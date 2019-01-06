LG V20 US996 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

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Amerika bölgesinin bir modeli olan LG V20 US996 için Güney Koreli firma tarafından Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesi sunuldu. Sunulan güncellemeyle birlikte Amerika bölgesindeki tüm LG V20 modelleri Oreo sistemine kavuşmuş oldu.

LG V20 US996 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Sunulan yeni güncellemeyle birlikte LG V20 US996 modeli kullanıcılarına Android 8.0 Oreo işletim sistemi dağıtıldı. Dağıtılan güncelleme, diğer modellere dağıtılan güncellemeler gibi aynı yenilikleri içeriyor. Başka modellere önceden dağıtılan ve bu yüzden güvenlik yaması Ekim 2018 olan modellerin yanı sıra bu modelde Android Güvenlik Yaması biraz daha yeni olarak 1 Kasım 2018 olarak güncelleniyor.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: US99620f

Android Güvenlik Yaması: 1 Kasım 2018

1 Kasım 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu :

: KDZ İndirme Linki: US99620f_00_1120.kdz

LG V20 US996 Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

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Bu güncelleme OTA üzerinden sunulduğu için akıllı telefonunuzun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

OTA ile güncellemeye henüz kavuşamayan kullanıcılar için bilgisayar yardımıyla LG Bridge programı üzerinden güncelleme sağlanmaktadır. Bu programla ilgili bilgileri öğrenmek ve gerekli dosyaların kurulumunu yapabilmek için buraya tıklayın.

Bu adımlarla başarılı olamayanlar son olarak manuel güncelleme programı olan LG UP ile KDZ dosyasını kullanıp güncelleyebilir. Bu programla ilgili tüm bilgilere ulaşmak için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

Akıllı telefonunuzun Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Telefon üzerinden yapılan güncellemelerde Mobil Veri ile yapıldığı zaman paket aşımı olup faturaya ek ücretlendirme yansıyabilir. Telefonu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 ve üstü olmasına özen gosterin. Telefonu güncelledikten sonra stabil çalışması için hard reset atın. Akıllı telefonunuza nasıl hard reset atılacağını öğrenmek için buraya tıklayın.