LG V20 Sprint Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Yabancı kaynaklarda Kuzey Amerika bölgesi modellerine Ağustos ayında dağıtılması planlanan Android 8.0 Oreo güncellemesi hayata geçiriliyor. Firmanın yeni güncelleme merkezi ile yapmış olduğu hızlı politika devam ediyor. Yapılan yeni dağıtımla birlikte LG V20 Sprint modellerine Android 8.0 Oreo güncellemesi verildi.

LG V20 Sprint Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte LG V20 Sprint modelleri de Android 8.0 Oreo işletim sistemine kavuştu. Özellikle yabancı kaynaklarda belirtilen “Kuzey Amerika bölgesinde Ağustos ayında dağıtılacak” haberini başarıyla gerçekleştiren firma, güncellemeyi akıllı telefon modeli için OTA üzerinden dağıttı. Güncellemeyle birlikte birkaç yenilik sunan firma, akıllı telefonun performans ve iyileştirmelerinin yanı sıra güvenlik yamasını da güncelledi.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: LS99720c

Android Güvenlik Yaması: 1 Temmuz 2018

1 Temmuz 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : 1.7 GB (OTA)

: 1.7 GB (OTA) KDZ İndirme Linki:

LG V20 Sprint Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Yeni dağıtılan sistem güncellemesi için LG V20 LS997 kullanıcıları, akıllı telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Bu güncelleme sistemine OTA verilen yazılım güncelleme tarafında başarılı olamayan kullanıcılar, bir bilgisayardan yardım alarak akıllı telefonlarını LG Bridge programıyla güncelleyebilir. Firmanın sağlamış olduğu ve yedekleme/güncelleme programı olan LG Brdige ile güncellemenin nasıl yapıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.

Bu güncelleme sisteminden de yararlanamayan LG V20 Sprint kullanıcıları, güncellemenin KDZ dosyasını indirip yine bilgisayar yardımıyla akıllı telefonlarını LG UP programı sayesinde güncelleyebilir. Bu programla ilgili gerekli dosyaları indirmek ve nasıl kullanıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;