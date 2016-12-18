LG V20 uzun bir süre’den sonra Turkcell ve Türk Telekom bayilerinde satışa sunuldu. LG Türkiye, LG V20 için öyle bir hediye paketi hazırladı ki, şimdiye kadar böyle bir akıllı telefon kampanyası olmadı diyebiliriz. Sadece telefon almak için bayilere giden kullanıcılar bir koli dolusu hediye ile karşılaşıyor. 

LG V20 Ülkemize hediyeleri ile birlikte geldi ve kullanıcılar telefonları için müthiş hediyelere kavuştu. Bugün sizlere LG V20 Kutu içeriği ve Hediyeleri hakkında bir inceleme yayımlayacağız. Telefonu almayı düşünen arkadaşlarımız için bir rehber olacağını düşünüyoruz. 

  LG V20 Satın Alan Kullanıcılara Müthiş Hediyeler.

  LG V20 Hediye Kutu İçeriğinde Neler Çıkıyor?

LG V20 satın alan kullanıcılara bir kutu dolusu hediye veriliyor. Telefonu ilk aldığımızda kutu içinden kutu çıktığını görünce bizde çok şaşırdık. Büyük bir koli içinden 4 tane kutu çıkıyor. Her kutuyu açtıkça içinden bir kutu daha çıkıyor. Telefon incelemesi yapan editörler için keyifli bir kutu açılım videosu olacağı kesin. Yakın zamanda LG V20 kutu açılışı videosu ile karşınızda olmaya çalışacağız.

  • LG V20
  • LG 360 Cam
  • B&O H3 Kulaklık
  • LG Hi-Fi Plus

Kutu içeriğinde LG V20 akıllı telefonu ile birlikte 3 adet harika hediyeler çıkıyor. Son zamanlarda ülkemizde doların yükselmesi ile teknolojik ürünlerde fiyatlar yukarılara doğru çıkmaya başladı. Samsung Galaxy Note 7 akıllı telefonu 3.599 TL gibi bir rakama satışa sunulmuştu. Şuan aynı kategoride ki LG V20 hediyeleri ile birlikte 2.999 TL ile satışa sunuldu. rakiplerine göre oldukça hesaplı bir fiyata satışa sunulan akıllı telefon, kısa sürede tükeneceğini düşünüyoruz. LG Hi-Fi Plus ve B&O Play H3 Kulaklık İncelemesi‘ni sizler için yapmıştık.

  LG V20 Hediye Paketi Kutu İçeriği

LG V20 Hediyeli kutu içerinde bir adet LG 360 derece çekim yapabilen kamera çıkıyor.

  • LG 360 Cam Özellikleri

LG 360 kamera bağlantı noktasında, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 2.0 kullanılıyor. 1.200Mah bataryası bulunan kameranın Titan gümüş renginde kutusundan çıkıyor. 4GB eMMC / Micro SD (up to 2T) ve üzerinde güç ve deklanjör tuşu bulunuyor. Sanal geçeklik ile birlikte günümüzde rağbet görmeye başlayan 360 derece kameralar ile video ve fotoğraf çekimi yapabilirsiniz. Kameranın üzerinde 3 adet mikrofon bulunuyor ve bu mikrofonlar sayesinde kaliteli ses kayıtı yapabiliyorsunuz.

  LG V20 ve B&O H3 Kulaklık

LG V20 Hi-Fi Dac özelliği sayesinde üstün ses kayıtı ve müzik dinleme özelliği ile ön plana çıkıyor. Kutu içerinden bir adet Bang & olufsen H3 kulaklık ve LG Hi-Fi Plus aksesuarı çıkıyor. Hi-Fi plus modülü LG V20 için uygun bir aksesuar değil. Zaten LG V20 donanım olarak 32Bit Hi-Fi Dac teknolojisini içerinde barındırıyor. LG V20 ile hediye edilen bu adaptörü nasıl kullanacağınızı düşünüyorsanız LG V20 Hi-Fi Plus Modülü Nasıl Kullanılır? makalemizi inceleyebilirsiniz. B&O H3 kulaklık telefonunuz ile tam uyumlu bir şekilde çalıştığı için harici bir modül takmanıza gerek kalmıyor.

