LG V20 muhteşem hediyeleri ile birlikte Türk Telekom bayilerinde satışa sunuldu. İlk olarak geçtiğimiz günlerde Turkcell’de satışı başlayan LG V20 için bugün Türk Telekom‘da kampanyalı satışlara başladı. Üstün multimedya özellikleri ile ön plana çıkan LG V20, 2.647TL değerindeki Hi-Fi Plus Müzik Modülü, 360 Cam ve Bang&Olufsen H3 kulaklık hediyesiyle Türk Telekom bayii ve ofislerinden satın alabilirsiniz.

LG V20 Türk Telekom Bayilerinde

LG V20 muhteşem bir kampanya ile Türk Telekom bayilerinde bugün satışa sunulmaya başladı. Tarifeye ek olarak 24 ve 36 ay taahhütlü teklifler bulunuyor. Fatura ek olarak satın alınan LG V20 akıllı telefonu için Türk Telekom kullanıcılarına İlk 3 ay boyunca her ay 100 MB İnternet hediye ediyor.! 🙂

Türk Telekom’dan 36 ay tarifeye ek fiyatı 85 TL’den başlıyor ve aylık 180 TL’ye kadar çıkıyor. Tarifeye ek tekliflerden yararlanmak istemeyen kullanıcılar için V20 peşin fiyatı Türk Telekom bayilerinde 2.999TL etiket fiyatı ile satılıyor.

LG V20 Teknik Özellikleri

Ekran: 5,7” QHD IPS LCD + İkinci Ekran 2.1”

İşletim Sistemi: Android Nougat

Arka Kamera Normal: 16 MP Geniş: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

İşlemci: Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820

RAM: 4 GB RAM / 64 GB Dahili Hafıza

Boyut: 159.7 x 78.1 x 7.6 mm

Ağırlık: 174 gr

Batarya: 3200 mAh

Renk: Titan Black