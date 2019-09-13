LG V20 Android 9.0 Pie Listesine Eklendi

LG firmasının 2016 yılındaki amiral gemisi modeli LG V20 ile ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere bakıldığında LG V20 Android 9.0 Pie listesinin hazırlandığı görülüyor. Google firmasının Android Enterprise web sitesinde yayınlanan belgeyle akıllı telefonun hangi modellerine geleceği de açıklandı.

LG V20 Android 9.0 Pie Güncellemesi Yayılıyor

Akıllı telefonun Güney Kore modelleri için başlayan Android Pie Beta güncellemesinin ardından Google firması, Enterprise sitesinde resmi olarak yayınladı. LG V20, birçok akıllı telefon gibi Android 9.0 listesine girdi. Şu an için sadece Güney Kore’de Beta sürüm olarak sunulan işletim sisteminin hangi modeller için sunulacağı da belli oldu. Şu an için firma, Güney Kore modelleri üzerinde Beta sürümlerini deneyip geliştirmelerine devam ediyor. Beta sürümler tamamlandıktan sonra yine kendi topraklarındaki modellerinden güncellemeye başlayacak LG, sırasıyla diğer kıtalardaki modelleri için dağıtımlara devam edecek ve LG V20 modelinin güncelleme politikasını Android Pie işletim sistemiyle birlikte sonlandırmış olacak.

Akıllı telefonun modellerine bakıldığında LG-US996, LG-H990, LG-H910PR, LGV34, LG-LS997, LG-F800L, LG-F800K, LG-H915, LG-H910, LG-F800S, LG-H918, VS995 modelleri belirtilen bilgi arasında yer alıyor. Ülkemiz akıllı telefon modelinin numarası gözükmese de LG H990 olarak belirtildiğini not olarak ekleyelim. 2019 yılının ilk aylarında Android Pie alacak akıllı telefon listesini açıklamış olan firmanın LG V20 modeli için bu yılın son çeyreğinde final sürümü tamamlayıp dağıtıma geçmesi bekleniyor.