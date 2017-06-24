LG V20 Wi-Fi Yavaşlama Sorunu Nasıl Çözülür?

Üst segment akıllı telefon modelleri arasında en başarılı serilerden biri olarak gösterilen LG V20 akıllı telefonları, üst düzey Snapdragon 820 serisi yonga setiyle beraber gerek işlem hızı konusunda gerekse de çoklu işlem performansı konusunda oldukça başarılı serilerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu özellikleri bir yana İnternet konusunda da yeni teknolojileri destekleyen LG V20, Wi-Fi bağlantı performanslarıyla da beğeni toplamakta.

Fakat her ne kadar başarılı modellerden biri olarak gösterilse de zaman zaman LG V20 Wi-Fi bağlantı sorunu yaşandığı yönünde de bilgiler geliyor. Kullanıcılardan gelen bağlantı kopma sorunları, bağlantı yavaşlama sorunları gibi Wi-Fi sıkıntılarında da yapabileceğiniz birçok işlem var. Peki LG V20 Wi-Fi sorunları nasıl çözülür bakalım?

LG V20 Wi-Fi Yavaş Bağlantı Sorunu Çözme

Eğer telefonunuzda Wi-Fi bağlantınız var, çekim gücü de yüksek olmasına karşın bağlantınızda yavaşlama sorunu yaşanıyorsa muhtemelen sorun ön bellek kısmından kaynaklanıyordur. Bunun için kurtarma modunda ön bellek silme işlemini tercih edebilirsiniz. Yapacağımız işlemler ise şöyle;

Telefon kapalıyken “ Güç tuşu + ses kısma tuşu ” kombinasyonu yaparak bir süre tuşlara basılı tutmanız gerekiyor.

kombinasyonu yaparak bir süre tuşlara basılı tutmanız gerekiyor.

Telefonunuz titrediğinde tuşlara basmayı bırakabilirsiniz. Titreşim sonrasında telefonunuzun açılmaya başladığını göreceksiniz

Karşınıza kurtarma modu gelecek. Karşınıza gelen seçeneklerden “wipe cache partition/ön bellek bölümü sil” kısmına girip, silme işlemini başlatıyorsunuz. Bir süre sonra işlem tamamlanınca telefonunuz yeniden başlatılacak ve ardından WİFİ şifrenizi tekrar girerek bağlantınızı tekrar kurmanız gerekecek.

LG V20 Wi-Fi sorunu yeniden bağlantı kurduğunuzda çözülmüş olacak. Bu yönteme karşı hala cihazınızın çekim gücü yüksek olsa bile LG V20 Wi-Fi bağlantısında yavaşlama sorunuyla karşı karşıya kalıyorsanız bu durumda kullandığınız modemi de açıp kapatmanızı öneriyoruz. Modeminizi kapatıp 10 saniye kadar beklendikten sonra yeniden modeminizi açın.

Yeniden modemi açtıktan sonra tekrar bağlantı kurmanız gerekmekte. Bu şekilde de LG V20 Wi-Fi bağlantı soruna çözüm oluşturabilirsiniz. Özellikle uzun süre açık kalan ve sürekli bu şekilde kullanılan modemlerde de kapatıp açarak bağlantının yenilenmesi yavaşlamaya neden olan ping sorunlarını azaltacaktır. Ardından bağlantınızın hızını tekrar kontrol edebilirsiniz.