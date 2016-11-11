LG, V20 akıllı telefonun 9 farklı modelini satışa sunacak. Ülkelere ve bölgelere göre numaralandırılan akıllı telefon, modellerine göre özellikleri de değişiklik göstermektedir. Dünya genelinde 9 farklı modelin satışa sunulacağı telefon ülkemizde H990TR modeli ile satışa sunulacak.Bazı ithalatçı firmalar diğer modelleri perakende pazarda muhakkak satışa sunacaktır. LG V20 almadan önce hangi modelin daha iyi olduğuna ve özelliklerine bakmanızda fayda vardır.
LG V20 Model Numaraları
- H990TR – Türkiye
- H990 – Avrupa
- F800 / F800S / F800K F800L – Güney Kore
- H910 / H915 – AT&T ABD
- H990DS – Tayvan – Arap Emirlikleri – Cezayir
- H990N – Hong Kong
- H990T – Telcel Meksika
- VS995 – Sprint ABD
- US996 – US Cellular ABD
- H918 – T-Mobile ABD
LG V20 Cat Değerleri
Türkiye: H990TR
Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 850/900/1800/1900/2100 (Bantlar 3,4,7,20,28) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps
Güney Kore: F800 / F800S / F800K / F800L
Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/900/1800/2100/2600 (Bantlar 1,3,5,7,8,17,20) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps
AT & T – ABD: H910 / H915
Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bantlar 1,2,3,4,5,7,12,17,20,30) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps
Tayvan: H990DS Çift Hatlı
Çift SIM kartı girişi bulunuyor. Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, TD-LTE, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bantlar 1,2,3,4,5,7,8,12,20,28) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bantlar 38,39,40,41) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps
Hong Kong: H990N Çift Hatlı
Çift SIM girişi bulunuyor. Ağlar: GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, TD-LTE, LTE, LTE-A LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bantlar 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,26,28) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bantlar 38,39,40,41) Maksimum İndirme Hızı: 300 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 50 Mbps
Telcel – Meksika: H990T
Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat6 700/800/1700/1800/2600 (Bantlar 3,4,7,20,28) Maksimum İndirme Hızı: 300 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 50 Mbps
Sprint – ABD: VS995
Ağlar: GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, TD-LTE, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2600 (2,3,4,5,7,12,25,26) TD-LTE 2500 (Bantlar 41) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps
Verizon – ABD: VS995
Ağlar: GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2600 (Bantlar 2,3,4,5,7,13,20) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps
US Cellular – ABD: US996
Ağlar: GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2600 (2,3,4,5,7,12,13,17,20,25) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps
T-Mobile – ABD: H918
Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA +, LTE LTE Cat12 2/4/12/66 Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps