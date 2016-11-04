IFA 2016 fuarında San Fransisco‘da düzenlenen etkinlikte tanıtılan LG V20, Galaxy Note 7 ve iPhone 7 modellerine rakip olarak çıktı. Note 7’nin tam bir facia olarak patlak vermesi ile birlikte gözler Android platformunda LG V20’ye çevrildi ve merakla satışı beklendi. Amerika ve Güney Kore olmak üzere birçok ülkede satışa sunulan LG V20’nin Kasım ayı içerisinde ülkemize gelmesi ve satışa sunulması bekleniyor.

Her akıllı telefonun olduğu gibi LG V20‘nin de kullanıcı deneyiminde ipuçları ve püf noktaları bulunmaktadır. Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle gelmesini avantaja çeviren telefon sunduğu özelliklerle kullanıcı deneyimini hızlandırmaya ve kolaylaştırmaya yönelik adımlar yapmaktadır. Daha önce hazırladığımız LG V20 ipuçları ve Püf Noktaları makalemize de bakabilirsiniz.

Mutlaka Telefonu Kılıf İle Birlikte Kullanın

MS810G standartları altında üretilen LG V20, dayanıklı bir yapıya sahip olsa da arkasında bulundurduğu kameranın çıkıntılı olması onun kamerasının kolay çizilmesine neden olmaktadır. Bunun için deneyim yaşayanlar LG V20‘yi sağlam bir kılıf ile kullanılmasını önermektedir.

Comfort Görünüm ile Daha Rahat Olun

LG V20, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile birlikte sunduğu UX 5.0+ arayüzünün sağladığı özellik olan Comfort Görünüm ile kullanıcılara rahat kullanım sağlamaktadır. Ekran ışığına etki eden bu özellikte ayarı istediğiniz düzeye getirip rahat bir şekilde ekranın keyfini çıkarabilirsiniz.

İkincil Ekran ile Güç Tüketimini Azaltın

LG V10 modeliyle sunduğu ikincil ekran özelliğini LG V20 modelinde de devam ettiren firma, yeni arayüz olan UX 5.0+‘ın sağladığı güç tasarrufu ile 150 defa ekranı uyandırmak yerine günde %2 civarında pil tüketimi yapan ikincil ekrandan yararlanarak pilden tasarruf edebilirsiniz.

Çift Pencere İle Çift Uygulama

Android 7.0 Nougat ile gelen bu özellik sayesinde LG V20 modelinde çift pencere kullanılarak bir tarafta Google’da araştırma yaparken diğer tarafta video izleyebileceğiz. Çift uygulama kullanımını sağlayan bu özellik LG V20‘nin 5.7 inçlik ekranında oldukça mükemmel bir deneyim sunmaktadır.

Anı Kaçırmamak İçin Hızlı Davranın

Diğer LG modellerinde bulunan “Kısayol” özelliği LG V20’de de devam etmektedir. Ayarlar-Genel-Kısayol bölümüne girip aktifleştirme yaptığınızda ekran kilitliyken “ses kısma” tuşuna çift bastığınızda hızlıca kamera açılır ve hızlıca fotoğraf çekebilirsiniz.

Bildirimleri Sessize Alın

Gelen bildirimleri görmek için indirdiğimiz bildirim panelinde bildirimleri kaydırdığınızda seçenekler çıkmaktadır ve bu seçenekler sayesinde bildirimleri sessize alabilirsiniz. Sessize alma işlemini uyguladıktan sonra o bildirim geldiğinde kilitli bir şekilde olacak ve bildirim sesi çıkmayacak.

Telefonunuzla TV Kanalı Değiştirin

LG G2 modelinden beri kullanılan IR (infrared) sayesinde akıllı telefonlarımızla TV yönetimini sağlayabiliyorduk. LG V20 ile devam eden bu yönetim ile birlikte TV haricinde birden çok teknolojik eşyayı kontrol edebilirsiniz.

Google’ın Sağladığı In Apps ile Hızlıca Bulun

Android 7.0 Nougat ile Google arama motoruna gelen yeni özellik In Apps ile bir kelime aradığınızda birden çok uygulama içinde bulma imkanınız doğuyor. Gmail, Takvim ve Galeri gibi birçok uygulama üzerinde hızlıca arama yapmaya yaran In Apps, tam kararlı sonuçlar bularak doğru adıma ulaştırmaktadır.

