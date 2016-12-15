LG V20 Hi-Fi Plus Modülü Nasıl Kullanılır?

LG V20 ülkemizde uzun bir süreden sonra satışa sunuldu. Satışa sunulması ile birlikte V20 akıllı telefonunu ilk sahip olan kullanıcılara müthiş hediyeler armağan ediliyor. Bu hediyelerden bir tanesi’de daha önce LG G5 modeli ile tanıdığımız, B&O imzalı Hi-Fi plus modülü. LG V20 modüler bir telefon olmadığı için hediye edilen Hi-Fi Plus aksesuarını nasıl kullanacağınız konusunda kafanızda soru işareti oluşmuş olabilir.

LG V20 ile Hediye Edilen Hi-Fi Plus Modülü Nasıl Kullanılır?

LG V20 üstün ses donanımına sahip bir telefon olduğu için ayrıca Hi-Fi Plus modülü kullanmanıza gerek kalmıyor. Hediye edilen Hi-Fi plus modülünü bilgisayarınızda veya Android işletim sistemine sahip bir telefonda kullanabilirsiniz. LG’nin hediye içeriğinde neden böyle bir aksesuarı koyduğunu açıklamak gerekirse. LG V20 ile çektiğiniz video’ları veya ses kayıtlarını farklı bir cihazda (bilgisayar, telefon) yüksek ses kalitesinde dinlemenizi sağlamak için hediye ediliyor.

Hi-Fi plus neden LG V20’ye olmuyor diye düşünmeyin. Bu aksesuarı farklı bir telefonda kullanabilirsiniz. Zaten Hi-Fi plus modülünün ve LG V20 akıllı telefonunun USB çıkışları aynı olduğu için kutudan çıkan bağdaştırıcı ile bağlamanız imkansız. Ayrıca üstte ki görselde göreceğiniz gibi ” V20 32 bit H-Fi DAC seskalitesini dahili olarak desteklemektedir. Hediyeniz olan Hi-Fi Modül’ü diğer Android sistemine sahip B type bağlantı noktası kullanan cihazlarda kullanabilirsiniz.” Kısa LG V10, G4, G3, G2 veya diğer LG ürünlerinde veya Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonda kullanabilirsiniz.