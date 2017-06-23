LG V20 Bluetooth Bağlantı Sorunu Nasıl Çözülür?

LG’nin bir başka amiral gemisi serisi olan LG V serisinin en güncel akıllı telefon modeli olan LG V20, hem tasarım hem de teknik özellikler bakımından en iddialı akıllı telefon serilerinden biri olarak biliniyor. Genel olarak teknik özellikleri bir hayli beğeni topluyor olsa da LG V20 serilerinde ufak tefek hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu hatalardan birisi de LG V20 Bluetooth Bağlantı Sorunu. Çok sık Bluetooth kullanan LG V20 sahiplerinin yaşayabildiği sorunda, bağlantı kopmalarıyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Sorunun çözümü içinse birkaç küçük adım uygulayabilirsiniz. Hemen bu adımlara bakalım.

LG V20 Bluetooth Bağlantı Sorunu Çözüm Yolları

LG V20 Bluetooth Bağlantı Sorunu için ilk olarak Bluetooth ön bellek temizleme işlemi yapmanız gerekiyor. Bluetooth üzerinden, çok fazla veri paylaşımı yapıldığında uygulamanın ön belleğinin aşırı dolmasıyla beraber bağlantı sorunları yaşanabiliyor. Bu nedenle sorunu çözme adına ilk olarak Bluetooth ön bellek temizleme işlemi yapacağız. Yapacağımız işlemler ise şöyle;

Uygulama menüsünden telefon “ ayarlar ” kısmına giriş yapıyoruz.

” kısmına giriş yapıyoruz. Ayarlar sekmesi üzerinden ise “ Uygulamalar/Uygulama Yöneticisi ” kısmına giriş yapmamız gerekecek. Buradan “ Tümü ” sekmesini görüntüleme adına ekranı sağa veya sola hızlıca kaydırıyoruz.

” kısmına giriş yapmamız gerekecek. Buradan “ ” sekmesini görüntüleme adına ekranı sağa veya sola hızlıca kaydırıyoruz. Cihazımızda yer alan tüm uygulamaları bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Tüm uygulamalar listesi içerisinden ise “ Bluetooth / Bluetooth Paylaşımı ” uygulamasını bulmanız gerekecek.

” uygulamasını bulmanız gerekecek. Listeyi aşağı doğru kaydırarak Bluetooth uygulamasını bulup seçim yapıyoruz. Arından uygulama ayar menüsü karşınıza gelecek.

Buradan ilk olarak “ durmaya zorla ” sekmesine basarak, Bluetooth’un tamamen devre dışı kalmasını sağlıyoruz. Küçük bir ekleme yapalım; durdurmaya zorlama işlemini yapmadan önce Bluetooth bağlantınızın kapalı konumda olduğundan da emin olun. Daha doğru bir uygulama için bu şart.

” sekmesine basarak, Bluetooth’un tamamen devre dışı kalmasını sağlıyoruz. Küçük bir ekleme yapalım; durdurmaya zorlama işlemini yapmadan önce Bluetooth bağlantınızın kapalı konumda olduğundan da emin olun. Daha doğru bir uygulama için bu şart. Durdurmaya zorla dedikten sonra, “Ön belleği temizle” kısmına dokunmanız gerekecek. Bu işlem bittikten sonra ise “verileri temizle” seçeneğine basmanız gerekiyor. Böylelikle tam anlamıyla uygulama sıfırlanmış olacak. Daha sonra telefonumuzu yeniden başlatıyoruz.

Hatırlatma: Verileri temizleme işleminden sonra eğer bağlantı ismini değiştirdiyseniz bu isim sıfırlanabilir. Yeniden varsayılan isim kullanılabilir. Bunu da yeniden ayarlamanız gerekiyor.

Sorun Devam Ediyorsa Neler Yapmak Gerekiyor?

LG V20 Bluetooth Bağlantı Sorunu genel olarak bu yöntem ile çözüme kavuşturulabiliyor. Fakat LG V20 Bluetooth Bağlantı Sorunu, temizleme işlemini uygulamanıza rağmen devam ediyorsa bu durumda sorunun başka bir nedeni olabilir. Özellikle 3.parti uygulamalardan dolayı böyle bir sorun ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. LG V20 Bluetooth Bağlantı Sorunu uygulamalardan mı kaynaklanıyor görmek içinse yapmanız gereken telefonunuzu güvenlik mod ile başlatmak ve sorunun devam edip etmediğini kontrol etmek. Peki LG V20 güvenli mod nasıl açılır?

Güvenli moda geçmek için öncelikle kapatma tuşuna uzun süre basmanız gerekiyor.

Kapatma menüsü karşınıza geldiğinde bu ekran üzerinden “kapat” sekmesine bir süre basılı tutmanız gerekiyor.

Bir süre sonra karşınıza güvenli mod kullanım ekranı açılacak. Bu ekrana onay verdiğinizde telefonunu güvenli mod ile başlatılıyor. LG V20 Bluetooth Bağlantı Sorunu giderilmişse sorunun uygulama kaynaklı olduğunu belirtelim. Güvenli mod ile emin olmadığınız uygulamaları kaldırmanız gerekiyor.

Güvenli mod üzerinde uygulama kaldırmak için bu yazımızı da inceleyebilirsiniz.