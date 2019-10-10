LG V20 Pie Kernel Kodları Yayınlandı

Akıllı telefon modeli LG V20 ile ilgili güncelleme çalışmalarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Telefonla ilgili olarak yapılan yeni çalışmada LG V20 Pie kernel kodlarının yayınlandığı ortaya çıktı.

LG V20 Pie Kernel Kodları Hazır

Android 9.0 güncellemesiyle ilgili olarak ne zaman kavuşacağı belli olmayan LG V20 modelinin kernel kodları yayınlandı. LG V20 Android 9.0 kernel kodları hazırlanıp yayınlanarak akıllı telefonun güncellemeye bir adım daha yaklaştığı görülüyor. Firmanın Güney Kore modelleri için yayınlamış olduğu son update ile ilgili olarak Pie Beta 2 yayınlanarak yeni işletim sisteminde Final sürüme ulaşılmasına az kaldığı işaret ediliyor.

Şu an için sadece Güney Kore modelleri için geçerli olan Beta sürecinden sonra firma güncellemelere başlayacak. İlk olarak kendi topraklarında yer alan LG V20 modelleri için güncellemeyi başarıyla sunup ardından diğer bölgelerdeki akıllı telefon modellerine de dağıtımı gerçekleştirecek. Akıllı telefonun yeni güncellemeyi alıp almayacağı ile ilgili olarak firma son noktayı koymuştu. Resmi kaynaklardan yaptığı açıklamayla ortaya koyan LG’nin belirtmiş olduğu modeli için Android Pie güncellemesi, son işletim sistemi barındıran güncelleme olacak.

Akıllı telefon modeliyle ilgili son olarak bilgileri paylaşmak gerekirse Güney Kore modelleri için Final sürüme az kaldı. Şu an için LG F800S/K/L modelleri için V30c versiyonunda işletim sisteminin beta süreci devam ediyor. Güncellemenin tam sürümü ise tahmin edilenlere göre Ekim ayının son günleri itibarıyla başlayacak.