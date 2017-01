LG V20 uzun bir süre’den sonra Turkcell ve Türk Telekom bayilerinde satışa sunuldu. LG Türkiye, LG V20 için öyle bir hediye paketi hazırladı ki, şimdiye kadar böyle bir akıllı telefon kampanyası olmadı diyebiliriz. Sadece telefon almak için bayilere giden kullanıcılar bir koli dolusu hediye ile karşılaşıyor.

LG V20 Ülkemize hediyeleri ile birlikte geldi ve kullanıcılar telefonları için müthiş hediyelere kavuştu. Bugün sizlere LG V20 Kutu içeriği ve Hediyeleri hakkında bir inceleme yayımlayacağız. Telefonu almayı düşünen arkadaşlarımız için bir rehber olacağını düşünüyoruz.

LG V20 Satın Alan Kullanıcılara Müthiş Hediyeler.

LG V20 Hediye Kutu İçeriğinde Neler Çıkıyor?

LG V20 satın alan kullanıcılara bir kutu dolusu hediye veriliyor. Telefonu ilk aldığımızda kutu içinden kutu çıktığını görünce bizde çok şaşırdık. Büyük bir koli içinden 4 tane kutu çıkıyor. Her kutuyu açtıkça içinden bir kutu daha çıkıyor. Telefon incelemesi yapan editörler için keyifli bir kutu açılım videosu olacağı kesin. Yakın zamanda LG V20 kutu açılışı videosu ile karşınızda olmaya çalışacağız.

LG V20

LG 360 Cam

B&O H3 Kulaklık

LG Hi-Fi Plus

Kutu içeriğinde LG V20 akıllı telefonu ile birlikte 3 adet harika hediyeler çıkıyor. Son zamanlarda ülkemizde doların yükselmesi ile teknolojik ürünlerde fiyatlar yukarılara doğru çıkmaya başladı. Samsung Galaxy Note 7 akıllı telefonu 3.599 TL gibi bir rakama satışa sunulmuştu. Şuan aynı kategoride ki LG V20 hediyeleri ile birlikte 2.999 TL ile satışa sunuldu. rakiplerine göre oldukça hesaplı bir fiyata satışa sunulan akıllı telefon, kısa sürede tükeneceğini düşünüyoruz. LG Hi-Fi Plus ve B&O Play H3 Kulaklık İncelemesi‘ni sizler için yapmıştık.

LG V20 Hediye Paketi Kutu İçeriği

LG V20 Hediyeli kutu içerinde bir adet LG 360 derece çekim yapabilen kamera çıkıyor.

LG 360 Cam Özellikleri

LG 360 kamera bağlantı noktasında, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0 kullanılıyor. 1.200Mah bataryası bulunan kameranın Titan gümüş renginde kutusundan çıkıyor. 4GB eMMC / Micro SD (up to 2T) ve üzerinde güç ve deklanjör tuşu bulunuyor. Sanal geçeklik ile birlikte günümüzde rağbet görmeye başlayan 360 derece kameralar ile video ve fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. Kameranın üzerinde 3 adet mikrofon bulunuyor ve bu mikrofonlar sayesinde kaliteli ses kayıtı yapabiliyorsunuz.

LG V20 ve B&O H3 Kulaklık

LG V20 Hi-Fi Dac özelliği sayesinde üstün ses kayıtı ve müzik dinleme özelliği ile ön plana çıkıyor. Kutu içerinden bir adet Bang & olufsen H3 kulaklık ve LG Hi-Fi Plus aksesuarı çıkıyor. Hi-Fi plus modülü LG V20 için uygun bir aksesuar değil. Zaten LG V20 donanım olarak 32Bit Hi-Fi Dac teknolojisini içerinde barındırıyor. LG V20 ile hediye edilen bu adaptörü nasıl kullanacağınızı düşünüyorsanız LG V20 Hi-Fi Plus Modülü Nasıl Kullanılır? makalemizi inceleyebilirsiniz. B&O H3 kulaklık telefonunuz ile tam uyumlu bir şekilde çalıştığı için harici bir modül takmanıza gerek kalmıyor.