LG, V20 akıllı telefonun 9 farklı modelini satışa sunacak. Ülkelere ve bölgelere göre numaralandırılan akıllı telefon, modellerine göre özellikleri de değişiklik göstermektedir. Dünya genelinde 9 farklı modelin satışa sunulacağı telefon ülkemizde H990TR modeli ile satışa sunulacak.Bazı ithalatçı firmalar diğer modelleri perakende pazarda muhakkak satışa sunacaktır. LG V20 almadan önce hangi modelin daha iyi olduğuna ve özelliklerine bakmanızda fayda vardır.

LG V20 Model Numaraları

H990TR – Türkiye

H990 – Avrupa

F800 / F800S / F800K F800L – Güney Kore

H910 / H915 – AT&T ABD

H990DS – Tayvan – Arap Emirlikleri – Cezayir

H990N – Hong Kong

H990T – Telcel Meksika

VS995 – Sprint ABD

US996 – US Cellular ABD

H918 – T-Mobile ABD

LG V20 Cat Değerleri

Türkiye: H990TR

Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 850/900/1800/1900/2100 (Bantlar 3,4,7,20,28) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

Güney Kore: F800 / F800S / F800K / F800L

Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/900/1800/2100/2600 (Bantlar 1,3,5,7,8,17,20) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

AT & T – ABD: H910 / H915

Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2100/2300/2600 (Bantlar 1,2,3,4,5,7,12,17,20,30) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

Tayvan: H990DS Çift Hatlı

Çift SIM kartı girişi bulunuyor. Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, TD-LTE, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bantlar 1,2,3,4,5,7,8,12,20,28) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bantlar 38,39,40,41) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

Hong Kong: H990N Çift Hatlı

Çift SIM girişi bulunuyor. Ağlar: GPRS, EDGE, TD-SCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, TD-LTE, LTE, LTE-A LTE Cat6 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bantlar 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,26,28) TD-LTE 1900/2300/2500/2600 (Bantlar 38,39,40,41) Maksimum İndirme Hızı: 300 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 50 Mbps

Telcel – Meksika: H990T

Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat6 700/800/1700/1800/2600 (Bantlar 3,4,7,20,28) Maksimum İndirme Hızı: 300 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 50 Mbps

Sprint – ABD: VS995

Ağlar: GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, TD-LTE, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2600 (2,3,4,5,7,12,25,26) TD-LTE 2500 (Bantlar 41) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

Verizon – ABD: VS995

Ağlar: GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2600 (Bantlar 2,3,4,5,7,13,20) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

US Cellular – ABD: US996

Ağlar: GPRS, EDGE, CDMA2000 EV-DO Rev A, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A LTE Cat12 700/800/850/1700/1800/1900/2600 (2,3,4,5,7,12,13,17,20,25) Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps

T-Mobile – ABD: H918

Ağlar: GPRS, EDGE, UMTS, HSPA, HSPA +, LTE LTE Cat12 2/4/12/66 Maksimum İndirme Hızı: 600 Mbps Maksimum Yükleme Hızı: 150 Mbps