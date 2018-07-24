LG V20 Oreo Güncellemesi Güney Kore’de Başladı

Uzun bir süredir güncelleme bekleyen V serisi akıllı telefon LG V20 modeli için yeni sistem güncelleme dağıtımı başladı. Yeni dağıtılmaya başlayan LG V20 Oreo güncellemesi ilk olarak kendi toprakları olan Güney Kore‘de gerçekleştirildi.

LG V20 Oreo Güncelleme Dağıtımı Resmen Başladı

Yeni dağıtımı başlayan LG V20 Oreo güncellemesi ilk olarak Güney Kore ülkesi modellerine dağıtıldı. Güney Kore modelleri F800K/F800S/F800L olan akıllı telefonun bu ilk sistem güncellemesi oldu. Güncelleme konusunda sadece Android 7.0 Nougat üzerine verilen iyileştirme ve güvenlik güncellemeleriyle duran LG V20 için Oreo dağıtımı resmi olarak başlamış oldu. Yeni güncellemeyle birlikte yeniliklere kavuşan LG V20 modeli, Android 8.0 Oreo güncellemesini V20c versiyonuyla kazanmış oldu.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: F80020c

Kernel Sürüm: 3.18.31

3.18.31 Yapın Numarası: NRD90U

Dosya Boyutu : 1.7 GB (OTA)

: 1.7 GB (OTA) KDZ İndirme Linki:

LG V20 Oreo Güncellemesiyle Birlikte Gelen Yenilikler

Yeni sistem güncellemesiyle birlikte LG V20 akıllı telefonun işletim sistemi Android 8.0 Oreo oldu. Ekran üzerinde yapılan yazılımsal özellikle Mavi Işık Filtresi seviyesi 10 aşamaya kadar yükseltildi. Ana ekran düzenlemesi yapıldı, Ayarlar > Ekran bölümüne güncellemeyle birlikte yeni ana ekran modu eklendi. Kullandığımız uygulamalarda gizlenemeyen sanal tuşlar artık tüm uygulamalarda gizlenebilecek. Bildirimlerde yapılan yenilikte ise herhangi bir bildirimin yönetimi tek yerde gerçekleştirilebilecek. Oreo güncellemesiyle birlikte artık uygulamalara kısayoldan girilebilecek. Bu özellik Google Pixel akıllı telefonlarından itibaren sunulmaya başlanan 3D Touch özelliğidir. Yeni yazılım beraberinde LDAC özelliğini de getirdi. Yeni özellik, Sony firmasıyla özdeşleşen bir ses teknolojisi ve LG V20 modelinde bu özelliği kullanabilmek için kablosuz Bluetooth Kulaklık kullanmak yeterli olacak.

LG V20 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni güncelleme, firma tarafından F800K, F800S ve F800L modellerine OTA üzerinden sunuldu. Bu yöntemle güncellemeyi gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Bu yöntemle güncellemeyi alamayan kullanıcılar, bilgisayar yardımıyla LG Bridge programını deneyebilir. Firmanın akıllı telefonları için sağlamış olduğu güncelleme ve yedekleme programı olan LG Bridge üzerinden güncelleme yapmak için buraya tıklayın.

Bu aşamada da başarılı olamayan kullanıcılar, yazı içinde verilen KDZ dosyasını indirip manuel yükleme programı olan LG UP ile kolaylıkla Oreo güncellemesini yapabilir. Programı yüklemek ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;