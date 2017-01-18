LG V10 Stock Rom KDZ Yazılımı İndir

LG V10 akıllı telefonu için sürekli güncellenen stock rom indirme sayfası. LG V Serisi akıllı telefonları ilk serisi olan V10 için kullanabileceğiniz LG V10 Stock Rom sayfasıdır.
Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.
- Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
- Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
- Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.
LG V10 Stock Rom Yükleme Programları
LG V10 Stock Rom KDZ Dosyaları
LG H960 Firmware
Android 5.1 Lolipop
Android 6.0 Marshmallow
LG H960TR Firmware
Android 6.0 Marshmallow
LG H960ATR Firmware
Android 6.0 Marhmallow
LG H900 AT&T Firmware
Android 6.0 Marhmallow
LG H961N Hong Kong Firmware
Android 5.1 Lolipop
Android 6.0 Marhmallow
LG VS990 Verizon Firmware
Android 5.1 Lolipop