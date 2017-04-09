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Geçtiğimiz yıl sonunda ülkemizde satışa sunulan LG V20 akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerini aktarmaya çalışacağız. LG V20‘yi diğer modellerden ayıran bazı özellikler bulunuyor. Bu özelliklerin çoğunu diğer modellerde bulamazsınız, sadece LG V20 akıllı telefonuna sahip olan kullanıcılara özeldir. Akıllı telefonu diğer modellerden ayıran en dikkat çekici özelliği şüphesiz ikinci bir ekrana sahip olması. Kullanımı oldukça kolaylaştıran ikinci ekran, Android 7.0 yazılımı ile daha fazla kullanışlı oldu.

LG V20 En Dikkat Çekici Özellikleri

1-) İkinci Ekran

Akıllı telefonun öne çıkan özelliklerinin başında ikinci ekranı geliyor. İkinci ekranı ile telefona gelen bildirimleri rahatlıkla kontrol edebilir ve Android 7.0 ile gelen bildirim penceresinden WhatsApp veya mesajlaşma uygulamalarına girmenize gerek kalmadan mesajlara cevap yazabilirsiniz. Kullandığınız son 5 uygulamayı bu ekran sayesinde geri dönüş yapabilirsiniz. Spotify gibi müzik uygulamaları açıkken müzikler arasında geçiş yapabilirsiniz.

2-) Geniş Açılı Kamera

LG V20 öne çıkan özellikleri arasında iki ana kameranın kullanılması. 16Mp çözünürlüğe ve f1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameranın yanı sıra 8Mp çözünürlüğe sahip f2.4 diyafram açıklığına sahip ikini bir kamera bulunuyor. Birinci ana kamerasından normal fotoğraflar çekerken 2. ana kamerasından Wide-Angle özelliği sayesinde 135 dereceli geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Akıllı telefonda toplamda 3 kamera bulunuyor ve iki kamerasında geniş açılı fotoğraflar çekilebiliyor. LG V20’nin ön kamerası 5Mp çözünürlüğe sahip ve Wide-Angle özelliği sayesinde geniş açılı selfie’ler çekebiliyorsunuz. LG V20 kamera özellikleri hakkında daha fazla bilgiyi ‘‘LG V20 Kamera Özellikleri Bizlere Neler Sunuyor?” makalemizde okuya bilirsiniz.

3-) 32Bit Quad Dac

Sadece LG V20 akıllı telefonunda bulunan Quad Dac özelliği sayesinde 32Bit yüksek kaliteli müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. LG V20 Quad Dac ESS SABRE ES9218 çip seti üzerine kurulu. Telefonun içerisinde bir birine paralel çalışan dört adet Dac modülü bulunmaktadır. Quad Dac teknolojisi sayesinde yüksek ses kalitesine sahip videolar çekebilirsiniz. LG V20 ses konusunda rakiplerinin bir adım önünde bulunan bir teknolojiyi kullanıyor.

4-) MS810 Dayanıklılık sertifikası

Daha sağlam bir telefon arıyorsanız, darbelere karşı MIL-STD-810G Dayanıklılık sertifikasına sahip akıllı telefon ile LG V20 size hitap edebilir. Askeri koşullara göre girdiği testlerden başarı ile çıkan akıllı telefon MIL-STD-810G sertifikasına sahip. Normal bir telefona göre LG V20 fiziksel darbelere karşı daya dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Dayanıklılık konusunda, cihazın kasasında 6013-serisi alüminyum alaşımdan oluşan hafif ancak dayanıklı malzeme kullanılmış.

5-) 64Gb Depolama Alanı

Günümüzde en çok kullanılan akıllı telefonlarda 16Gb ile 32Gb dahili hafıza bulunuyor. LG V20 64Gb depolama alanı ile size hafı kartını unutturacak. LG V20 64GB depolama alanını UFS 2.0 standartı kullanarak daha hızlı erişim sağlıyor. Ayrıca telefonun bir MicroSD kart girişi yuvası da bulunuyor. Daha fazla hafızaya ihtiyacınız varsa LG V20 size bunu sunuyor.

6-) Çıkarılabilir Batarya

Akıllı telefonlarda en büyük sorunlardan biride açılmayan arka kapağı. Çıkarılamayan bir pil bazı kullanıcılar için pek hoş karşılanmıyor. Son dönemlerde çıkan akıllı telefonlar neredeyse çoğunda pil çıkarılamıyor. LG V20 bu konuda rakiplerine göre bir adım öne çıkıyor.Telefonun yanında buluna bir tuş sayesinde arka kapak kolayca açılıyor ve bataryası çıkarılabiliyor.