LG V20 Android 9.0 Güncellemesi Resmen Başladı!

Uzun süredir beklenen işletim sistemi güncellemesi Android 9.0, nihayet firmanın söylemiş olduğu program dahilinde gerçekleşmeye başladı. Belirtilen akıllı telefon modeli LG V20 için yapılan yeni güncellemeyle Güney Kore modelleri yeni işletim sistemine kavuştu. LG V20 Android 9.0 sürümü resmi olarak dağıtılmaya başlandı.

LG V20 Android 9.0 Güncellemesi

Güncellemenin detaylarına baktığımızda birkaç yenilikle gelen yeni işletim sistemi, LG V20 akıllı telefonun Güney Kore modellerine dağıtıldı. Resmi olarak duyurulan güncelleme, firmanın Beta programlarından sonra Final sürümüyle birlikte en son halini alarak kullanıcılara sunuldu. Güncelleme, hem firmanın sağlamış olduğu hem de işletim sisteminin sağlamış olduğu yenilikleri de beraberinde getirdi.

NOT= Yeniliklerle ilgili makalemiz de yakında sitemizde yer alacak.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: F800S/K/L30e

Android Güvenlik Yaması: 1 Ekim 2019

1 Ekim 2019 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası : OPR1.170623.032

: Dosya Boyutu :

: KDZ İndirme Linki: F800L30e_00_1022.kdz

F800K30e_00_1022.kdz

F800S30e_00_1022.kdz



LG V20 Android Pie Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Telefona gelen güncellemeyi OTA üzerinden gerçekleştirmek için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeniz gerekmetkedir.

Bu güncellemeyi yapmak için bilgisayara ihtiyacınız olacak. Bilgisayarınızda LG Bridge programı ile güncellemeyi yapabilirsiniz. Programla ilgili tüm bilgi için buraya tıklayın.

LG Bridge ile güncellemeye ulaşamayanlar, son olarak firmanın sağlamış olduğu manuel yükleme programı olan LG UP ile kurulum yapabilir. Bu manuel yükleme programla ilgili olarak tüm bilgilere ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;