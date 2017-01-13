İlk Android 7.0 Nougat yazılımı ile doğan LG V20 Tema özelliği ile gelmişti. LG G5‘e Android 7.0 Nougat yazılımı güncellemesi gelmesi ile birlikte tema özelliğine kavuşmuş oldu. Telefona yüklü olarak 3 farklı tema geliyor. Ana teması ”LG” ile birlikte Black Bold ve High Contrast temaları bulunuyor. Bu temalar haricinde Google Play Store‘dan yeni tema indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

  LG G5 & LG V20 Tema özelliği

LG akıllı telefonlarda uzun süredir beklenen özellik Android 7.0 güncellemesi ile birlikte geldi. İlk olarak tema özelliğini LG V20 modelinde görmüştük ve LG G5 modeline gelip gelmeyeceği netlik kazanmamıştı. Yeni tema özelliği ile artık telefonu daha fazla özelleştirme yapabileceğiz ve görsel yenilikler ekleye bileceğiz. Google Play’de ücretli ve ücretsiz bir çok tema bulunuyor. Bunların içinden beğendiğiniz temaları indirebilir ve kolayca kurabilirsiniz.

  Yeni Tema Ayarlamak

LG G5 tema değiştirmek ve yeni tema ayarlamak için aşağıdaki menüyü ziyaret ediniz.

Ayarlar/ Ekran/ Tema/  Bölümünden Telefona yüklü ve indirdiğiniz temaları ayarlayabilirsiniz.

  Yeni Tema İndir

LG Türkiye kullanıcı Facebook grubundan tanıdığınız Sezer Şimşek arkadaşımızın geliştirdi yeni temaları sizlerle paylaşıyoruz. İçlerinde ücretli ve ücretsiz temaları da bulunmaktadır.

1. Dark Rainbow Theme indir

2. Dark Red Theme indir

3. Red Light Theme indir

 4. Dark Blue Theme İndir

5. Green Light Theme indir

6. Dark Green Theme indir

7. Dark Pink Theme indir

8. Pink Light Theme indir

9. Dark Cyan Theme indir

10. Dark Purple Theme indir

11. Orange Light Theme indir

12. Dark Orange Theme indir

13. Black Teal Theme (ÜCRETSİZ) İndir

  LG G5 ve LG V20 Tema Kazanan Talihliler

Tema kazanan kişiler bize mail adreslerini http://facebook.com/lgdesteknet sayfasından mesaj olarak göndermelerini rica ediyoruz. Vereceğimiz kod ile Play Store’dan istediği temayı ücretsiz olarak indirecek.

Muhammet Ata Bayır
Umut
Yusuf Ergün
Ahmet Safa
dancingman
Rıdvan
Ali osman çıray
Yiğit Aydın Şahin
Azad GLR
Haşim Kiy
Gizem Güldere
Eyüp Türkaslan
Selim Oğuz
Okan Kayacı
Yasin Kul
okan İnci
Zafer Öztürk

İLGİLİ İÇERİKLERYAZARIN DİĞER İÇERİKLERİ

30 YORUMLAR

  6. Samsung S7 modellerine Nougat 7.0’ı bu gün itibariyle dağıtıyor LG uyuyor bakalım kaç ay sonra bize ( G4 )e güncelleme verecek merak ediyorum

Bir Cevap Yazın