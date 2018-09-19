LG V20 Verizon Android 8.0 Oreo Güncellemesi Dağıtıldı

Ağustos ayında başlayan LG V20 güncelleme takvimi, 17 Eylül 2018 tarihi itibarıyla LG V20 Verizon modeliyle devam ediyor. Özellikle Kuzey Amerika bölgesi için kesin tarih veren firmanın bu bölgeyi bitirmesine az kaldı. Yeni güncellemeyle birlikte LG V20 VS995 modeli kullanıcıları Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuştu.
LG V20 Verizon Android 8.0 Oreo Güncellemesi
Yeni sistem güncellemesiyle birlikte LG V20 Verizon kullanıcıları, 1 yılı aşkın süre sonra Android 8.0 Oreo güncellemesine kavuştu. Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte Ağustos ayı Android Güvenlik Yaması da alan kullanıcılar için güncelleme dağıtımı başarıyla gerçekleştirildi. Bölgede LG V20 VS995 olarak da anılan akıllı telefon modeli için güncelleme etabı Oreo tarafında tamamlanmış oldu.
- Android sürümü: 8.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: VS99520a
- Android Güvenlik Yaması: 1 Ağustos 2018
- Kernel Sürüm: 3.18.71
- Yapın Numarası: OPR1.170623.032
- Dosya Boyutu: 2.0 GB (OTA)
- KDZ İndirme Linki:
LG V20 Verizon Android 8.0 Oreo Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Güncelleme, firma tarafından LG V20 Verizon modellerine OTA üzerinden gönderildi. Bu yöntemle güncelleme yapmak için Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip edin.
Bu adımlabaşarılı olamayan kullanıcılar bilgisayar yardımıyla LG Bridge programı kullanarak güncelleme yapabilir. Gerekli dosyaları indirmek için ve kullanımı öğrenmek için buraya tıklayın.
Bu adımlarla başarılı olamayanlar son olarak manuel güncelleme programı olan LG UP ile KDZ dosyasını kullanıp güncelleyebilir. Bu programla ilgili tüm bilgilere ulaşmak için burayatıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Akıllı telefonunuzun Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını kontrol edin. Telefon üzerinden yapılan güncellemelerde Mobil Veri ile yapıldığı zaman paket aşımı olup faturaya ek ücretlendirme yansıyabilir.
- Telefonu güncellemeden önce şarj seviyesinin en az %50 ve üstü olmasına özen gosterin.
- Telefonu güncelledikten sonra stabil çalışması için hard reset atın. Akıllı telefonunuza nasıl hard reset atılacağını öğrenmek için buraya tıklayın.
Türkiye için ne zaman güncelleme gelecek Android 9 güncellemesi gelecek biz hala 8.0 Oreo yu alamadık.
Sizce G5 için avrupa ve türkiye modellerine Oreo güncellemesi dağıtılır mı?
Dağıtılacak.
Türkiye için ne zaman başlıyacak bir ihtimal varmı