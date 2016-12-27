LG V20 için sınırlı sayıda hazırlanan hediye paketi N11’de bugün satışa sunuldu. Geçtiğimiz hafta Turkcell ve Türk Telekom bayilerinde satışa sunulan akıllı telefon kısa sürede yoğun ilgi gördü.

E-ticaret sitesi N11’de satışa sunulun LG V20 hediyeleri ile birlikte satışı yapılıyor. LG V20’nin yanı sıra LG 360 Cam, Bang & Olufsen H3 kulaklık ve Hi&Fi modülü ile birlikte sınırlı sayıda sunulan özel paket n11’de 2.919 TL fiyatıyla satışta.

LG V20 N11’de Satışa Sunuldu

LG’nin merakla beklenen çift kameralı akıllı telefonu, geçtiğimiz haftalarda Turcell ve Türk Telekom bayilerinde satışa sunulmuştur. Mobil operatörler 2.999 TL peşin fiyatı ile 24 aya varan kontratlı satışları yapılıyor.

N11’de indirimli satışa sunulan LG V20 peşin satış fiyatı 2.919 TL olarak kullanıcılar ile buluşuyor. Hediye paketi içerisi de LG 360 CAM + HiFi Modül + B&O H3 Kulaklık aksesuarları yer alıyor. LG Türkiye garantisi altında satışı yapılan telefonun 24 ay LG Türkiye garantisi de bulunmaktadır.

LG V20 Özellikleri

5.7 inç’lik ana ekran ve 2.1 inç boyutlu ikinci ekran ile donatılan telefon, çift ekranıyla çok amaçlı kullanılabiliyor. Ön kameranın yanında bulunan 2.1-inçlik ekranda bildirimler ve sık kullanılan uygulamalar görüntülenebiliyor, böylece ana ekran bütünüyle kullanılabiliyor.

59,7 x 78,1 x 7,6 mm ölçülere, 173 gram ağırlığa sahip telefon, teknik anlamda da oldukça güçlü. Snapdragon 820 işlemcisi, 4 GB RAM, 64 GB dahili hafıza ve microSD kart desteği gibi özellikler yer alıyor. Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac desteği, NFC ve kızılötesi portu gibi bağlantı özelliklerini sunan telefonda değiştirilebilir yapıda hazırlanan 3200 mAh kapasiteli batarya ise kullanıcılarını sevindirecek gibi gözüküyor.