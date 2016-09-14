Geçtiğimiz yıl ilk kez kullanılan ve oldukça popüler olan 2. ekran özelliği bu yıl Lg V20 ile birlikte daha gelişmiş bir yazılım ile karşımıza çıktı. LG V10 ve LG V20 Akıllı telefonlarında 2. ekran nasıl ayarlanır? 2. Ekrana için uygulama seçimi ve düzenlemesi nasıl yapılır?

İkinci Ekran Nasıl Aktif Edilir?

LG V10 ve LG 20 modellerinde ikinci ekranı aktif etmek için;

Ayarlar

Ekran

ikinci ekran

Menüsüne giriş yapıyoruz. Açılan ekranda göreceğiniz gibi karşımıza iki seçenek çıkıyor. ”Ana ekran açıkken göster” şeçeneğini aktif yapıyoruz. Böylelikle 2. ekran aktif olmuş oluyor. Tuş kiliti kapalı olduğunda aktif etmek için. ”Ana ekran kapalıyken göster” şeçeneğini aktif ediyoruz.

İkinci Ekrandaki Menüleri Ayarlamak

Ana ekran açıkken göster menüsüne giriyoruz. Aşağıda ki menü karşımıza çıkıyor. Bu menüde toplam 6 seçenek bulunuyor. (lg v20 için bu düzen farklı olabilir, şuan görsel lg v10 modeline göre anlatılmıştır)

İkinci Ekranda Bulunan İçerikler

İmza

En son görevler

Hızlı Kişiler

Müzik Çalar

Uygulama kısa yolları

Yaklaşan planlar (takvim)

İmza: Yazacağınız sözcükler ve ifadeleri ikinci ekranda gösterir. Buraya her şeyi yazabilirsiniz. İmza menüsünde bulunan çark simgesine tıklayarak istediğiniz metni girebilirsiniz.

En son görevler: En son kullandığınız uygulamalar arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. ikinci ekranı sağa veya sola kaydırarak kullanabilirsiniz.

Hızlı Kişiler: Hızlı arama olarak kaydettiğiniz kişilere bu menüden arama veya mesaj gönderebilirsiniz. Bu menüyü aktif veya pasif etmek için menüden seçim yapabilirsiniz.

Müzik Çalar: Dinlediğiniz müziği bu menüden kontrol edebilirsiniz. Müzikler arasında geçiş yapabilir veya yeni bir müzik seçebilirsiniz.

Uygulama Kısayolları: Kısa yol ayarladığınız uygulamaları, ikinci ekranda kullanabilirsiniz.

Yaklaşan Planlar: Takvim uygulamasına kaydettiğiniz planlarınızı etkinliklerini bu uygulamayı aktif ederek ikinci ekranda takip edebilirsiniz.

Ana Ekran kapalıyken Göster

Ana ekran kapalıyken, tuş kilidi devreye girdiğinde ikinci ekranda göstermek istediğiniz menüyü buradan ayarlıya bilirsiniz.

Tarih & Saat

İmza

Tarih & Saat: Ana ekran kapalıyken ikinci ekranda tarih ve saati göstermesini istiyorsanız Tarih & Saat seçeneğini şeçiniz.

İmza: Bir önceki menüden imza ayarladıysanız burada imza seçeneğini seçip, ekran kapalı iken imzanızı gösterebilirsiniz.

Quick Cover Ayarları

Ekran veya kullandığınız akıllı kılıf kapalı iken ikinci ekranda bildirimleri ve gelen çağrıla cevaplamak için Quick Cover ayarlarınız açık olması gerekmektedir. ayarlarınız kalıysa, ayarlamak için aşağıdaki yolu izleyin.

Ayarlar

Genel

Quick Cover (aktif hale getirin)

Quick Cover koruyucu ile,ikinci ekran aracılığıyla aramaları yanıtlayabilir, alarm/kronometreyi durdurabilir, telefonunuzu kapatabilir ve bildirimleri görebilirsiniz. Quick Cover koruyucu özellikleri için ikinci ekranı aktif etmeniz gerekir.