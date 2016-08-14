Bu makalemiz de LG V10 kullanıcıları için “Stock Rom” yükleme işlemlerini anlatacağız. LG V10 modelimiz hangi ülkeye kayıtlı ise o ülkenin “KDZ” dosyasını indirip işlemleri uygulamalıyız. Başka ülkenin “KDZ” dosyasını yüklemek LG V10 modelimizi garanti dışı bırakır. İşlemlere başlamadan önce her ihtimale karşı yedekleme işlemlerini yapınız. Stock Rom yüklemek için gerekli program ve sürücülerimizi indirelim

Stock Rom Yükleme Programları

Eğer LG Flash Tool programı çalışmazsa aşağıdaki linke tıklayarak Visual C++ Runtime Library‘i yükleyin.

Stock Rom Yükleme Programları‘nı kurduktan sonra aşağıdaki yükleme adımlarını izleyerek KDZ kurulumu yapabilirsiniz:

1-Öncelikle LG USB Sürücüleri‘ni indiriyoruz ve bilgisayarımıza kuruyoruz.

2-Daha sonra bilgisayarımıza indirdiğimiz LG Flash Tool programını kuruyoruz.

3-Bu işlemlerden sonra programın ve sürücülerin tam çalışabilmesi için LG V10 telefonumuzu ve bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz.

4-Yeniden başlatma işlemlerinden sonra LG V10 telefonumuzu kapatıyoruz.

5-Kapalı olan telefonumuzun Ses Açma tuşuna basılı tutarak USB kablo ile bilgisayara bağlıyoruz.

6-LG V10 telefonumuzu USB kablo ile bilgisayara bağladıktan sonra telefonun ekranına Firmware Update ekranı gelir.

7-Firmware Update ekranı geldikten sonra aşağıda bulunan KDZ dosyaları arasında LG V10 modelinize uygun olanı indirin.

8-Aşağıdaki resimler yardımıyla LG V10 modelinize KDZ dosyasını yükleyin.

1. Adım: LG Flash Tool programını açın ve aşağıdaki fotoğraftaki gibi ayarlayın.

2. Adım: “Select KDZ file” kısmının yanındaki klasör simgesine tıklayın ve indirdiğiniz .kdz dosyasını bulup “Aç” butonuna tıklayın. LG Flash Tool programı alttaki fotoğraftaki gibi olacaktır.

Şimdi bir seçim yapmalıyız “Normal Flash” mı yoksa “CSE Flash” mı? Aralarındaki fark şudur “Normal Flash” telefonunuzdaki hiçbir veriyi silmez sadece sistem yükseltmesi yapar, “CSE Flash” ise telefonunuzdaki tüm dosyaları silerek temiz bir kurulum yapar. Eğer Android sürümünüzü düşürecekseniz kesinlikle “CSE Flash” yapmalısınız ama eğer Android sürümünüzü yükseltme işlemi yapacaksanız “Normal Flash” seçeneğini kullanabilirsiniz.

3. Adım: karşınıza gelen bu ekrandan sadece “START” butonuna tıklayın.

4. Adım: Son olarak gelecek olan bu ekrandan da hiçbir değişiklik yapmadan “OK”butonuna tıklayın.

Tüm bu adımları izledikten sonra lütfen işlem bitene kadar bilgisayarınızı ve telefonunuzu USB bağlantısını kesmeyiniz. İşlem bittikten sonra telefonu yeniden başlatın ve kolay kurulum ekranından gerekli işlemleri yaparak cihazınızı kullanabilirsiniz. Böylelikle Stock Rom kurulumunuz başarıyla tamamlanmış olur.