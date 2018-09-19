LG V20 Verizon Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Ağustos ayında başlayan LG V20 güncelleme takvimi, 17 Eylül 2018 tarihi itibarıyla LG V20 Verizon modeliyle devam ediyor. Özellikle Kuzey Amerika bölgesi için kesin tarih veren firmanın bu bölgeyi bitirmesine az kaldı. Yeni güncellemeyle birlikte LG V20 VS995 modeli kullanıcıları Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuştu.

LG V20 Verizon Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Yeni sistem güncellemesiyle birlikte LG V20 Verizon kullanıcıları, 1 yılı aşkın süre sonra Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuştu. Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte Ağustos ayı Android Güvenlik Yaması da alan kullanıcılar için güncelleme dağıtımı başarıyla gerçekleştirildi. Bölgede LG V20 VS995 olarak da anılan akıllı telefon modeli için güncelleme etabı Oreo tarafında tamamlanmış oldu.

Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: VS99520a

Android Güvenlik Yaması: 1 Ağustos 2018

1 Ağustos 2018 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapın Numarası: OPR1.170623.032

Dosya Boyutu : 2.0 GB (OTA)

: 2.0 GB (OTA) KDZ İndirme Linki:

LG V20 Verizon Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Güncelleme, firma tarafından LG V20 Verizon modellerine OTA üzerinden gönderildi. Bu yöntemle güncelleme yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.

Bu adımlabaşarılı olamayan kullanıcılar bilgisayar yardımıyla LG Bridge programı kullanarak güncelleme yapabilir. Gerekli dosyaları indirmek için ve kullanımı öğrenmek için buraya tıklayın.

Bu adımlarla başarılı olamayanlar son olarak manuel güncelleme programı olan LG UP ile KDZ dosyasını kullanıp güncelleyebilir. Bu programla ilgili tüm bilgilere ulaşmak için burayatıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;