.
LG V10 Android 7.0 Yükleme Programları
İlk önce bize gerekli olan programları aşağından sırası ile bilgisayarımıza indirelim. Bu yazımızda anlatacağımız yöntem hızlı ve bir o kadarda kolay bir yöntem. LG UP programı ile hala güncelleme almamış olan LG V10 H960 modelini rahatlıkla Android 7.0 yazılımına yükseltebilirsiniz.
Programlara geçmeden önce Android 7.0 Stock yazılımını bilgisayarımıza indirmeye başlayalım. Stock dosyasının inmesi uzun süreceğinden o süre zarfında bizde diğer LG Programlarını kurmuş oluruz. Telefonunun hafızasına göre aşağıdaki dosyalardan birini indiriniz.
- H960TR : H960TR30a_00_0519.kdz – 64GB
- H960ATR : H960ATR30a_00_0519.kdz – 32GB
- H901 : H90130b_00_0523.kdz
- F600S : F600S30b_00.kdz
- F600L : F600l30e_00.kdz
- F600K : F600k30d_00.kdz
- H961N: H961N30a_00_0519.kdz
Yukarıdaki Android 7.0 yazılımı bilgisayarımıza inerken bizde gerekli programları bilgisayarımıza kuralım. İlk önce bilgisayarımıza aşağıdan LG UP programını indirip kuralım.
- LG UP: LGUP_Install_Ver_1_14_3.msi
LG UP Programını bilgisayarımıza indirip kurduk’dan sonra telefon modelimize uygun DLL doyasını aşağıdan indirelim ve kurulum yapalım. Aşağıda iki tane DLL dosyası mevcut. DLL Dosyalarından ilkini bilgisayarınıza kurunuz LG UP programı LG V10 akıllı telefonunuzu görmez veya yükleme işlemi sırasında hata verirse ikinci DLL dosyasını indirip kurunuz.
- LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23.msi – MSM8994 810 – işlemcili telefonlar
- LGUP_8974_DLL_Ver_0_5.MSI – MSM8974 800 işlemcili Telefonlar
LG UP ve DLL dosyalarını indirip kurduktan sonra aşağıdan LG USB Sürücülerini de indirip bilgisayarınıza kurunuz.
Yukarıdaki programları sırası ile bilgisayarımıza
LG V10 Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi
Android 7.0 Nougat yükleme rehberine başlamadan önce telefonumuzun şarjını en az %50 olması gerekmektedir. Yükleme işlemine başlamadan önce telefonunuzda ki verileri yedeklemenizi öneriyoruz.
- Telefon açık yada Download mod da bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.
- LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca ilk resinde görülen “UPGRADE” tikini işaretleyin.
- Yine 1. resimde görülen BIN file solundaki işareti kaldırın.
- 3 nolu işlem BIN file karşısındaki … butonuna (çarpının solundaki) tıklayın.
- Gelen pencerede yükleyeceğiniz kdz dosyasını seçin.
- “REFURBISH” i işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.
Not : Yükleme sırasında Unknow Model hatası alıyorsanız, Program Ekle/Kaldır ‘ dan kaldırın aşağıda verilen düzenlenmiş dosyaları indirip tekrar kurun.
Artık LG V10 telefonunuza Android 7.0 yüklemiş olacaksınız. Telefonunuza hard reset atarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
bende yurtdışından gelen var imei silinme riski nedir acaba
Telefonum lg v 10 H960tr 64 gb
Anakart yaktı garantiye gönderdim. Geldiğinde 5.1.1 ile geldi ve üst versiyonlara güncellenmiyordu, tekrar servise verdim bu kez 6.0 ile verdiler. Ben cihazı ilk verirken 7.0 vardı dedim neden onu yüklemiyorsunuz dedim. Onlar da bize öyle bir güncelleme gelmedi dediler. Ben de kontrol ediyorum son sürümü kullanıyorsun diyor. Ne yapmam gerektiğini bilen varsa yardımcı olabilir mi?
LG Bridge ile bilgisayarda kontrol ediniz. Detaylı bilgi için;
https://www.lgdestek.net/lg-bridge-nedir-nasil-kullanilir-26105/
Yayınladığınız bütün dosyaları bilgisayara kurdum. Fakat bir türlü lgup açılmıyor. Sürekli hata veriyor. Kısacası model/com hatası alıyorum. Ne yapmam gerekli
Driverları tamamen silip tekrardan kurmayı deneyin. Antivirüsün kapalı olduğundan emin olun.
kesinlikle olmuyor. başka bir yöntem var mı?
LG UP PROGRAMININ MAC VERSIYONU VAR MIDIR ACABA? .MSI UZANTILI DOYSLARI MAC ACAMIYOR…
Yayınlanmadı.