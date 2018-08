LG V20 Kanada Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

By

Güney Kore modellerinden sonra rotasını Amerika’ya çeviren firmanın LG V20 Kanada modelleri için Android 8.0 Oreo güncellemesi dağıtımını başlattığı görüldü. Yapılan dağıtımla birlikte Kanada bölgesinde kayıtlı olan 3 farklı bölgeye ait LG V20 modellerine Android 8.0 Oreo dağıtımı gerçekleştirildi.

LG V20 Kanada Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yapılan yeni dağıtımla birlikte LG firması, LG V20 Kanada modellerine Android 8.0 Oreo güncellemesini sundu. Yeni sunulan güncellemeyle birlikte LG V20 H915 kullanıcıları Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuşmanın sevincini yaşadı. Bu güncellemeyle birlikte yenilikler sunan firma, ek olarak akıllı telefon modellerini güvenlik açıklarına karşı korumak için güvenlik yamasını da güncellemiş oldu.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H91520a

Android Güvenlik Yaması: 1 Temmuz 2018

1 Temmuz 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : 1.7 GB (OTA)

: 1.7 GB (OTA) KDZ İndirme Linki;

H91520a_00_VTR_CA_OP_0717.kdz (Videotron)

H91520a_00_BELL_CA_OP_0717.kdz (Bell)

H91520a_00_RGS_CA_OP_0717.kdz (Rogers)

LG V20 Kanada Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

LG V20 H915 kullanıcıları, akıllı telefonlarına güncelleme yapmak için OTA yöntemini deneyebilir. Bu yöntem için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

OTA üzerinden güncelleme yapamayanlar, bilgisayardan yardım alarak LG Bridge programıyla güncellemeyi akıllı telefonlarına yükleyebilir. Bu programla güncelleme yapabilmek için buraya tıklayarak programın nasıl kullanıldığını ve bilgisayarınıza indirmeniz gereken dosyayı bulabilirsiniz.

LG Bridge aşamasından da sonuç alamayanlar, son olarak manuel yükleme programı olan LG UP ile güncellemeyi sağlayabilir. Üstte verilen KDZ dosyalarını indirip LG UP programı kullanılarak Android 8.0 Oreo güncellemesi kolaylıkla yüklenebilir. LG UP ile ilgili gerekli dosyaları indirmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;