LG V20 Oreo Güncelleme Dağtımı Geç Başlayabilir

Uzun süredir güncelleme bekleyen akıllı telefonların başında gelen LG V20 modeliyle ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. Paylaşılan yeni bilgide akıllı telefonun alması gereken Oreo güncellemesiyle ilgili olduğu gözüküyor. Yabancı kaynaklarda görülen bu haberde LG V20 Oreo güncellemesinin dağıtımında tarih yer alıyor.

LG V20 Oreo Güncelleme Dağıtımı Ağustos Ayında Başlıyor

Güney Koreli firma, birçok akıllı telefonunda uyguladığı güncelleme politikasında ilk olarak Güney Kore modellerine dağıtımı gerçekleştiriyor. Bu güncelleme dağıtımını başarıyla gerçekleştiren firma, sonraki rotasını Amerika bölgesine çeviriyor. Burada yer alan operatör modellerine güncelleme dağıtımını gerçekleştiren firmanın daha sonra Asya ve Avrupa ülkelerine açıldığı görülüyor. Yeni paylaşılan haberde yer alan bilgiye göre LG V20 Oreo güncellemesi, Kuzey Amerika bölgesinde Ağustos ayında dağıtılmaya başlanacak.

Öncelikle LG V30 ve LG V30+ modelleri için güncelleme dağıtımını başarıyla gerçekleştiren firmanın bir sonraki akıllı telefon modelleri LG G6 ve LG G6+ oldu. Bu modelleri için dağıtımların çoğunu gerçekleştiren firmanın ülkemiz modeli için de dağıtımı bekleniyor. Bu modellerin dağıtımından sonra LG G5 ve LG V20 modellerine yönelecek olan firmanın bahsettiğimiz bölgesel dağıtım politikasını uygulaması halinde LG V20 akıllı telefonu için tüm modellere Eylül sonuna kadar dağıtımın süreceği tahminleri yapılıyor. Diğer akıllı telefon LG G5 için ise henüz bir netlik bulunmuyor ancak yabancı kaynaklarda belirtilenlere göre Oreo güncellemesinin sırasıyla uğrayacağı durakların LG G5 ve LG V20 olduğu söyleniyor. Bu akıllı telefonlardan sonra güncellemenin uğrayacağı diğer akıllı telefon modelinin LG Q6 olması bekleniyor. Şu an için daha erken ya da daha geç alacağı belli olmayan Q serisi ise Android 7.1.1 Nougat işletim sisteminde takılı kaldı.

Bu güncelleme politikasını duyacak olan LG V20 kullanıcıları biraz hüzne boğulacak. Belirtilen güncelleme dağıtım stratejisinin LG V20 modeli için uygulanması sabırsız kullanıcılar için kötü bir durum olacak. Şu an için bu strateji üzerinde değişiklik yapıp yapmayacağı belli olmayan LG firmasının bir an önce güncelleme dağıtımlarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Özellikle LG V20 modeli için uzun süredir Android 7.0 Nougat sistemi üzerinde bir güncelleme almaması akıllara “Acaba LG V20 modelin Android 9.0 P güncellemesini alabilir mi?” sorusunu getiriyor.