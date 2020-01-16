LG V20 Google Kamera (GCam) Uygulaması

LG V20 akıllı telefon modeli için yapılan yeni uygulama portuyla LG V20 Google Kamera uygulaması hazırlandı. Şu an için bazı eksiklikleri bulunan uygulamanın ana kamera üzerinde çalıştığı ve gayet iyi çekimler yaptığı söyleniyor.

LG V20 Google Kamera

Deneyimlerini aktaran bazı kullanıcılar, uygulama üzerinde çeşitli sorunların olduğunu belirtiyor. Bu sorunlardan biri Night Mode (Gece modu) özelliğinin çalışmaması oluyor. Bunun haricinde uygulamada sevindiren özellik ise uygulamanın HDR+ destekli port edilmesi oluyor.

Port edilen uygulamanın Android 9.0 Pie işletim sistemi için uyarlandığı söyleniyor lakin deneyimleyen kullanıcılar, Android 8.0 Oreo sürümünde de çalıştığını vurguluyor. Uygulamayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan geliştiriciler, akıllı telefonda hiçbir şekilde root olmadan uygulamanın çalıştığını ve geliştirmeye devam ettiklerini söylüyor.

Belirtilen sürümlere göre uygulamanın v5.1 sürümü Android 8.0 Oreo ile desteklenirken v6.2 sürümü ise Android 9.0 Pie desteğiyle çalışıyor. Yeni geliştirilen sürümle birlikte bahsedilen hataların düzeltildiği öne sürülüyor. Bununla ilgili olarak en yeni sürümün linki verilecektir. Aşağıda verilen linki her iki işletim sistemi kullanıcıları da deneyerek bizlere deneyimlerini yorumlar kısmında belirtebilir.

LG V20 Teknik Özellikleri

5.7 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlüklü ekran

2.1 inç büyüklüğünde 2.ekran

Qualcomm Snapdragon 820 işlemci

4 GB RAM

64 GB dahili depolama

3000 mAh batarya

Android 9.0 Pie işletim sistemi

LG V20 İle Çekilmiş GCam Örnekleri