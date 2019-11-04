LG V20 Android 9.0 Pie İle Gelen Yenilikler

Güney Koreli firmanın LG V20 akıllı telefonu için sağladığı yeni güncelleme Android 9.0 Pie resmen başladı. Kendi topraklarında başlayan güncelleme dağıtımının 2019 yılı sonuna kadar tüm akıllı telefon modellerine dağıtılması bekleniyor. Yeni işletim sistemini sağlayan firma, bu güncellemeyle birlikte akıllı telefonu için yenilikleri de sağlamış oldu. LG V20 Android 9.0 Pie ile gelen yenilikleri sizler için derledik.

LG V20 Android 9.0 Pie Yenilikleri

Klasikleşmiş olarak her yeni işletim sisteminde verilen yenilikleri içeren güncelleme paketiyle birlikte Android 9.0 da sağlanmış oldu. Bu güncelleme, hem Google tarafından hem de LG firmasının kendi mühendisleri tarafından sağlanan yenilikleri içererek dağıtıldı.

İşte gelen yenilikler:

Ekran görüntüsü alındığında hızlı işlem için sağ alt köşeye önizleme eklendi.

eklendi. Telefonu yatay konumlandırdığınızda sanal tuşlara ekran döndürme tuşu eklendi.

tuşu eklendi. Ses düğmesine basarken medya ses seviyesini ayarlamak için ayar eklendi.

Google Dijital Refah özellikleri eklendi.

Yeni batarya tasarruf özelliği dahil edildi.

Arka plan uygulamaları için bireysel kontrol ayarı getirildi.

Kilitlendiğinde cihazın kapanmasını önleyen yeni güvenlik önlemi sağlandı.

Güvenlik için kilit simgesi ekran ayarı eklendi. Cihazın kilidini açarken Akıllı Kilit , biyometrik ve ekran bildirimlerini kilitlemek için kullanıcılar güç düğmesini basılı tutabilecekler.

, biyometrik ve ekran bildirimlerini kilitlemek için kullanıcılar güç düğmesini basılı tutabilecekler. Konfor moduna eklenen yeni “ Gün batımı gün doğumu ” ayarı sağlandı.

” ayarı sağlandı. Her uygulama için klasör erişimini ve WiFi kontrol izinlerini yönetme ayarı eklendi. SD kart şifrelemesi, ekran kilidinin yalnızca PIN veya şifre ile ayarlanabileceği sınırlaması kaldırıldı.

erişimini ve kontrol izinlerini yönetme ayarı eklendi. SD kart şifrelemesi, ekran kilidinin yalnızca veya ile ayarlanabileceği sınırlaması kaldırıldı. Giriş ekranının sabit yerleştirilmesi sağlanarak böylece uygulamalar ve widgetların yönlendirmeden bağımsız olarak hareket etmemelerini sağlayacak

Kullanıcıların aynı uygulamada birden fazla hesap kullanmasını sağlamak için yeni çift uygulama özelliği eklendi.

Yeni sağlanan bu özelliklerle birlikte akıllı telefonda en çok batarya tarafında tasarrufun olması bekleniyor. Kullanıcıların güncellemeden en çok beklentisi ise performansın batarya ile optimizeli bir şekilde akıcı bir kullanım oluyor. Ülkemiz modelleri için ne zaman geleceği bilinmeyen güncelleme şu an için Güney Kore modellerine sunuldu.