Birkaç aydır LG G4 kullanıcılarının yakındığı anakart sorunu olan bootlop, akıllı telefonun LG logosunda takılı kalmasıyla anlaşılmaktadır. Anakart üzerinde bulunan CPU çiplerinin durması bootlop sorununa neden olmaktadır. Bootlop sorunu ile ilgili yazmış olduğumuz aşağıdaki makaleden yararlanabilirsiniz.

https://www.lgdestek.net/lg-g4-baslangic-ekraninda-kaliyor-acilmama-sorunu/

LG V10 Logo’da Kalıyor, Bootlop Sorunu

XDA sitesinde Ocak ayından itibaren belirtilen bootlop sorunu, LG G4 akıllı telefon kullanıcılarının başına 5-6 ay sonra gelmektedir. Genellikle 5xx serisinde meydana gelen bu sorun ile ilgili XDA Developers, Reddit, YouTube ve diğer siteler aynı deneyimleri yazmış ancak bununla ilgili bir çözüm bulunamamıştır.LG G4 modelinden sonra LG V10 modelinde de çıkan bootlop sorununu LG Türkiye Teknik Servisleri ücretsiz bir şekilde onarmaktadır. LG V10 T-Mobile kullanıcısının başına da gelen bu sorunu akıllı telefon kullanıcısı kanıt olarak video kaydına almış ve YouTube üzerinden yayınlamış.

AC forumda CountryDevil adlı kullanıcı ise bir düzeltme ihtimalini anlatmış ve bu hikayesinde;

“Bootlop sorununun aşırı ısınmaya bağlı olduğunu ve genellikle bu yoğun ısınmanın ses tuşlarının olduğu bölümde gerçekleştiğini söylemiş. Isı sorununu ortadan kaldırarak akıllı telefonun açılabileceğini düşünerek telefonu serin tutmak için buzluğa atmış ve birkaç dakika bekledikten sonra bataryasını çıkarıp takmış. Yaptığı bu işlemden sonra USB kablo ile bilgisayara bağlayıp verilerini SD karta yedeklemeyi başarmış”

Bu bootlop sorunu ile ilgili tek yapılacak şey, akıllı telefonunuzu LG garantisine teslim etmektir. LG, G4 modelinde bootlop sorunu olduğunu kabul ederek kullanıcıların servislere telefonlarını götürmelerini söylemiş ve bu sorunun ücretsiz karşılanacağını belirtmiştir. Aynı durum LG V10 akıllı telefonu için de geçerli haline gelmeye başlamıştır. Akıllı telefonunuzda size bağlı bir hasar yoksa LG Türkiye Teknik Servisleri ve ithalat servisler bu durumla ilgilenecektir.