İlk Android 7.0 Nougat yazılımı ile doğan LG V20 Tema özelliği ile gelmişti. LG G5‘e Android 7.0 Nougat yazılımı güncellemesi gelmesi ile birlikte tema özelliğine kavuşmuş oldu. Telefona yüklü olarak 3 farklı tema geliyor. Ana teması ”LG” ile birlikte Black Bold ve High Contrast temaları bulunuyor. Bu temalar haricinde Google Play Store‘dan yeni tema indirebilir ve yükleyebilirsiniz.
LG G5 & LG V20 Tema özelliği
LG akıllı telefonlarda uzun süredir beklenen özellik Android 7.0 güncellemesi ile birlikte geldi. İlk olarak tema özelliğini LG V20 modelinde görmüştük ve LG G5 modeline gelip gelmeyeceği netlik kazanmamıştı. Yeni tema özelliği ile artık telefonu daha fazla özelleştirme yapabileceğiz ve görsel yenilikler ekleye bileceğiz. Google Play’de ücretli ve ücretsiz bir çok tema bulunuyor. Bunların içinden beğendiğiniz temaları indirebilir ve kolayca kurabilirsiniz.
Yeni Tema Ayarlamak
LG G5 tema değiştirmek ve yeni tema ayarlamak için aşağıdaki menüyü ziyaret ediniz.
Ayarlar/ Ekran/ Tema/ Bölümünden Telefona yüklü ve indirdiğiniz temaları ayarlayabilirsiniz.
Yeni Tema İndir
LG Türkiye kullanıcı Facebook grubundan tanıdığınız Sezer Şimşek arkadaşımızın geliştirdi yeni temaları sizlerle paylaşıyoruz. İçlerinde ücretli ve ücretsiz temaları da bulunmaktadır.
1. Dark Rainbow Theme indir
2. Dark Red Theme indir
3. Red Light Theme indir
4. Dark Blue Theme İndir
5. Green Light Theme indir
6. Dark Green Theme indir
7. Dark Pink Theme indir
8. Pink Light Theme indir
9. Dark Cyan Theme indir
10. Dark Purple Theme indir
11. Orange Light Theme indir
12. Dark Orange Theme indir
13. Black Teal Theme (ÜCRETSİZ) İndir
LG G5 ve LG V20 Tema Kazanan Talihliler
Tema kazanan kişiler bize mail adreslerini http://facebook.com/lgdesteknet sayfasından mesaj olarak göndermelerini rica ediyoruz. Vereceğimiz kod ile Play Store’dan istediği temayı ücretsiz olarak indirecek.
|Muhammet Ata Bayır
|Umut
|Yusuf Ergün
|Ahmet Safa
|dancingman
|Rıdvan
|Ali osman çıray
|Yiğit Aydın Şahin
|Azad GLR
|Haşim Kiy
|Gizem Güldere
|Eyüp Türkaslan
|Selim Oğuz
|Okan Kayacı
|Yasin Kul
|okan İnci
|Zafer Öztürk
Bende şansımı denemek istedim
Facebook tan mesaj gönderdim ama kod gelmedi
Bizde şansımızı deniyelim bakalım 🙂
Size tema için kod geldimi
Ücretsiz tema için bize mail atın i@lgdestek.net kod verelim.
Hadi bakalım
temalar mükemmel gerçekten harika yapılmış
Samsung S7 modellerine Nougat 7.0’ı bu gün itibariyle dağıtıyor LG uyuyor bakalım kaç ay sonra bize ( G4 )e güncelleme verecek merak ediyorum
g4 ile s7yi karşılaştırmak saçma değilmi s6 ile karşılaştırmalısın
remix temasıda çok iyi
Güzel indirelim bakalım
nice 😀
Harika ya
Gerçekten çok güzel görünüyor
LG G5 kullanıcısıyım gayet memnunum.
Görsel temalar harika…
Lg v10 ne zaman güncelleme gelir
Cok memnun kaldim ucretsiz olandan.
tema olayının desteklenmeye başlanması güzel. lg g4e de nougat ile beraber gelmesini bekliyoruz
LG G4’e güncelleme ne zaman gelecek ?
Bekleye bekleye bi hal olduk . Sizde hiç G4le ilgili haber yapmıyorsunuz .
G4 temayi desteklemiyor. G4 7.0 güncellemis ne zaman gelecek
Emeğine Sağlık Kardeşimizin.
huaweiden geçtım g5e biraz tema eksikliği olsada güzel şeyler ortaya çıkabilir gibi 🙂
Sezer abimin ellerine sağlık . Şuan ücretsiz olanı denedim ve çok güzel. Siyah mavi olanı satın alacağım
LG G4 e 7.0 gelince olur mu
Gerçekten başarılı bir siteniz var her zaman takip ediyorum inşallah bir ücretli tema kazanabilirim
Temalar güzelmiş ?
Arkadaslar g3 desteklemiyorum guncellem yaparmisunuz
LG G3 Desteklemiyor.
Lg v10 a 7.0 güncelleme ne zaman gelecek