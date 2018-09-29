LG V20 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

LG V serisinin 2016 amiral gemisi modeli LG V20 için Android 8.0 Oreo güncelleme dağıtımı devam ediyor. Bu güncelleme dağıtımında ele alınan model LG V20 T-Mobile oluyor. Daha önce Verizon ve AT&T modellerine güncellemeyi sağlayan firma, Amerika bölgesini bitirmiş durumda gözüküyor.

LG V20 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yapılan yeni güncellemeyle birlikte LG V20 T-Mobile modeli için Android 8.0 Oreo işletim sistemi sağlanmış oldu. Diğer modeller gibi güncellemeyi uzun süre bekleyen T-Mobile modeli nihayet beklenilen güncellemeye kavuştu. Akıllara Android Pie işletim sisteminin çıkması ve Android 8.0 Oreo güncellemesinin geç gelmesi “LG V20 Android Pie güncellemesi alır mı?” sorularını da getiriyor. Bu konuyla ilgili bilgi bulunmasa da tüm akıllı telefonlar için geçerli olan 2 yıl güncelleme sözüne göre konuşulduğunda LG V20 modeli için Android Pie güncellemesi de gelecektir.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: H91820f

Android Güvenlik Yaması: 1 Ağustos 2018

1 Ağustos 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : 1.7 GB (OTA)

: 1.7 GB (OTA) KDZ İndirme Linki:

LG V20 T-Mobile Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Bu güncelleme OTA üzerinden sunulduğu için akıllı telefonunuzun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

OTA ile güncellemeye henüz kavuşamayan kullanıcılar için bilgisayar yardımıyla LG Bridge programı üzerinden güncelleme sağlanmaktadır. Bu programla ilgili bilgileri öğrenmek ve gerekli dosyaların kurulumunu yapabilmek için buraya tıklayın.

Bu adımlarla başarılı olamayanlar son olarak manuel güncelleme programı olan LG UP ile KDZ dosyasını kullanıp güncelleyebilir. Bu programla ilgili tüm bilgilere ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;