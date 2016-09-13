LG her yeni modelinde üstüne biraz daha koyarak daha iyi özelliklere sahip kameralar geliştiriyor. LG V20 Kamera özellikleri makalemizde sizlere LG V20‘nin kamera özellikleri detaylı olarak aktaracağız.

Her yıl akıllı telefon üreticileri telefonlarının kamera donanımı ve yazılımını geliştirebilmek için sayısız AR-GE çalışmaları yapıyorlar. Kamera lensleri olsun, daha büyük piksellerle birlikte sensörler ya da yeni bir odaklanma teknolojisi gibi her yıl farklı ve daha gelişmiş kameralar üretiyorlar.

Mükemmel Performanslı 16MP Kamera

LG V20 ‘nin ön yüzeyine baktığımızda 5MP f/1.9 lens ve 120 derecelik geniş açılı bir kameraya sahip olduğunu görüyoruz. Arka kamerası G4 ve G5 ‘teki aynı donanımı kullandığını söyleyebiliriz. Düşük ışıkta mükemmel performans sergileyen bu kamera 16MP, f/1.8 diyaframlı lens ve 3 eksenli optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisini barındırıyor. Video çekerken mükemmel görüntü elde edebilmek için elektronik görüntü sabitleme ve dijital görüntü dengeleme özelliğini V20 cihazında kullanmışlar.

Geniş açılı kamera ile çok yönlü çekim

Tabi ki, diğer büyük bir özelliğimiz, LG G5 ‘teki gibi 8MP (f/2.4) 135 derecelik ikinci bir geniş açılı arka kamera bulunduruyor. iPhone 7 Plus’taki kameranın aksine kullanıcılara oldukça fazla optik yakınlaştırma yeteneği sunuyor. Eğer daha geniş bir ortam çekmek isterseniz ikincil kamerayı tercih edebilirsiniz. Çok emin değiliz ama LG gelecek yıl 3 lensli daha fazla yakınlaştırma kapasiteli bir kamera ile karşımıza çıkabilir.

Gelişmiş otomatik odaklanma

G5 ‘teki hybrid auto focus (hibrit otomatik odaklama) sistemi kullanılarak geliştirilmiş olan V20 otomatik odaklamada iyi iş çıkarıyor. Lazer odaklama ve kontrast odaklamanın yanı sıra faz algılamayı da iyi bir şekilde kullanmışlar (Çoğu zaman diğer yöntemlere göre daha güvenilir bir şekilde çalışır ). 3 farklı otomatik odaklama yöntemini kullanarak sahneyi analiz eder ve en iyi yöntemi bularak sahnenin çekimini yapar.

Kamera yazılımı

Donanım, çekim işleminin yarısıdır diğer yarısı ise yazılımdır. LG V20 kamera yazılımı oldukça sağlamdır ve LG içerik yaratıcıları için benzersiz bir akıllı telefon olarak LG V20 ‘yi sunmasına rağmen halk tarafından bu gelişmiş araçlar pek takdir edilmiyor. Oto ayarlarla çekim yapabilmenin yanında size tam manuel ayarlarıda sunuyor. ISO, beyaz dengesi, deklanşör hızı, FPS gibi ince ayarlar yapmanıza da izin veriyor. Ayrıca ses kısmında da yine LCF(Alçak geçiren filtre), LMT(limitleyici) yada mikrofon yönü gibi ayarları da bizlere sunuyor.

Fotoğraf ve video’ya manuel çekim modlarının dahil edilmesiyle, LG serbest bir android deneyimi sunuyor. Herkesin bu özellikleri kullanamaması üzücü bir durum. İleri teknoloji bir akıllı telefon kullanmak isteyen herkes bu telefonu tercih edebilir.

LG V20 Kamera Özellikleri Özetle

LG V20 daha önceki cihazlardaki gibi (V10 ,G5 ve G4) çok yönlü kamera deneyimi sunuyor. LG V20 ile zorlu ışık koşullarında net, canlı, keskin renklere sahip fotoğraflar çekebilirsiniz. Video kısmında LG; parlak, kararlı ,ve çoğu üreticinin ihmal ettiği Hi-Fi ses kalitesi ile harika seslere sahip video çekimi sunuyor.

Diğer çekimler karşılaştırıldığında, LG V20 hemen her zaman çok daha doğru beyaz dengesi, mükemmel sahneler yakalayabiliyor (iPhone yada Galaxy S7 gibi cihazlar yapılan her işlem için daha da sıcaklaşma olduğunu düşünme eğiliminde).

Video harika görünüyor olsa da elektronik görüntü sabitleme kullanırken, kalite belirli bir oranda azalır (bu sabitleme videoyu yakınlaştırırken sallandığında görüntüyü sabitlemek için kullanılır). Yüksek video yani 4K ile çekim yaparken bile görüntüde göze çarpan bir bozulmanın olmadığını söyleyebiliriz.

Sonuç olarak LG V20 kamera donanımı çoğu üreticiden çok yönlü ve daha güvenilir bir çekim deneyimi sunuyor. Merak edenler için aşağıdaki videoda LG V20 ‘nin fotoğraf ve video çekimini görebilirsiniz.