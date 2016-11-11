LG, V20 akıllı telefonun 9 farklı modelini satışa sunacak. Ülkelere ve bölgelere göre numaralandırılan akıllı telefon, modellerine göre özellikleri de değişiklik göstermektedir. Dünya genelinde 9 farklı modelin satışa sunulacağı telefon ülkemizde H990TR modeli ile satışa sunulacak.Bazı ithalatçı firmalar diğer modelleri perakende pazarda muhakkak satışa sunacaktır. LG V20 almadan önce hangi modelin daha iyi olduğuna ve özelliklerine bakmanızda fayda vardır.

  LG V20 Model Numaraları

  • H990TR – Türkiye
  • H990     – Avrupa
  • F800 / F800S / F800K F800L – Güney Kore
  • H910 / H915 – AT&T ABD
  • H990DS – Tayvan – Arap Emirlikleri – Cezayir
  • H990N  – Hong Kong
  • H990T – Telcel Meksika
  • VS995 – Sprint ABD
  • US996 – US Cellular ABD
  • H918 – T-Mobile ABD

  LG V20 Cat Değerleri

  • Türkiye: H990TR

Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 850/900/1800/1900/2100 (Bantlar 3,4,7,20,28) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

  • Güney Kore:  F800 / F800S / F800K / F800L

Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/900/1800/2100/2600 (Bantlar 1,3,5,7,8,17,20) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

  • AT & T – ABD: H910 / H915

Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A  LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bantlar 1,2,3,4,5,7,12,17,20,30) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

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  • Tayvan: H990DS Çift Hatlı

Çift SIM kartı girişi bulunuyor. Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, TD-LTE, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bantlar 1,2,3,4,5,7,8,12,20,28) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bantlar 38,39,40,41) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

  • Hong Kong: H990N Çift Hatlı

Çift SIM girişi bulunuyor. Ağlar: GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, TD-LTE, LTE, LTE-A LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bantlar 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,26,28) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bantlar 38,39,40,41) Maksimum İndirme Hızı: 300 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 50 Mbps

  • Telcel – Meksika: H990T

Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat6 700/800/1700/1800/2600 (Bantlar 3,4,7,20,28) Maksimum İndirme Hızı: 300 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 50 Mbps

  • Sprint – ABD: VS995

Ağlar: GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, TD-LTE, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2600 (2,3,4,5,7,12,25,26) TD-LTE 2500 (Bantlar 41) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

  • Verizon – ABD: VS995

Ağlar: GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A   LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2600 (Bantlar 2,3,4,5,7,13,20) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

  • US Cellular – ABD: US996

Ağlar: GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A  LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2600 (2,3,4,5,7,12,13,17,20,25) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

  • T-Mobile – ABD: H918

Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA +, LTE  LTE Cat12 2/4/12/66 Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

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Kerim Onaylar
LGDestek.NET Kurucusu ve aynı zamanda LG Kullanıcıları için içerik üreten yazar.

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  • Eyüp BIRAKER

    Selam Arkadaşlar LG v 20 telefonu yeni aldım açılıştaki kurulumu yaptım daha sonra önceki telefondan bilgileri aktardım her şey çok güzel giderken ayarlar bölümünde ikinci parmak izi tanımlanıyormu diye araştırırken zannederim ters bir işlem yaptım başta tanımladıgım şifre bölümüne döndü ama yazdıgım şifreyi tanımıyor 30 saniyede bir şifre yazıyorum ama olmuyor
    çözüm varmıdır. teşekkürler.