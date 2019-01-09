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LG V20 Türkiye Android 8.0 Oreo Güncellemesi Başladı

By Ahmet Dizdar
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Uzın süredir LG V20 Türkiye modelleri için beklenen yazılım güncellemesi nihayet dağıtılmaya başlandı. Yeni güncellemeyle birlikte LG V20 H990TR modeline Android 8.0 Oreo işletim sistemi veriliyor.

LG V20 Türkiye Android 8.0 Oreo Güncellemesi

En son 2017 yılının son aylarında sistem güncellemesi alan LG V20 Türkiye modelleri için Android 8.0 Oreo dağıtımı başladı. Uzun süredir beklenilen güncelleme nihayet indirmeye ve kurulmaya sunuldu. En son Android 7.0 Nougat işletim sistemi güncellemesi alan LG V20 H990TR modellerine Android 8.0 Oreo yazılımı verildi. Yeni güncelleme, belirtilen modele V20a versiyonu ile OTA üzerinden sunuluyor.

LG V20 H990TR modellerine verilen Android 8.0 Oreo güncellemesinin detayları.
  • Android sürümü: 8.0 Oreo
  • Yazılım Sürümü: H990TR20a
  • Kernel Sürüm: 3.18.31
  • Yapın Numarası: NRD90U
  • Güvenlik Yaması:
  • Dosya Boyutu: 1.8 GB (OTA)
  • KDZ İndirme Linki:

LG V20 Türkiye Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

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Üstte belirttiğimiz gibi Android 8.0 Oreo güncellemesi, LG V20 H990TR modeline OTA üzerinden dağıtılmaya başlandı. Bu yöntem ile güncelleme yapmak isteyen kullanıcılar, telefonun Ayarlar-Genel-Telefon Hakkında-Güncelleme Merkezi-Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek yeni güncellemeyi indirip kurabilir.

Henüz OTA üzerinden ulaşamayanlar ise bilgisayar yoluyla LG Bridge programını kullanarak güncelleme yapabilir. Bu programın nasıl kullanıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.

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Android 8.0 Oreo İle Gelen Yenilikler

  • İşletim sistemi Android 8.0 Oreo olarak güncellendi.
  • Mavi ışık filtresi seviyesi 10 kademeli olarak ayarlandı.
  • Android Güvenlik Yaması güncellendi.
  • Yeni işletim sistemiyle birlikte arayüz de güncellendi.
  • Sony firmasına ait LDAC yazılım teknolojisi eklenerek codec altyapısına sahip Bluetooth kulaklıklar kullanımı geliştirildi.
  • Ana ekran teması değiştirildi.
  • Google firmasının sağladığı 3D Touch özelliği getirildi. Bu özellikle uygulamalara kısayolla giriş kolaylığı sağlandı.
  • Arkaplanda çalışan uygulamaların güç tüketimi azaltılarak performans ve batarya iyileştirmesi yapıldı.
  • Uygulamaların bildirimleri geliştirilerek tek yerden yönetim desteği verildi.
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Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Telefonunuzun şarjı en az %50 olması ve Wi-Fiağına bağlı olmasına özen gösterin. İnternet paketiniz yoksa Mobil Veri üzerinden yapacağınız güncellemelerde yüksek İnternet kullanımına yol açabilir.
  2. Karşınıza güncelleme çıktığında Wi-Fi ağı ile yüklemeye özen gösterin.
  3. Güncellemeyi yaptıktan sonra hard reset atınız. Telefonunuza nasıl hard reset atıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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