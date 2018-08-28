LG V20 AT&T Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Sistem güncellemelerine devam eden LG firmasının rotası LG V20 modeliyle politikasını sürdürüyor. Ağustos ayının ilk haftasına söz veren ve bunu gerçekleştiren firmanın Amerika bölgesine dağıtımı hala sürüyor. Yeni rotası başka operatör modeli olan LG V20 AT&T akıllı telefonu için Android 8.0 Oreo güncellemesi dağıtıldı.

LG V20 AT&T Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yaklaşık 1.5 yıldır sistem güncellemesi almayan LG akıllı akıllı telefonun bir modeli daha Oreo sistemine kavuştu. Güncelleme dağıtımına hız kesmeden devam eden firmanın rotasındaki model LG V20 AT&T oldu. Diğer bir deyişle LG V20 H910 modeli olarak bilinen operatör kayıtlı telefon, bu güncellemeyle yeniliklere kavuştu.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H91020g

Android Güvenlik Yaması: 1 Haziran 2018

1 Haziran 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : 1.7 GB (OTA)

: 1.7 GB (OTA) KDZ İndirme Linki:

LG V20 AT&T Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG V20 H910 modeli için dağıtılan güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcıların OTA üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir. Bunun için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

Bu adımlabaşarılı olamayan kullanıcılar bilgisayar yardımıyla LG Bridge programı kullanarak güncelleme yapabilir. Gerekli dosyaları indirmek için ve kullanımı öğrenmek için buraya tıklayın.

Bu adımlarla başarılı olamayanlar son olarak manuel güncelleme programı olan LG UP ile KDZ dosyasını kullanıp güncelleyebilir. Bu programla ilgili tüm bilgilere ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;