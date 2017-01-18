LG V10 akıllı telefonu için sürekli güncellenen stock rom indirme sayfası. LG V Serisi akıllı telefonları ilk serisi olan V10 için kullanabileceğiniz LG V10 Stock Rom sayfasıdır.

Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orjinal romlardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.

Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

Uyarı 3: Lütfen yükleme işleminde hata veren KDZ dosyalarını bize bildiriniz.

LG V10 Stock Rom Yükleme Programları

LG V10 Stock Rom KDZ Dosyaları

LG H960 Firmware

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marshmallow

LG H960TR Firmware

Android 6.0 Marshmallow

LG H960ATR Firmware

Android 6.0 Marhmallow

LG H900 AT&T Firmware

Android 6.0 Marhmallow

LG H961N Hong Kong Firmware

Android 5.1 Lolipop

Android 6.0 Marhmallow

LG VS990 Verizon Firmware

Android 5.1 Lolipop