Değerlendirme
LG V20
LG 360 Cam
Bang&Olufsen H3 Kulaklık
LG Hi-Fi Plus
Özet
LG Türkiye, LG V20 ile birlikte kullanıcılara LG 360 Cam, Bang&olufsen H3 Kulaklık ve LG Hi-Fi plus hediye ediyor. 2.999 TL ile satışa sunulan akıllı telefon kullanıcılardan büyük rağbet görüyor. Hediyeleri ve satış fiyatı ile kullanıcıların beğenisini toplayan LG V20 kısa sürede satış rekorlarına ulaştı.
5
GENEL PUAN
PAYLAŞ
Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

  • Turan Servi

    Telefon harika arkadaşlar ; o kadar çok özelliği var ki tam profesyonellere göre… Aksesuarlar 360 cam ve kulaklık harika mini usbsi olan müzik çalarınızda bile hifi dac ı kullanabilirsiniz .. Bataryadan şüphesi olanlar için söylüyorum max kullanımda bir günü çok rahat karşılıyor ben çalıştığım için iki gün kullanabiliyorum. Fotoğraf kalitesi ise anlatılmaz yaşanır. Hepinize tavsiyemdir gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.. Eksi yön olarak illa birşey söylememi isterseniz dahili hoparlörü çok üst düzey değil ama kim hoparlörden müzik dinliyor ki ??

  • Turan Servi

    Konya da turkcell e yarın geleceğini öğrendim, turkcell hattım olmadan alabilir miyim normal mağazadan alır gibi bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim 😉

    • Peşin satışları bulunuyor tabi ki alabilirsiniz.

      • Turan Servi

        Teşekkür ederim , elime geçince ilk izlenimimi paylaşacağım

  • dancingman

    Arkadaşlar telefon ve hediye aksesuarlar harika almak isteyenlere tavsiye edilir.

  • V20 nerdesin

    İyi günler LGDestek Lg V20 satışa sunuldu diyorsunuz ama hala Çanakkale de ne Türkcell Tim lerde nede Türktelekom bayilerinde yok. Sadece büyük şehirlerde mi satışa sunuldu ? Bu gidişle Çanakkaleye gelinceye kadar biz hediyelerden yararlanamayacagız gibi gözüküyor 🙁

    • Bazi bolgelerde lg v20’nin bulunamasi Turkcell’in öncelikli olaral gordugu illere sevkiyat yapiyor olmasi. Muhtemelen kisa surede gelecektir.

      • V20 nerdesin

        Teşekkürler ama hiç bir yerde bulamıyorum benim çanakkalede olmamda dolayı geç ulaşıcağını anlıyorum istanbul ve izmirde ki bayileri de aradım ellerinde bulunmadığını söylediler ve Lg v20 diyence bi düşünüyorlar. Hatta bir arkadaşım arkadaşı Elazığ Turkcell bayisinde çalışıyor ona dahil sorduk malesef orada da yok.
        LGDestek size bir soru Lg V20 yi alabilen birisi varmı ???? (Test amaçlı gönderilenler hariç)

      • Facebook grubumuz üzerinde alan arkadaşların paylaşımları var. https://www.facebook.com/groups/LG234

  • Turan Servi

    Hiç bir cevabı olan yok mu?

  • Ahmet Cem Güleç

    Sakarya da da bulamıyorum

  • Turan Servi

    Nereden alıcam? Konya dayım hiçbir yerde yok

    • Ahmet DİZDAR

      Şu an için LG V20 modeli anlaşmalı operatörler tarafından satılmaktadır. Perakende mağazalara geçiş henüz yapılmamıştır.

      • Turan Servi

        Anlaşmalı operatör derken? 3 büyük operatöre de gittim daha satışa çıkmadığını söylediler? Atladığım birşey var mı acaba? Kampanya devam ederken almak istiyorum..

      • Şuan Turkcell TiM’lerde satışı bulunuyor.

      • Turan Servi

        Teşekkür ederim , kampanya dahilinde ise hemen yarın alacağım iyi geceler :))