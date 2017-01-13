İlk Android 7.0 Nougat yazılımı ile doğan LG V20 Tema özelliği ile gelmişti. LG G5‘e Android 7.0 Nougat yazılımı güncellemesi gelmesi ile birlikte tema özelliğine kavuşmuş oldu. Telefona yüklü olarak 3 farklı tema geliyor. Ana teması ”LG” ile birlikte Black Bold ve High Contrast temaları bulunuyor. Bu temalar haricinde Google Play Store‘dan yeni tema indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

LG G5 & LG V20 Tema özelliği

LG akıllı telefonlarda uzun süredir beklenen özellik Android 7.0 güncellemesi ile birlikte geldi. İlk olarak tema özelliğini LG V20 modelinde görmüştük ve LG G5 modeline gelip gelmeyeceği netlik kazanmamıştı. Yeni tema özelliği ile artık telefonu daha fazla özelleştirme yapabileceğiz ve görsel yenilikler ekleye bileceğiz. Google Play’de ücretli ve ücretsiz bir çok tema bulunuyor. Bunların içinden beğendiğiniz temaları indirebilir ve kolayca kurabilirsiniz.

Yeni Tema Ayarlamak

LG G5 tema değiştirmek ve yeni tema ayarlamak için aşağıdaki menüyü ziyaret ediniz.

Ayarlar/ Ekran/ Tema/ Bölümünden Telefona yüklü ve indirdiğiniz temaları ayarlayabilirsiniz.

Yeni Tema İndir

LG Türkiye kullanıcı Facebook grubundan tanıdığınız Sezer Şimşek arkadaşımızın geliştirdi yeni temaları sizlerle paylaşıyoruz. İçlerinde ücretli ve ücretsiz temaları da bulunmaktadır.

Gönderiye yorum yazan 10 kişiye çekiliş ile Ücretli temalardan hediye edilecektir.