LG V20 Oreo Güncelleme Dağtımı Geç Başlayabilir

Uzun süredir güncelleme bekleyen akıllı telefonların başında gelen LG V20 modeliyle ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. Paylaşılan yeni bilgide akıllı telefonun alması gereken Oreo güncellemesiyle ilgili olduğu gözüküyor. Yabancı kaynaklarda görülen bu haberde LG V20 Oreo güncellemesinin dağıtımında tarih yer alıyor.
LG V20 Oreo Güncelleme Dağıtımı Ağustos Ayında Başlıyor
Güney Koreli firma, birçok akıllı telefonunda uyguladığı güncelleme politikasında ilk olarak Güney Kore modellerine dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu güncelleme dağıtımını başarıyla gerçekleştiren firma, sonraki rotasını Amerika bölgesine çeviriyor. Burada yer alan operatör modellerine güncelleme dağıtımını gerçekleştiren firmanın daha sonra Asya ve Avrupa ülkelerine açıldığı görülüyor. Yeni paylaşılan haberde yer alan bilgiye göre LG V20 Oreo güncellemesi, Kuzey Amerika bölgesinde Ağustos ayında dağıtılmaya başlanacak.
Öncelikle LG V30 ve LG V30+ modelleri için güncelleme dağıtımını başarıyla gerçekleştiren firmanın bir sonraki akıllı telefon modelleri LG G6 ve LG G6+ oldu. Bu modelleri için dağıtımların çoğunu gerçekleştiren firmanın ülkemiz modeli için de dağıtımı bekleniyor. Bu modellerin dağıtımından sonra LG G5 ve LG V20 modellerine yönelecek olan firmanın bahsettiğimiz bölgesel dağıtım politikasını uygulaması halinde LG V20 akıllı telefonu için tüm modellere Eylül sonuna kadar dağıtımın süreceği tahminleri yapılıyor. Diğer akıllı telefon LG G5 için ise henüz bir netlik bulunmuyor ancak yabancı kaynaklarda belirtilenlere göre Oreo güncellemesinin sırasıyla uğrayacağı durakların LG G5 ve LG V20 olduğu söyleniyor. Bu akıllı telefonlardan sonra güncellemenin uğrayacağı diğer akıllı telefon modelinin LG Q6 olması bekleniyor. Şu an için daha erken ya da daha geç alacağı belli olmayan Q serisi ise Android 7.1.1 Nougat işletim sisteminde takılı kaldı.
Bu güncelleme politikasını duyacak olan LG V20 kullanıcıları biraz hüzne boğulacak. Belirtilen güncelleme dağıtım stratejisinin LG V20 modeli için uygulanması sabırsız kullanıcılar için kötü bir durum olacak. Şu an için bu strateji üzerinde değişiklik yapıp yapmayacağı belli olmayan LG firmasının bir an önce güncelleme dağıtımlarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Özellikle LG V20 modeli için uzun süredir Android 7.0 Nougat sistemi üzerinde bir güncelleme almaması akıllara “Acaba LG V20 modelin Android 9.0 P güncellemesini alabilir mi?” sorusunu getiriyor.
Tabloda LG G6 Türkiye için 4 Temmuz yazıyor fakat bugün Temmuz 6 hala yok
Tablodaki veriler LG Türkiye telefonları için geçerli değil.
Android 8 Oreo güncellemesi LG G5 modellerinin hepsine birden mi yani aynı tarihtemi verilecek yoksa H850 TR e farklı H860 TWN e farklı H840 a farklı tarihlerdemi gelir?
Hepsine ayrı tarihlerde verilecek. Diğer firmalar da tüm modelleri için ayrı tarihlerde vermektedir.
Lg en yeni telefonları neden güncellemeyi en son veriyor bilmiyorum V20 çıkar çıkmaz alması gerekirken de aynı sorun oldu () Hele LG g4 tamamen rezillikti Nougat bile alamamış olması gerçekten kötü LG electronics I her konuda takdir ederim ancak gerçekten bu güncelleme olayına çözüm gerek global yazılım merkezi yeni sürüm üretmiyormuş sadece dağıtımıyla sorumluymuş gibi geliyor.. Güvenlik güncellemelerini bile atlayabiliyorlar çoğu zaman
Lg beklediğinden çok az satış yaptığı için Lg G5 ve Lg V20 telefonlarına güncellemeyi çok geç verecek.Güney Korede açılan Yazılım Güncelleme Merkezi nin belirttiği gibi öncelikleri Lg g6 ve sonrasında çıkan telefonlar olacak. Lg G4 yaptığı gibi yapmayacak ama Lg V20 ve Lg G5 e güvenlik güncellemesi ve yazılım güncellemelerini geç verecek.Android P konusunda ise Snapdragon 820 li bir cihaz kaldırır fakat Lg nin bu güncelleme politikası ile ile Lg G6 ve sonrasının Android P alacağı açık.