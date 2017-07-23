LG V10 H960 Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

LG V10 Android 7.0 Nougat güncellemesi Güney Kore, Türkiye ve Avrupa modelleri için geçtiğimiz haftalarda yayımlanmıştı. Hala güncelleme alamayan modeller ve ülkeler bulunuyor. Android 7.0 güncellemesi hala telefonunuza gelmediyse manuel olarak LG V10 H960 modeline yükleyebilirsiniz. Bu yazımızda sizlere LG V10 F600S/K/L ve Avrupa modelleri olan H960 için Android 7.0 Yükleme rehberini anlatmaya çalışacağız.

LG V10 Android 7.0 Yükleme Programları

İlk önce bize gerekli olan programları aşağından sırası ile bilgisayarımıza indirelim. Bu yazımızda anlatacağımız yöntem hızlı ve bir o kadarda kolay bir yöntem. LG UP programı ile hala güncelleme almamış olan LG V10 H960 modelini rahatlıkla Android 7.0 yazılımına yükseltebilirsiniz.

Programlara geçmeden önce Android 7.0 Stock yazılımını bilgisayarımıza indirmeye başlayalım. Stock dosyasının inmesi uzun süreceğinden o süre zarfında bizde diğer LG Programlarını kurmuş oluruz. Telefonunun hafızasına göre aşağıdaki dosyalardan birini indiriniz.

H960TR : H960TR30a_00_0519.kdz – 64GB

: H960TR30a_00_0519.kdz – 64GB H960ATR : H960ATR30a_00_0519.kdz – 32GB

: H960ATR30a_00_0519.kdz – 32GB H901 : H90130b_00_0523.kdz

H90130b_00_0523.kdz F600S : F600S30b_00.kdz

: F600S30b_00.kdz F600L : F600l30e_00.kdz

: F600l30e_00.kdz F600K : F600k30d_00.kdz

: F600k30d_00.kdz H961N: H961N30a_00_0519.kdz

Yukarıdaki Android 7.0 yazılımı bilgisayarımıza inerken bizde gerekli programları bilgisayarımıza kuralım. İlk önce bilgisayarımıza aşağıdan LG UP programını indirip kuralım.

LG UP Programını bilgisayarımıza indirip kurduk’dan sonra telefon modelimize uygun DLL doyasını aşağıdan indirelim ve kurulum yapalım. Aşağıda iki tane DLL dosyası mevcut. DLL Dosyalarından ilkini bilgisayarınıza kurunuz LG UP programı LG V10 akıllı telefonunuzu görmez veya yükleme işlemi sırasında hata verirse ikinci DLL dosyasını indirip kurunuz.

LGUP_8994_DLL_Ver_0_0_3_23.msi – MSM8994 810 – işlemcili telefonlar

LGUP_8974_DLL_Ver_0_5.MSI – MSM8974 800 işlemcili Telefonlar

LG UP ve DLL dosyalarını indirip kurduktan sonra aşağıdan LG USB Sürücülerini de indirip bilgisayarınıza kurunuz.

Yukarıdaki programları sırası ile bilgisayarımıza

LG V10 Android 7.0 Nougat Yükleme Rehberi

Android 7.0 Nougat yükleme rehberine başlamadan önce telefonumuzun şarjını en az %50 olması gerekmektedir. Yükleme işlemine başlamadan önce telefonunuzda ki verileri yedeklemenizi öneriyoruz.

Telefon açık yada Download mod da bilgisayara bağlayıp, LG UP programını çalıştırın.

mod da bilgisayara bağlayıp, programını çalıştırın. LG UP telefonunuzla bağlantı kurunca ilk resinde görülen “UPGRADE” tikini işaretleyin.

telefonunuzla bağlantı kurunca ilk resinde görülen tikini işaretleyin. Yine 1. resimde görülen BIN file solundaki işareti kaldırın.

3 nolu işlem BIN file karşısındaki … butonuna (çarpının solundaki) tıklayın.

butonuna (çarpının solundaki) tıklayın. Gelen pencerede yükleyeceğiniz kdz dosyasını seçin.

“REFURBISH” i işaretleyin ve Start tuşuna basarak yüklemeyi başlatın.

Not : Yükleme sırasında Unknow Model hatası alıyorsanız, Program Ekle/Kaldır ‘ dan kaldırın aşağıda verilen düzenlenmiş dosyaları indirip tekrar kurun.

Artık LG V10 telefonunuza Android 7.0 yüklemiş olacaksınız. Telefonunuza hard reset atarak kullanmaya başlayabilirsiniz.