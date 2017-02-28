2015 yılında satışa sunulan LG V10 için Android 6.0 Marshmallow v20i yazılım güncellemesi yayımlandı. Güncelleme ülkemizde kullanılan 64Gb H960TR ve 32Gb H960ATR modelleri için yayımlandı. Bazı avrupa modelleride bu güncellemeyi alfı. LG V10 akıllı telefonu çift ekranlı olma özelliğini taşıyan ilk V Serisi akıllı telefon. LG V10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi bekleniyor ama henüz kesin bir tarih bulunmuyor. Bugün yayımlanan güncelleme detaylarında güvenlik ve iyileştirme güncellemesi olduğunu görüyoruz.

LG V10 H960TR V20i Yazılım Güncellemesi

Güncelleme detaylarına baktığımızda, güvenlik yamasının güncellendiğini görüyoruz. Aynı zamanda telefonda bulununan bazı yazılım hatalarınında bu güncelleme ile ortadan kalktığı görünüyor. V20i güncellenesinin bir Android 7.0 hazırlığı olduğunu düşünebiliriz. Önümüzdeki aylar içinde Nougat güncellemesinin bu telefona geleceğini düşünüyoruz. Yeni güncelleme ile güvenlik yaması 01 şubat 2017 olarak güncellendi.

LG V10 H960TR V20i Güncelleme Detayları

Android sürümü: 6.0 Marhmallow

Yazılım Sürümü: H960TR V20i

Kernel Sürüm: 3.10.84

3.10.84 Yapın Numarası: MRA58K

Güvenlik Yaması : 01.02.2017

: 01.02.2017 Dosya Boyutu:

LG V10 Nasıl Güncellenir?

LG, güncellemeleri ilk olarak akıllı telefonlarına sunduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge’ten sunmaktadır. Bilgisayarınıza buraya tıklayarak LG Bridge kullanımını ve kurulumunu yapabilir ve LG V10 telefonunuzu bilgisayara bağlayarak LG Bridge ile güncellemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Telefondan güncelleme yapmak isteyenler;