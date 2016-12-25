Akıllı telefonların kamerasını rakipsiz bir şekilde test eden DxOMark şirketi V20 için testlerini tamamlardı ve notunu verdi.

Ülkemizde geçtiğimiz hafta satışa sunulan ve kısa sürede bir çok yerde stokların tükenmesine neden olan LG V20 kamerası ile rakiplerinin gerisinde bir puan aldı. Kamera konusun da, lens ve sensör test’leri yapan DxOMark şirketi LG V20 akıllı telefonunu inceledi ve kamera notu verdi.

LG V20 Kamera Özellikleri

LG V20 kamera özelliklerine baktığımız zaman çift arka kameraya sahip telefonda 16MP, f/1.8 diyaframlı lens ve 3 eksenli optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisini barındırıyor ve 8MP (f/2.4) 135 derece iki adet kamera bulunmakta. Ön kamerasında 5MP f/1.9 lens ve 120 derecelik geniş açılı selfie kamerası bulunan akıllı telefona 4K video çekimi yapabiliyor.

LG V20 Kamera Puanı

DxOMark‘ın yaptığı testler sonucu 85 puan LG V20 rakibi Huawei Mate 9 telefonu ile aynı puan almış oldu. 82 Puan alan LG G5 modeli ile aynı kamerayı kullanan LG V20 kamera çözünürlüğü sayesinde 85 puan almış oldu.

85 puan düşük bir rakam mı? diye düşünüyorsanız, DxOMark şirketi Google Pixel modeline 89 puan vermişti. 88 puan alan diğer modelleri sıraladığımızda, HTC 10, Samsung Galaxy S7 Edge ve Sony Xperia X yer almaktadır. 87 puan alan cihazlar ise şu şekilde sıralanabilir. Moto Z Force Droid, Galaxy S6 Edge Plus, Xperia Z5 bulunuyor.