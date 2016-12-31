IFA 2016 fuarında tanıtıldıktan 3 hafta sonra ABD’de satış rekorları kıran LG V20, geçen günlerde de ülkemizde operatörler tarafından satışı sağlanmaya başladı. Android dünyasına premium seviyede özelliklerle giriş yapan LG V20’nin Android işletim sistemi tabanında olması sebebiyle performans ve batarya anlamında düşüklük yaşayabileceği muhtemel. Bu nedenle LG V20 kullanıcıları için “LG V20 Batarya Kalibrasyonu” aşamalarını sizlere anlattık.

Batarya Performansı Nasıl Arttırılır?

Öncelikle her batarya kalibrasyonunun işe yaramadığı aşikar. Kalibrasyon genellikle bataryada performans düşüklüğü gözüktüğünde yapılmalı ve uygun bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde bataryayı olumsuz etkileyecek her bir uygulama onun performansını daha da düşürecektir.

LG V20 Batarya Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

LG V20 akıllı telefonunuzun şarjını telefon kapanıncaya kadar kullanın.

akıllı telefonunuzun şarjını telefon kapanıncaya kadar kullanın. Telefon kapandıktan sonra şarja takın ve LED göstergesi tamamen %100 olduğunu belirtene kadar şarjda bekletin.

göstergesi tamamen %100 olduğunu belirtene kadar şarjda bekletin. Telefonunuzu açtığınızda şarj %100’ü göstermiyorsa tekrar şarjını kapanıncaya kadar bitirin ve aynı işlemleri uygulayın.

LG V20 akıllı telefonunuz %100 şarja ulaşmıyorsa bu işlemleri en fazla 2-3 kez daha tekrar edin. Başta da söylediğimiz gibi her kalibrasyon işe yaramaz, işe yaramadığı gibi batarya performansını da düşürebilir.

akıllı telefonunuz şarja ulaşmıyorsa bu işlemleri en fazla 2-3 kez daha tekrar edin. Başta da söylediğimiz gibi her kalibrasyon işe yaramaz, işe yaramadığı gibi batarya performansını da düşürebilir. Telefonunuz %100 şarj göstergesine ulaştığında kullanmaya devam edebilirsiniz. Batarya kalibrasyonu tamamlanmış demektir. Gün içinde normal kullanımda kalibre olmadan önceki haliyle kalibre olduktan sonraki halini ciddi oranda fark edeceksiniz.

NOT: LG V20 telefonunu “rootlu” kullanan kullanıcılar için alternatif bir program olan Advanced Battery Calibrator uygulaması sizlere kalibrasyon da yardımcı olacaktır.