Ekranı Küçülterek Kullanımı Kolaylaştırın

Büyük bir ekran boyutuna sahip olan LG V20, kavuşacağı kullanıcılarına ekran konusunda biraz zorluk yaşatabilir. Ancak sağladığı mini mod ile ekranı sağdan veya soldan küçülterek kullanımı kolaylaştırabilir hale getirebilirisiniz.

Klavye Boyutunu Kendinize Göre Ayarlayın

Klavye kullandığımız uygulamalarda beliren klavye boyutu belirleme çizelgesi ile klavyeyi istediğimiz boyuta küçültebilir ya da büyültebiliriz.

Tek Tuş İle Bataryayı Hızlıca Değiştirin

Birçok akıllı telefonun metal tasarım ile cam tasarıma yönelmesi bataryaların gömülü bir şekilde sistemde kalmasına neden olmaktadır. LG V20‘de bu durum yanda bulundurulan tek tuş ile çözülerek bataryanın kolayca çıkarılıp değiştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Düşük Güç Modu İle Batarya Ömrünü Uzatın

Ayarlarında sağladığı düşük güç modu ile pil ömrünü neredeyse 2 katına çıkaran bu özellik, her ne kadar iyi yönde bir iş başarsa da yaptığı mod ile bazı bildirimlerin kesilmesini ve bazı uygulamaların arka planda durdurulmasını da yapmaktadır.

Son Uygulamalar Bölümüne Sabitleyin

LG G4 modeliyle hayatımıza giren iğneleme özelliği LG V20‘de de devam etmektedir. Herhangi favori uygulamanızın hiçbir şekilde kapanmamasını sağlamak için “raptiye” işaretine basarak sabitleme yapabilirsiniz.

Oyun Modu ile Pilde Tasarruf Sağlayın

Ayarlarda bulundurduğu Game Battery Saver ile pil ömründe iyi işler çıkaran LG V20, bu özellik ile pil tarafında olumlu olsa da oyunlar tarafında çözünürlüğü düşürmesi açısından birbirini dengeliyor.

Uygulamaları Kısayol Olarak Kilit Ekranına Ekleyin

Ayarlar-Ekran-Kilit Ekranı bölümünde bulunan bu özellik ile istediğiniz 5 uygulamayı seçerek kilit ekranına kısayol olarak ekleyebilir ve kullanımda daha hızlı işlevler yapabilirsiniz.

Tuş Kombinasyonunuzu Değiştirin

LG V20‘de bulunan sanal tuşlar geri, ev ve son uygulamalar tuşu olmak üzere 3 tane sanal tuş bulundurmaktadır. LG V20‘de Ayarlar-Ekran-Ana Ekran bölümünde bulunan Tuş Kombinasyonu ile en fazla 5 sanal tuş ekleyebilir ve konumlarını kendinize göre düzeltebilirsiniz.

Yazı Tipinizi Seçin

Ayarlar-Ekran-Yazı Fontu bölümünde bulunan yazı tiplerini kullanarak favori yazı tipinizi seçebilir ve yazıların büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz.

Smart Settings ile Yaşam Tarzınızı Değiştirin

Ayarlar-Genel bölümünde bulunan Smart Settings ile LG V20 telefonunuzda bu özelliği kullanarak eve girdiğinizde otomatik olarak Wifi’nin açılmasını, evden çıktığınızda ise kapanmasını sağlayabilirsiniz. Ek olarak Bluetooth ve Ses modları gibi özellikleri de evdeyken ya da evde değilken konumlarına istediğiniz gibi atayabilirsiniz.

Güç Tuşu ile Aramalarınızı Kolayca Sonlandırın

Arka tarafında bulundurduğu parmak izi entegreli kilit tuşuna sahip olan LG V20‘de yazılımsal özellik ile yaptığınız görüşmeleri sonlandırmak için güç tuşunu kullanabilirsiniz.

Ses ve Titreşim Düzeylerini Ayarlayın

Her akıllı telefonda olduğu gibi LG V20 modelinde de bulunan ses düzeylerini istediğiniz seviyede kullanarak insanları rahatsız etmeyecek bir ses düzeyine getirebilirsiniz.